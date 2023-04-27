Безопасная доля вычетов по НДС в 2023 году

Каждую декларацию по НДС, которую вы подаете в налоговую, имеет смысл проверить на безопасную долю вычетов. Если заметите превышение, это означает, что есть риски неудобного общения с налоговой.

Среди критериев, по которым фирма сама может определить, насколько высока вероятность подвергнуться выездной проверке есть показатель (отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов), характеризующий предельную сумму налоговых вычетов от начисленного НДС, составляющий 89% (приказ ФНС от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@).

Превышение вычетов само по себе редко становится поводом для налоговой проверки. Но, если есть другие подозрения в части деятельности компании, то превышение вычетов может стать последним аргументом ИФНС для назначения полноценной выездной проверки.

При превышении безопасного показателя, у вас два варианта действий:

перенести часть вычета на следующий квартал;

начать подготовку пояснений для налоговиков, заранее подобрав документы и убедительные аргументы.

Как налоговая проверяет безопасную долю вычетов по НДС

Как указано выше, в общем случае безопасной долей считается показатель в 89%. Но, есть еще региональные показатели, которые могут отличаться от средней как в большую, так и меньшую сторону.

Налоговики учитывают отрасль, в которой работает компания, регион, наличие налоговых нарушений и так далее.

Налоговая рассчитывает долю по данным деклараций по НДС за год и сравнивает ее с пороговым значением 89% (п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).

Налоговая рассчитывает долю по данным деклараций по НДС за квартал и сравнивает ее со средней долей вычетов по региону (письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12722). Это письмо было отменено, но расчет инспекторы вправе применять.

Формулы расчета налоговой нагрузки по НДС

Нагрузка по НДС = Размер НДС к уплате ÷ Налоговая база по рынку РФ.

Нагрузка по НДС = НДС к уплате ÷ (База по рынку РФ + База по экспортному рынку) × 100%.

Формула для расчета безопасной доли вычета НДС

Формула для расчет безопасной доли вычетов по НДС очевидна и довольно проста.

Доля вычетов по организации = Все вычеты за отчетный период (строка 190 раздела 3 деклараций) / Весь начисленный НДС за отчетный период (строка 118 раздела 3 декларации) × 100.

Доля вычетов по региону = Все вычеты (столбец 21001 формы 1-НДС) / Весь начисленный НДС (столбец 1101.1 формы 1-НДС) х 100%.

В расчет включаются все суммы, прошедшие в декларации: НДС с реализации, восстановленный налог, НДС с авансов и т. д. Полученный показатель нужно сверить в 89%.

Удельный вес вычета за четыре квартала не должен превышать 89% от суммы начисленного за этот период налога.

Если ваша доля вычетов меньше 89%, вы работаете в безопасной зоне, если больше, вероятно, вам нужно подготовить пояснения для ИФНС.

Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС по своей компании

Возьмите значения из своей декларации по НДС и рассчитайте долю вычетов, которую вы заявили в отчетности.

Для этого общую сумму вычетов нужно разделить на весь исчисленный налог:

Доля вычетов по организации = Все вычеты за отчетный период (строка 190 раздела 3 деклараций) / Весь начисленный НДС отчетный период (строка 118 раздела 3 декларации) × 100.

Затем сравните свой показатель с безопасным значением своего региона. Он есть на сайте налоговой и приведен в таблице ниже.

Что нового в показателях по безопасной доле вычетов в 2023 году

В таблице появились четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Но, показатель установили только для двух: ДНР и Херсонской области.

В 44 регионах показатели понизили. Самое резкое падение – в Чукотском автономном округе. Здесь показатель уменьшился сразу на 25% и составил 129,1%.

Снижены лимиты в Ленинградской области с 98,9 до 82,4%, Республике Тыва – с 77,6 до 67,6%, Липецкой области – со 107,1 до 99,1%, Вологодской области – с 96,4 до 90%, а также в Амурской области – со 113,8 до 108,3 %.

В остальных регионах падение показателей не превысило 5%. Безопасная доля вычетов в Москве упала на 1,8 – до 87,7%, в Санкт-Петербурге на 0,6% – до 91,3%.

Показатели безопасной доли вычетов НДС на I квартал 2023 года