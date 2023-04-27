Безопасная доля вычетов по НДС в 2023 году

Каждую декларацию по НДС, которую вы подаете в налоговую, имеет смысл проверить на безопасную долю вычетов. Если заметите превышение, это означает, что есть риски неудобного общения с налоговой.
Среди критериев, по которым фирма сама может определить, насколько высока вероятность подвергнуться выездной проверке есть показатель (отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов), характеризующий предельную сумму налоговых вычетов от начисленного НДС, составляющий 89% (приказ ФНС от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@).
Превышение вычетов само по себе редко становится поводом для налоговой проверки. Но, если есть другие подозрения в части деятельности компании, то превышение вычетов может стать последним аргументом ИФНС для назначения полноценной выездной проверки.
При превышении безопасного показателя, у вас два варианта действий:
перенести часть вычета на следующий квартал;
начать подготовку пояснений для налоговиков, заранее подобрав документы и убедительные аргументы.
Как налоговая проверяет безопасную долю вычетов по НДС
Как указано выше, в общем случае безопасной долей считается показатель в 89%. Но, есть еще региональные показатели, которые могут отличаться от средней как в большую, так и меньшую сторону.
Налоговики учитывают отрасль, в которой работает компания, регион, наличие налоговых нарушений и так далее.
Налоговая рассчитывает долю по данным деклараций по НДС за год и сравнивает ее с пороговым значением 89% (п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).
Налоговая рассчитывает долю по данным деклараций по НДС за квартал и сравнивает ее со средней долей вычетов по региону (письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12722). Это письмо было отменено, но расчет инспекторы вправе применять.
Формулы расчета налоговой нагрузки по НДС
Нагрузка по НДС = Размер НДС к уплате ÷ Налоговая база по рынку РФ.
Нагрузка по НДС = НДС к уплате ÷ (База по рынку РФ + База по экспортному рынку) × 100%.
Формула для расчета безопасной доли вычета НДС
Формула для расчет безопасной доли вычетов по НДС очевидна и довольно проста.
Доля вычетов по организации = Все вычеты за отчетный период (строка 190 раздела 3 деклараций) / Весь начисленный НДС за отчетный период (строка 118 раздела 3 декларации) × 100.
Доля вычетов по региону = Все вычеты (столбец 21001 формы 1-НДС) / Весь начисленный НДС (столбец 1101.1 формы 1-НДС) х 100%.
В расчет включаются все суммы, прошедшие в декларации: НДС с реализации, восстановленный налог, НДС с авансов и т. д. Полученный показатель нужно сверить в 89%.
Удельный вес вычета за четыре квартала не должен превышать 89% от суммы начисленного за этот период налога.
Если ваша доля вычетов меньше 89%, вы работаете в безопасной зоне, если больше, вероятно, вам нужно подготовить пояснения для ИФНС.
Как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС по своей компании
Возьмите значения из своей декларации по НДС и рассчитайте долю вычетов, которую вы заявили в отчетности.
Для этого общую сумму вычетов нужно разделить на весь исчисленный налог:
Доля вычетов по организации = Все вычеты за отчетный период (строка 190 раздела 3 деклараций) / Весь начисленный НДС отчетный период (строка 118 раздела 3 декларации) × 100.
Затем сравните свой показатель с безопасным значением своего региона. Он есть на сайте налоговой и приведен в таблице ниже.
Что нового в показателях по безопасной доле вычетов в 2023 году
В таблице появились четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Но, показатель установили только для двух: ДНР и Херсонской области.
В 44 регионах показатели понизили. Самое резкое падение – в Чукотском автономном округе. Здесь показатель уменьшился сразу на 25% и составил 129,1%.
Снижены лимиты в Ленинградской области с 98,9 до 82,4%, Республике Тыва – с 77,6 до 67,6%, Липецкой области – со 107,1 до 99,1%, Вологодской области – с 96,4 до 90%, а также в Амурской области – со 113,8 до 108,3 %.
В остальных регионах падение показателей не превысило 5%. Безопасная доля вычетов в Москве упала на 1,8 – до 87,7%, в Санкт-Петербурге на 0,6% – до 91,3%.
Показатели безопасной доли вычетов НДС на I квартал 2023 года
Регион
Доля вычетов %
Центральный федеральный округ
Белгородская область
90,0
Брянская область
86,3
Владимирская область
83,0
Воронежская область
89,1
Ивановская область
88,6
Калужская область
83,9
Костромская область
81,3
Курская область
91,2
Липецкая область
99,1
Московская область
87,0
Орловская область
89,8
Рязанская область
83,6
Смоленская область
92,0
Тамбовская область
93,8
Тверская область
85,0
Тульская область
89,7
Ярославская область
89,2
Город Москва
87,7
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
85,8
Республика Коми
71,6
Архангельская область
89,3
Вологодская область
90,0
Калининградская область
88,1
Ленинградская область
82,4
Мурманская область
145,2
Новгородская область
98,7
Псковская область
86,7
Город Санкт-Петербург
91,3
Ненецкий автономный округ
–
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
85,9
Республика Ингушетия
94,3
Кабардино-Балкарская Республика
91,0
Карачаево-Черкесская Республика
89,2
Республика Северная Осетия – Алания
86,6
Чеченская Республика
99,6
Ставропольский край
93,9
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
84,5
Республика Калмыкия
61,9
Краснодарский край
89,6
Астраханская область
79,1
Волгоградская область
82,0
Ростовская область
91,3
Республика Крым
87,2
Город Севастополь
81,9
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
89,7
Республика Марий Эл
85,0
Республика Мордовия
87,7
Республика Татарстан
86,9
Удмуртская Республика
80,3
Чувашская Республика
80,1
Кировская область
84,6
Нижегородская область
87,9
Оренбургская область
72,2
Пензенская область
84,5
Самарская область
78,8
Саратовская область
86,8
Ульяновская область
87,1
Уральский федеральный округ
Курганская область
84,5
Свердловская область
87,3
Тюменская область
85,5
Челябинская область
86,7
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
68,4
Ямало-Hенецкий автономный округ
69,4
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
107,4
Республика Тыва
67,6
Республика Хакасия
84,2
Алтайский край
88,3
Красноярский край
92,1
Иркутская область
81,0
Кемеровская область – Кузбасс
90,1
Новосибирская область
85,2
Омская область
83,9
Томская область
82,7
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
105,8
Республика Саха (Якутия)
79,9
Приморский край
92,5
Хабаровский край
95,6
Амурская область
108,3
Камчатский край
101,3
Магаданская область
119,2
Сахалинская область
105,1
Забайкальский край
94,0
Еврейская автономная область
84,0
Чукотский автономный округ
129,1
Юго-Западные субъекты
Донецкая Народная Республика
0,7
Луганская Народная Республика
–
Запорожская область
88,7
Херсонская область
–