Право

Коммунальные платежи, порядок выплаты пенсий, биометрические данные: пять новых законов мая 2023 года

Последний месяц весны не оставит нас без новых законов. Разберем несколько нормативно-правовых актов, которые вступят в силу в мае 2023 года.

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Коммунальные платежи, порядок выплаты пенсий, биометрические данные: пять новых законов мая 2023 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Коммунальные платежи через Систему быстрых платежей (СБП) станут выгоднее

1 мая 2023 года применяются новые тарифы банковских комиссий, взимаемые за денежные переводы в рамках системы быстрых платежей (вступает в силу решение Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 г.).

Как пояснили в Центробанке, платежи за любые товары и услуги, совершаемые через СБП (в том числе жилищно-коммунальные услуги) для граждан остаются бесплатными

А для юридических лиц, ИП и самозанятых (в т.ч. для коммунальных организаций) максимальный размер банковской комиссии в СБП снижен с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей за перевод.

Поэтому для коммунальных организаций станет выгоднее принимать оплату через СБП.

Порядок выплаты пенсий частично изменится

С 1 мая закон предусматривает два возможных способа доставки пенсий и других социальных выплат:

  • безналичный перевод (путем зачисления денежной суммы на банковский счет пенсионера),

  • выплата наличными деньгами (путем вручения начисленной к выплате суммы в кассе организации почтовой связи или на дому у пенсионера).

То есть доставка пенсионных выплат может теперь проводиться только через организации АО «Почта России».

Поэтому, если гражданин получал пенсию и иные социальные выплаты через кассу другой организации, с мая можно будет их получить только через кассу почтового отделения.

Если пенсию доставлял на дом почтальон, с мая ничего не изменится: выплата будет производиться в том же порядке.

Для тех, кто получает пенсию на банковский счет, также никаких изменений не произойдет (закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ).

Системы оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций должны будут поддерживаться в состоянии постоянной готовности

С 4 мая на законодательном уровне определяется, что такое оповещение населения в рамках системы гражданской обороны (это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера)

Вводится понятие систем оповещения населения как совокупности технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи сигналов оповещения об указанных опасностях.

Порядок поддержания систем оповещения в постоянной готовности будет определять Правительство (закон от 4 ноября 2022 г. № 417-ФЗ).

Перечень защищенных биометрических персональных данных дополняется геномной информацией

С 8 маягеномная информация (это кодированная информация об определенных фрагментах ДНК физического лица) относится к биометрическим персональным данным – со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями (в т.ч. в виде гарантированной защиты их от незаконного распространения и т. д.).

В свете новой редакции закона обязательной государственной геномной регистрации теперь подлежат не только лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие деяния, но и лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение любых преступлений.

Также такую процедуру должны будут пройти все подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а с 2025 года – также лица, подвергнутые административному аресту.

В случае реабилитации или отмены дела об административном правонарушении или аресте геномная информация уничтожается по заявлению лица, от которого она была получена (закон от 6 февраля 2023 г. № 8-ФЗ).

Банки будут получать от ФНС сведения о снятии гражданина с учета в связи со смертью

С 18 мая на законодательном уровне закрепляется обязанность налоговых органов направлять информацию о смерти гражданина банкам, где у него были открыты счета (вклады).

Руководство банков должно определить должностных лиц, которые будут иметь доступ к указанным сведениям.

Получив сведения от ФНС, банк обязан прекратить исполнение всех распоряжений о перечислении и выдаче средств со счетов и вкладов этого клиента.

Это должно снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков.

Исключение предусмотрено только для:

  • завещательных распоряжений,

  • распоряжений, возможность исполнения которых была подтверждена получателю денег (или его банку) до того, как от ФНС поступила информация о смерти клиента,

  • и иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством (законы от 18 ноября 2022 № 438-ФЗ и от 19 декабря 2022 г. № 552-ФЗ).

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