Каким бухгалтерам платят большую зарплату? Топ-5 вакансий недели

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Зарплата от, Пенза, полная занятость.

Что делать: вести бухгалтерский и налоговый учет, сдавать отчетность.

Что нужно знать: бухгалтерское и налоговое законодательства, иметь опыт прохождения проверок, 1С:8.3.

Обещают возить на работу и с работы, выплачивать премии к праздникам и давать скидки на продукцию :)

Зарплата от 80 000 доМосква, полная занятость.

Что делать: составлять управленческие отчеты, работать с банком.

Что нужно знать: обязательно иметь высшее экономическое образование и опыта работы в аналогичной должности от 2х лет. Знать основы ведения бухучета, финансового анализа, НК.

Зарплата от 60 000 до, Москва, полная занятость.

Что делать: работать с первичкой, рассчитывать и выплачивать зарплату сотрудникам, сдавать отчетность в СФР.

Что нужно знать: обязателен опыт работы в общепите от года, знание iiko, 1С Бухгалтерия 8.

Зарплата от 60 000 доМосква , полная занятость.

Что делать: вести учет импортного товара, оформлять документы по реализации.

Что нужно знать: необходимо высшее образование, желателен опыт работы с драгметаллами, 1С, ЭДО.

Зарплата доРостов-на-Дону, полная занятость.

Что делать: работать с документами в программе 1С.

Что нужно знать: достаточно иметь высшее образование и навыки работы с компьютером. Неплохое предложение для тех, у кого совсем нет опыта.