Что значат уровни английского языка в резюме и вакансиях. Как узнать и описать свой уровень

Зачем знать свой уровень владения языком

Еще лет десять назад при отклике на вакансию было достаточно указывать один из следующих уровней владения языком:

basic (базовый),

intermediate (средний),

advanced (продвинутый),

fluent (свободное владение).

Эти формулировки использовали, чтобы охарактеризовать степень владения любым иностранным европейским языком, не только английским.

Каждый соискатель и работодатель сам определял для себя, «что такое хорошо и что такое плохо».

В результате часто представления не совпадали: работодатель ожидал, что специалист с уровнем advanced сможет обойтись на переговорах с зарубежными партнерами без переводчика, а соискатель верил, что чтение без словаря профильных статей на иностранных сайтах автоматически делает его «продвинутым».

Проблему решали по-разному. Рекрутер мог перейти на английский язык во время собеседования и тем самым примерно оценить знания сидящего перед ним человека.

Некоторые работодатели предлагали пройти онлайн-тесты на одном из этапов отбора. А порой успешный кандидат мог проявить себя, активно используя язык во время испытательного срока.

Вскоре работодатели стали указывать в описании вакансий термины и формулировки, которые люди используют во всем мире и в любом контексте понимают одинаково.

Если вы изучали английский (или другой европейский) язык в школе, непрофильном вузе или самостоятельно и не проходили соответствующие тесты на точное определение уровня знаний – полезно будет пройти тестирование и узнать, какое кодовое обозначение можно смело указывать в резюме.

У этого способа несколько преимуществ:

Вы будете точно понимать, чего от вас ожидает работодатель и подходит ли вам вакансия.

Сможете претендовать на вакансии, не гадая, подходит ли вам работа и получится ли у вас отлично с ней справляться.

Будете чувствовать себя увереннее на собеседовании и затем на испытательном сроке.

Поймете, насколько велик разрыв между желаемым и действительным уровнями, сможете примерно оценить, сколько времени и сил понадобится, чтобы устранить разрыв.

Какими бывают уровни владения языком

Уровни знания английского не появились из ниоткуда.

Классификацию, которую называли Общеевропейской шкалой языковых компетенций (The Common European Framework of Reference for Languages, или CEFR) разработал Совет Европы в 1996 году.

Шкала CEFR универсальна: так, ее используют иностранцы для характеристики своих знаний русского языка.

Совет Европы потратил несколько лет на CEFR не только ради того, чтобы помочь работодателям и соискателям лучше понимать друг друга. Цель была шире – дать внятные рекомендации о том, как перейти с текущего уровня владения языком на следующий, более высокий.

В таблице ниже представлены уровни владения языком согласно шкале CEFR.

Обозначение и название Словарный запас Навыки А1 (Beginner, начальный на уровне выживания) Приветствовать, прощаться и благодарить на английском языке. Вести поверхностный вежливый диалог, спрашивать о здоровье и настроении собеседника и понимать ответ. Представляться на английском и уметь представить других. Читать без ошибок простые предложения, понимать их на слух. Понимать короткие надписи, вывески, дорожные указатели, простую рекламу. А1 (Elementary, выше начального) 1000–1500 слов Понимать и использовать повседневные выражения, часто употребляющиеся в быту фразы. Задавать простые вопросы на личные темы (о месте проживания, друзьях, предпочтениях в еде и музыке) и отвечать на них. Выражать мнение о том, что нравится и не нравится. Уметь заполнять анкеты о себе: писать на английском свое имя и фамилию, возраст, дату рождения, место проживания. Понимать простые короткие инструкции. Знать формы глагола to be (быть), времена Present и Past Simple (настоящее и прошедшее простое), устойчивое выражение Be going to (собираться, намереваться), единственное и множественное число существительных, вопросительные местоимения, начинающиеся с Wh, и предлоги in, on, at (в, на, у). A2 (Pre-Intermediate, средний начальный) 1500–2000 слов Кратко рассказывать о себе, включая любимые праздники, описание внешности, состояние здоровья. Высказывать мнение на основе информации, которую перед этим изучили (возможно, со словарем). Спрашивать местонахождение, совершать покупки на рынке, заказывать услуги. Читать и понимать текст на рекламных баннерах, а также короткие тексты с небольшой долей незнакомых слов. Уметь самостоятельно составить связный текст из 10–15 предложений, используя словарь. Понимать правильный порядок слов в предложении, знать модальные глаголы, времена Present и Past Continuous (настоящее и прошедшее продолженное), Future Simple (будущее простое) и Present Perfect (настоящее совершенное). B1 (Intermediate, средний) 2000–3000 слов Объясняться на английском языке в ситуациях, часто возникающих во время путешествий. Описывать простыми словами события, впечатления, мечты и планы, аргументировать свое мнение, приводить примеры. Правильно понимать на слух простые тексты о работе, учебе, отдыхе. Участвовать без специальной подготовки в диалоге на любые бытовые темы. Интуитивно догадываться о происходящем на экране во время просмотра англоязычных сериалов и ситкомов. Читать и понимать инструкции, тексты общей тематики с небольшой долей незнакомых слов. Уметь читать и понимать несложные художественные тексты, например сказки или рассказы для детей, понимая реплики персонажей и сюжет. Составлять связные тексты на английском языке на заданную несложную тему – без словаря. Различать времена Present Perfect (настоящее совершенное) и Present Perfect Continuous (настоящее совершенное продолженное), понимать и уметь использовать Passive Voice (страдательный залог), разные степени сравнения прилагательных, уметь составлять условные предложения, употреблять инфинитив и герундий. B2 (Upper- Intermediate, Высокий средний) 3000-4000 слов Уметь понимать суть сложного текста, в том числе на абстрактную тему. Вести серьезный диалог на английском языке с использованием профессиональной лексики. Свободно общаться на английском на любые темы, в том числе с носителями языка – говорить бегло и без напряжения, понимать собеседника с неидеальной дикцией или акцентом. Слушать и понимать подкасты и радиопередачи. Уметь излагать свое мнение, детально описывать события или характеризовать проблемы, указывать на варианты решений, преимущества и недостатки. Смотреть англоязычные фильмы, телешоу, интервью и репортажи без субтитров и замедления воспроизведения. Читать неадаптированные художественные тексты любых жанров. Писать связные тексты на незнакомые темы. Знать все времена, правила формирования любых вопросов и построения любых предложений, включающих в том числе смешанные условные конструкции, модальные глаголы, герундии и инфинитивы, уметь без ошибок употреблять фразовые глаголы. C1 (Advanced, Продвинутый) 4000–6000 слов Читать и понимать не только сложные и длинные тексты на различные темы, но также распознавать подтекст, стилистические нюансы. Говорить на языке свободно и спонтанно, без затруднений с подбором слов и выражений. Уметь легко и быстро подбирать синонимы, объяснять слова и термины на английском языке. Гибко использовать формальный и неформальный язык в различных видах деятельности, включая повседневное общение и профессиональную деятельность. Смотреть и понимать художественные фильмы, в которых звучат сленг и идиомы (устойчивые выражения, фразеологизмы). Писать четкие, подробные, хорошо структурированные эссе на сложные темы. Вести деловую переписку на английском. Знать управление глаголов с предлогами, употреблять used to и would, использовать стилистическую инверсию и инверсию в условных предложениях. C2 (Proficient, Профессиональный, владение в совершенстве или на уровне носителя) > 6000 слов Понимать все услышанное и прочитанное. Уметь обобщать информацию из устных и письменных источников, в устной и письменной форме, оформлять аргументы в виде связного, хорошо структурированного текста. Говорить на любую тему без подготовки, точно и без запинок выражая свою мысль, используя фразеологизмы и уместный сленг. Уметь вести любые коммуникации, которые требуются для профессиональной деятельности, в том числе сложной (например, для работы в медицине, журналистике, юриспруденции, цифровом маркетинге, IT).

Учтите, что в таблице указаны условные объемы словарного запаса для ориентира.

Важнее, как вы умеете пользоваться своим «вокабуляром» и насколько он активен (то есть как быстро слова приходят на ум).

Как узнать свой уровень владения английским языком

Выяснить степень владения языком можно несколькими способами.

Изучите таблицу уровней CEFR и сравните приведенные в ней навыки с теми, которые есть у вас.

Пройдите бесплатные онлайн-тесты на сайтах школ английского языка.

Пройдите условно-официальные тесты TOEFL и IELTS, затем сопоставьте результаты с таблицей ниже. Они могут пригодиться вам для подтверждения своего уровня владения языком в резюме, сопроводительном письме или на собеседовании: цифры работают лучше голословных утверждений.

Уровень языка CEFR IELTS TOEFL Starter А0 1.0 - Beginner A1 2.5, 2.0 0–39 Elementary A2 3.5, 3.0 40–56 Intermediate В1 5.0, 4.5, 4.0 57–86 Upper Intermediate В2 6.5, 6.0, 5.5 87–109 Advanced С1 8.0, 7.5, 7.0 110–120 Proficiency С2 9.0, 8.5|

Тесты TOEFL и IELTS называют «условно-официальными» вот по какой причине.

Еще недавно они были совершенно официальными: требовалось оплатить прохождение теста и сдать экзамен, а результат люди получали в виде сертификата, который пользовался доверием у работодателей, в том числе зарубежных.

Из-за санкций сдать сейчас IELTS официально вы не сможете, а TOEFL доступен только онлайн.

Если хотите точно знать свой уровень языка для профессиональных целей (речь о IELTS) – используйте бесплатные онлайн-версии: это лучше, чем ничего.

Как повысить уровень английского

«Прокачать» свой английский можно двумя способами:

полностью самостоятельно ;

в онлайн-школах или с репетиторами (самостоятельную работу это не отменяет).

В школах вы будете заниматься по авторитетным или авторским методикам, регулярно проходить промежуточные тестирования и отмечать свой прогресс.

Самостоятельно же потребуется читать тексты на английском (книги и статьи), смотреть фильмы и сериалы (с субтитрами или без), слушать английскую речь (подкасты или носителей).

Исследователи из Кембриджа собрали статистику и вывели ориентировочные цифры, которые показывают, сколько времени у вас уйдет на переход от одной степени владения языком к другой:

А1 – 90-100 часов

А2 – 180-200 часов

В1 – 350-400 часов

В2 – 500-600 часов

С1 – 700-800 часов

С2 – 1000-1200 часов

Приведенные цифры доказывают, что выучить английский язык с нуля до владения в совершенстве вполне реально, вопрос лишь в мотивации и упорстве.

Но учтите, что все люди разные, и ваши результаты будут зависеть также от врожденных способностей, окружения и образа жизни.