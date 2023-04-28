Как работает льготная ипотека на новостройки в 2023 году

Ставки и условия до 2023 года

«Программа появилась в 2020 году, условия несколько раз менялись: в период с весны 2020 года до 1 апреля 2022 года максимальная ставка составляла 7% годовых, далее из-за изменений в политике и экономике ключевая ставка была повышена и, как следствие, государство приняло решение повысить ставку по льготной ипотеке с господдержкой», – сообщила руководитель проектов ипотечного центра компании TrendAgent Екатерина Беляева.

В 2022 году ставка достигала 11% годовых. Впоследствии эта ставка была снижена, т.к. льготная программа с такой процентной ставкой была невостребованной среди клиентов, поскольку ставка была весьма высокой с учетом стоимости жилья.

Затем ставка была снижена с 11% до 9% годовых, а позже – до 7% годовых.

Что изменилось в льготной ипотеке на новостройки в 2023 году

Самое большое изменение по льготной ипотеке в 2023 году – введение ограничений на использование льготной ипотеки.

В настоящее время приобрести жилье квартиру с господдержкой можно только один раз. До 2023 года это ограничение не действовало.

На текущий момент государство в соответствии с постановлением Правительства решило поднять ставку до 8% годовых по льготной ипотеке, а также ограничить объем ипотечного кредитования по данной программе.

Какие взносы нужно платить

На этапе покупки клиенту необходимо внести первоначальный взнос.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% как по полному пакету документов (заявление-анкета, справка 2НДФЛ, копия паспорта и трудовой книжки, ИНН, СНИЛС), так и при оформлении ипотеки по «двум документам» (паспорт + один из документов: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт).

В настоящее время оформить льготную ипотеку можно практически в каждом банке, за исключением некоторых: «ЮниКредит Банк», «ТКБ БАНК» и «Райффайзен Банк».

Семейная ипотека

Для получения семейной ипотеки достаточно соответствовать нескольким требованиям: официально зарегистрированный брак, ребенок, рожденный не ранее 1 января 2018 года, либо один несовершеннолетний ребенок, который является инвалидом.

С 2023 года программу расширили: теперь на семейную ипотеку могут претендовать клиенты, у которых есть два несовершеннолетних ребенка.

Особенность в том, что по данной программе ставка еще ниже чем по господдержке – 6% годовых. Кроме того, по семейной ипотеке можно приобрести объект по ДДУ, уступкам застройщика по ДДУ, уступке физлица (цессии).

Здесь у многих клиентов есть возможность приобрести квартиру по семейной ипотеке по уступке прав требования физического лица.

В целом, это хорошее предложение для клиента, т.к. обычно по уступке прав требования от физического лица действует обычная ставка по новостройке от 11,5% годовых.

Еще одно преимущество семейной ипотеки – возможность использования программы рефинансирования и снизить ставку по кредиту после появления в семье ребенка.

Ипотека для ИТ специалистов

ИТ-ипотека подходит сотрудникам компаний, которые имеют государственную аккредитацию.

Использовать эту программу может любой специалист компании, главным условием здесь является уровень дохода.

Требования к заработной плате отличаются в зависимости от региона: в Москве официальный доход до вычета налога должен составлять не менее 150 тыс. рублей. В городах-миллионниках – от 120 тыс. рублей. Остальные города – от 70 тыс. рублей.

Помимо требований к доходу, применение этой программы обязывает заемщика иметь официальное трудоустройство, трудовой стаж в организации, которая имеет аккредитацию – не менее 3 месяцев.

После того, как покупатель оформил ипотеку, по условиям кредитования он должен проработать в данной компании не менее 5 лет, чтобы ставка по ипотеке не повысилась.

Если заемщик увольняется из компании, в течение 6 месяцев он должен найти работу в такой же аккредитованной компании – в таком случае ставка по ипотеке останется на прежнем уровне.

Однако если специалист не смог трудоустроиться в аккредитованную компанию в течение полугода после увольнения, новая ставка будет соответствовать размеру ключевой ставке на момент подписания договора + 2,5%.

Сельская ипотека

За 3 года существования, данная программа претерпела несколько изменений как по объектам, которые возможно приобрести, так и по процентным ставкам.

В настоящее время в рамках этой программы есть возможность приобрести объекты как от физических лиц, так и юрлица.

Кроме того, возможно строительство по ИЖС, а также покупка готовых загородных домов с земельным участком по договору купли-продажи, срок постройки которых составляет не более 5 лет с даты заключения кредитного договора, если жилье приобретается у физлица.

Если дом приобретается у юрлица, срок постройки должен составлять не более 3 лет.

По условиям программы обязательна прописка в течение 6 месяцев с момента получения прав собственности.

Помимо этого, впоследствии покупателю будет необходимо ежеквартально подтверждать прописку в течение 5 лет. Если клиент не оформляет прописку в данном объекте недвижимости, то процентная ставка повысится до 11-12% годовых.

Кроме того, при оформлении ипотеки на покупку или строительство дома необходимо учитывать ограничения по этажности у данных объектов – дом должен иметь не более трех этажей.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 10%, максимальная ставка – 3% годовых.

Стоит отметить, что программа действует не во всех регионах и населенных пунктах. Проверить условия аккредитации под сельскую ипотеку можно на сайте «наш.дом.ру». Большая часть ипотечных кредитов по этой программе оформляется через «Россельхозбанк».

Субсидированная ипотека на покупку вторичного жилья

По словам директора офиса TrendAgent Полины Пустынцевой, в настоящее время на рынке нет понимания, когда снизятся ипотечные ставки, закончится период дисконтов и восстановится объем сделок до уровня 2021 – начала 2022 года. Отрасль сильно зависит от решений Правительства, предугадать которые не представляется возможным.

«Если говорить об итогах I квартала на рынке Санкт-Петербурга, стоит отметить, что процентные ставки по ипотеке не менялись по сравнению с концом прошедшего года. Ставка рефинансирования остается на прежнем уровне и, как следствие, ипотечные ставки остаются на том же уровне – 11-12% годовых», – поделилась эксперт.

Что касается спроса, то в I квартале 2023 года число сделок снизилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом в I квартале 2023 года уровень спроса выше, чем в период с апреля по сентябрь 2022 года.

Также в конце прошедшего года люди стали чаще брать ипотеку объектов на рынке переуступок и вторички, несмотря на высокие процентные ставки. Это говорит о том, что покупатели постепенно привыкают к текущим условиям рынка.

«Говоря о скидках и дисконтах, нужно принять во внимание, что жилье в старых объектах стоит дешевле, люди, которым нужно срочно продать квартиру готовы идти на уступки, снижать цену. Если это квартира в новом доме в удобной локации, и у продавца нет необходимости срочно продавать объект, то торг по цене менее вероятен», – отметила Полина Пустынцева.

По мнению эксперта, многое зависит от того, как продавец приобрел квартиру и как планирует распорядиться деньгами далее.

Продавцы, которые получили квартиру в наследство или приобретали на старте продаж в качестве инвестиции в 2020 году вероятно будут более гибкими в торге, чем продавцы, которые покупали квартиру в конце 2021-2022 года.

«Что касается мер, которые могут повлиять на рынок – это субсидированные программы на приобретение жилья на вторичном рынке либо снижение ключевой ставки ЦБ, которая приведет к естественному снижению ипотечных ставок. Если ипотечная ставка снизится до 9%-9,5% годовых, а в идеале – 8% годовых, тогда спрос на вторичное жилье увеличится, что приведет к стабилизации и восстановлению баланса на рынке», – поделилась Полина Пустынцева.