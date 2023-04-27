Карьера бухгалтера

Каким бухгалтерам платят большую зарплату? Топ-5 вакансий недели

Работодатели ищут финансовых менеджеров и главбухов: собрали для вас предложения с самой высокой зарплатой.

Версия для печати
Каким бухгалтерам платят большую зарплату? Топ-5 вакансий недели
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Больше интересных вакансий найдете в разделе Клерк.Работа. А вот топ-5 за неделю:

1. Главный бухгалтер в SV-Мебель

Зарплата от 100 000 ₽, Пенза, полная занятость.

Что делать: вести бухгалтерский и налоговый учет, сдавать отчетность.

Что нужно знать: бухгалтерское и налоговое законодательства, иметь опыт прохождения проверок, 1С:8.3.

Обещают возить на работу и с работы, выплачивать премии к праздникам и давать скидки на продукцию :)

2. Финансовый менеджер в МАГ-швейная фурнитура

Зарплата от 80 000 до 100 000 ₽, Москва, полная занятость.

Что делать: составлять управленческие отчеты, работать с банком.

Что нужно знать: обязательно иметь высшее экономическое образование и опыта работы в аналогичной должности от 2х лет. Знать основы ведения бухучета, финансового анализа, НК.

3. Бухгалтер на первичную документацию

Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, полная занятость.

Что делать: работать с первичкой, рассчитывать и выплачивать зарплату сотрудникам, сдавать отчетность в СФР.

Что нужно знать: обязателен опыт работы в общепите от года, знание iiko, 1С Бухгалтерия 8.

4. Бухгалтер

Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва , полная занятость.

Что делать: вести учет импортного товара, оформлять документы по реализации.

Что нужно знать: необходимо высшее образование, желателен опыт работы с драгметаллами, 1С, ЭДО.

5. Начинающий специалист

Зарплата до 40 000 ₽, Ростов-на-Дону, полная занятость.

Что делать: работать с документами в программе 1С.

Что нужно знать: достаточно иметь высшее образование и навыки работы с компьютером. Неплохое предложение для тех, у кого совсем нет опыта.

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб и в разделе Клерк.Работа.

Налог на прибыль

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Налоговую базу разрешено уменьшать, только если ведется раздельный учет доходов и расходов по льготируемой и не льготируемой деятельности. Ограничения применяются только к базе, по которой налог рассчитывается по общей ставке. Это касается и ситуации, когда в текущем периоде фирма получила право на льготную ставку, которой в прошлом году не было.

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Тимбилдинг

Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне

Онлайн стирает границы. И мы не о «путешествиях» по гугл-мэп или созвонах с друзьями в других странах. Скорее о том, что, не видя собеседника лично, мы порой забываем, что «на линии» живой человек и с ним нужно общаться так же уважительно и бережно, как если бы это была коммуникация лицом к лицу. В эпоху удалёнки это особенно важно, поэтому решили напомнить о базовых правилах цифрового этикета.

Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне
ЕНП (единый налоговый платеж)

🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.

Налоги, взносы, пошлины

Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовые отношения

Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени

Используйте производственный календарь рабочих и выходных 2023, чтобы не допустить ошибок в расчете заработной платы, отпускных и больничных. Пригодится для планирования и оплаты отпусков в период праздничных дней мая и июня. Также найдете решения на случай, если сотрудники работают в выходные.

Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени
Ипотека

Банки предлагают за деньги снизить ставку по ипотеке на весь срок: это выгодно

Некоторые банки дают клиентам возможность купить снижение кредитной ставки на 0,5%, 1% и даже на 1,5%. Для этого нужно внести единоразовый платёж в дополнение к первоначальному взносу. Мы выясняли, кому выгодно покупать снижение процента.

Банки предлагают за деньги снизить ставку по ипотеке на весь срок: это выгодно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса

Самозанятость помогает легализовать доходы от частной деятельности. Однако вместе с налогом на профдоход у исполнителей появляются обязательства, из-за неисполнения которых можно получить штраф или даже лишиться статуса самозанятого. Рассказываем, в каком случаем самозанятому могут запретить использовать льготный налоговый режим, сколько придется заплатить при нарушениях и как восстановить право на сниженные налоги.

Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса
Читать еще