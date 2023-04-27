Социальный вычет

Как вернуть деньги за лечение, обучение и спорт

Принят закон о повышении социальных налоговых вычетов. О необходимости этой меры поддержки заявил Президент Владимир Путин в своем Послании. Рассказываем, сколько вам вернут с расходов на лечение, обучение и спорт в этом и следующем годах

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Как вернуть деньги за лечение, обучение и спорт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Социальный налоговый вычет

Государство может вернуть часть денег, потраченных на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Все это социальный налоговый вычет.

К этому списку добавился вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить за расходы, понесенные с 2022 года.

Это, например, покупка абонемента в бассейн или фитнес-клуб – и не только вашего, но и детей.

Сколько вернут

Возврат осуществляется из НДФЛ, которые вы заплатили.

Сейчас вернуть можно до 15 600 рублей в год вместе за лечение, обучение и другие перечисленные услуги за исключением дорогостоящего лечения (т. е. 13 % от 120 тыс. рублей – максимальной суммы для расчета вычета).

Но недавно ГД принят закон, согласно которому начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть до 19 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей).

Вычет можно оформить в течение 3 лет. Если вы не можете использовать весь вычет за один год, то остаток на другой год не переносится.

Вычет за лечение

Вы можете вернуть деньги за свое лечение, а также за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет. Кроме того, получить вычет можно за лечение детей до 24 лет, если они обучаются по очной форме.

Для дорогостоящего лечения налоговый вычет будет в размере фактических расходов.

Перечни медуслуг и дорогостоящего лечения утверждены Правительством.

Вычет за обучение

Можно вернуть деньги не только за собственное обучение, но и за обучение своего ребенка, брата или сестры (до 24 лет), своего подопечного (до 18 лет).

Если вы платите за себя, форма обучения значения не имеет. Остальные должны учиться очно.

Не важно, садик ли это, вуз, автошкола или курсы иностранного языка, – главное, чтобы у учреждения была лицензия.

Вычет за обучение ребенка

Если вы хотите вернуть деньги за обучение ребенка, сумма будет отличаться от той, которую вы могли бы получить за себя, брата или сестру.

В этом случае максимальная сумма налога на возврат – 6 500 рублей в год (т. е. 13% от 50 тыс. рублей). Лимит один на двоих родителей.

Этот лимит тоже повысился – до 14 300 рублей (13% от 110 тыс. рублей) для расходов с 2024 года.

Где получить

Для каждого случая предусмотрен свой список документов, который вы можете найти на сайте ФНС. Их предоставляют в налоговую.

Получить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя.

Если вы выбрали налоговую, то заявление на него можно подать только после окончания года.

Если вы не хотите ждать до конца года, вы можете получить социальный вычет у работодателя. Тогда он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет вам все положенные деньги.

Полезный совет! Дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы одномоментно заплатите 300 тыс. рублей за 3 года обучения, то получите столько же, сколько получили бы, отдав 120 тыс. рублей.

Для получения вычета выгодно каждый год отдавать по 100 тыс. рублей.

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