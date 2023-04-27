Каким бухгалтерам платят большую зарплату? Топ-5 вакансий недели

Больше интересных вакансий найдете в разделе Клерк.Работа. А вот топ-5 за неделю:
1. Главный бухгалтер в SV-МебельЗарплата от 100 000 ₽, Пенза, полная занятость.
Что делать: вести бухгалтерский и налоговый учет, сдавать отчетность.
Что нужно знать: бухгалтерское и налоговое законодательства, иметь опыт прохождения проверок, 1С:8.3.
Обещают возить на работу и с работы, выплачивать премии к праздникам и давать скидки на продукцию :)
2. Финансовый менеджер в МАГ-швейная фурнитураЗарплата от 80 000 до 100 000 ₽, Москва, полная занятость.
Что делать: составлять управленческие отчеты, работать с банком.
Что нужно знать: обязательно иметь высшее экономическое образование и опыта работы в аналогичной должности от 2х лет. Знать основы ведения бухучета, финансового анализа, НК.
3. Бухгалтер на первичную документациюЗарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, полная занятость.
Что делать: работать с первичкой, рассчитывать и выплачивать зарплату сотрудникам, сдавать отчетность в СФР.
Что нужно знать: обязателен опыт работы в общепите от года, знание iiko, 1С Бухгалтерия 8.
4. БухгалтерЗарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва , полная занятость.
Что делать: вести учет импортного товара, оформлять документы по реализации.
Что нужно знать: необходимо высшее образование, желателен опыт работы с драгметаллами, 1С, ЭДО.
5. Начинающий специалистЗарплата до 40 000 ₽, Ростов-на-Дону, полная занятость.
Что делать: работать с документами в программе 1С.
Что нужно знать: достаточно иметь высшее образование и навыки работы с компьютером. Неплохое предложение для тех, у кого совсем нет опыта.