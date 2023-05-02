Коды счетов бюджетного учета в 2023 году

Законодательные акты, регулирующие коды счетов бюджетного учета

Бухучет бюджетников регулируется Единым планом счетов и инструкцией, утвержденными приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н.

Бюджетные организации, согласно п. 2 ст. 9.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, делятся:

на автономные;

бюджетные;

казенные.

Для каждой из них есть свой частный план счетов:

Понятие «бюджетный учет» применяется только к определенным госструктурам, которые перечислены в приказе № 162н, например казенным учреждениям, госорганам, внебюджетным фондам.

Остальные госучреждения ведут бухгалтерский учет, правила которого оговорены в соответствующих планах счетов (приказы № 174н и № 183н).

В основе учета у бюджетников лежит бюджетная классификация. Она необходима для того, чтобы можно было сопоставить данные разных бюджетов, входящих в состав бюджетной системы страны.

На ее основе разработаны счета бюджетного учета. Планом счетов бюджетного учета (приказ № 157н) расшифровывается структура счетов.

Номер счета состоит из 26 цифр. Ниже рассмотрена схема, показывающая состав номера счета. Кроме того, на примере можно увидеть, как именно кодируются данные об объекте учета.

Подробную расшифровку разрядов также можно найти в п. 21 инструкции к Единому плану счетов (приказ № 157н), а также в таблице плана счетов бюджетного учета и п. 2 инструкции к нему (приказ № 162н).

Таблица 1.

Номер разряда счета 1–17 18 19–21 22 23 24–26 Аналитический код по БК Вид деятельности Объект учета Группа объекта учета Вид объекта учета Аналитический код по виду поступлений и выбытий объекта учета Пример: счет КРБ 1 101 1 1 310 «Увеличение стоимости жилых помещений – недвижимого имущества учреждения» КРБ 1 101 1 1 310 См. таблицу 2 За счет средств бюджета Основные средства Недвижимое имущество Жилые помещения Увеличение стоимости ОС

Чтобы определить разряды 1-17, необходимо уметь пользоваться бюджетной классификацией. Инструкция к плану счетов бюджетного учета содержит отдельное приложение 2, в котором для каждого счета расписано, какой код (КБК) необходимо указать: предназначенный для расходов бюджета (КРБ), шифрующий доходы бюджета (КДБ), источники финансирования дефицита бюджета (КИФ) или 0.

Причем для учреждений берутся 4-20 разряды КБК, а для финансовых органов – 1-17 разряды.

Отметим, что в бюджетном учете в соответствии с приказом № 162н возможны только два вида финансового обеспечения:

за счет бюджета (код 1);

за счет средств во временном распоряжении (код 3).

Таким образом, казенные учреждения, госорганы и прочие организации, подпадающие под юрисдикцию приказа № 162н, не могут иметь собственные внебюджетные доходы.

В приложении к приказу Минфина от 24.05.2022 № 82н, можно найти структуру кодов для систематизации доходов (гл. II, табл. 1), расходов (гл. III, табл. 2) и источников (гл. IV, табл. 5).

КБК состоит из 20 разрядов, из которых 4-20 переносятся на место 1-17 разрядов счета бюджетного учета учреждений (либо 1-17 разряды КБК – на место 1-17 разрядов счета для финансовых органов), как упоминалось выше.

В таблице 2 приведен состав кода бюджетных расходов.

Таблица 2.

Номер разряда КБК (кода расходов) 1–3 4–5 6–7 8–12 13–17 18 19 20 Код главного распорядителя бюджетных средств Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Программная (непрограммная) статья Направление расходов Группа Подгруппа Элемент Формируется с применением числового ряда – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – и соответствует коду главы Приложение 1 к приказу № 82н Приложение 2 к приказу № 82н Приложение 3 к приказу № 82н

Ранее, еще в 2016 году, из структуры КБК была исключена классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Однако КОСГУ используются как три последних разряда в номере счета.

Составление корреспонденций счетов (на примере счетов 106, 205, 209, 302)

В бюджетном учете действует стандартный принцип двойной записи.

Покажем типовые проводки на примере следующих синтетических счетов:

0010600000 «Вложения в нефинансовые активы» (используется для отражения фактических затрат на покупку, создание, модернизацию основных средств, нематериальных активов, непроизводственных активов, материальных запасов);

0020500000 «Расчеты по доходам» (используется для отражения расчетов с дебиторами);

0020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (используется для отражения дебиторки виновных лиц в причинении ущерба, предоплат, по которым не оказаны услуги, и прочих расчетов, указанных в п. 220 приказа № 157н);

0030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» (используется для отражения кредиторской задолженности).

В зависимости от группы, вида объекта и его движения меняется аналитика счета, и вместо 0 используются соответствующие коды, которые можно найти в плане счетов бюджетного учета.

Широкий перечень типовых операций приведен в приложении 2 к инструкции к плану счетов бюджетного учета (приказ № 162н).

Таблица 3.

Хозяйственная операция Дебет Кредит Отражены фактические затраты на покупку ОС КРБ 010611310 «Увеличение вложений в основные средства – недвижимое имущество» КРБ 010631310 «Увеличение вложений в основные средства – иное движимое имущество» КРБ 030221730 «Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи» КРБ 030222730 (–//– по транспортным услугам) КРБ 030225730 (–//– по работам, услугам по содержанию имущества) КРБ 030226730 (–//– по прочим работам, услугам) КРБ 030231730 (–//– по приобретению основных средств) КРБ 030291730 (–//– по прочим расходам) Начислена задолженность по недостаче ОС за счет виновных лиц КДБ 020971560 «Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам» КДБ 040110172 «Доходы от операций с активами» Начислен доход от оказания услуг КДБ 020531560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг» КДБ 040110130 «Доходы от оказания платных услуг»

Учет на забалансовых счетах в бюджетном учреждении

Забалансовые счета для бюджетных учреждений работают так же, как и для коммерческих, то есть приход отражается только по дебету, а выбытие – только по кредиту, без корреспонденций.

Планом счетов бюджетного учета по приказу № 162н предусмотрено 37 забалансовых счетов.

На них учитываются объекты учреждения, которые не находятся в оперативном управлении, объекты, которые по инструкции не должны быть на балансе, а также прочие активы и обязательства, перечисленные в инструкции.

Кроме того, организация может самостоятельно ввести дополнительные забалансовые счета для контроля сохранности и управленческого учета.

Итоги

Учет в бюджетных структурах подчиняется Бюджетному кодексу и строго регламентирован.

Бюджетная система страны включает в себя использование специальных кодов, знание которых необходимо и для бухгалтеров по бюджетному учету, поскольку коды используются непосредственно при составлении рутинных проводок.