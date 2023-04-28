Банки предлагают за деньги снизить ставку по ипотеке на весь срок: это выгодно

Назначь свою ставку

В настоящее время средняя ставка по ипотеке на новостройки в России составляет 11,08% годовых. «Вторичка» обходится несколько дороже – в среднем в 11,19%.

Какие-то банки готовы выдать жилищный кредит дороже, какие-то – дешевле. Прежде чем согласиться на подписание договора, стоит ознакомиться с условиями разных кредитных организаций.

Некоторые банки привлекают клиентов особыми условиями: предлагают купить снижение ипотечной ставки на 0,5%, 1% и 1,5%.

К примеру, если базовая ставка составляет 11%, то можно снизить ее до 9,5% с помощью единоразового платежа. Чем больше «скидка», тем соответственно больше сумма платежа.

Как это работает?

Когда оформляете кредит, выбираете размер снижения ставки по ипотеке. Вносите единоразовый платеж в дополнение к первоначальному взносу. Банк устанавливает сниженную ставку, которая будет действовать в течение всего срока ипотечного кредита.

Размер платежа зависит от суммы кредита.

Мы изучили условия одного из крупных коммерческих банков страны. Он предлагает:

уменьшение на 0,5% при уплате 1% от суммы кредита ,

уменьшение на 1% при внесении 2,5% от суммы кредита ,

уменьшение на 1,5% при внесении 4% от суммы кредита.

Пример

Житель Самары Ольга Д. решила оформить ипотеку на 5 млн рублей на покупку квартиры в новостройке. Банк предложил ей жилищный кредит с базовой ставкой в 10,5% годовых.

Однако самарчанка внесла единоразовый платёж в 125 тыс. рублей и снизила ставку на 1% до 9,5% годовых на весь срок кредита.

Часто банки предлагают внести единоразовый платёж не только за счет ваших средств, но и за счет его включения в сумму ипотечного кредита.

Выбирая второй вариант, важно помнить: чем больше сумма займа, тем выше переплата банку.

Если свободных денег на разовый платеж нет, то брать эту сумму в кредит (отдельный или добавляя его к ипотеке) не стоит – проценты попросту «съедят» выгоду.

Не только квартира, но и гараж

Купить снижение процента российские банки предлагают при покупке любой готовой или строящейся недвижимости. Предложение распространяется как на жилые, так и на нежилые помещения (гаражи, машиноместа, кладовые и др.).

При этом банки также разрешают покупать снижение процента участникам льготных ипотечных программ.

К примеру, семейную ипотеку с базовой ставкой в 6% годовых можно сделать ещё более доступной, снизив процент до 4,5.

Снижение процента работает вместе с другими опциями от государства, например с материнским капиталом. Оно также доступно при рефинансировании жилищного кредита.

Критериев участия в программах по выкупу процентов у банков нет. Главное – соответствовать стандартным требованиям банка по возрасту, трудоустройству, платежеспособности и т. д.

Если у человека плохая кредитная история или завышенные кредитные ожидания (например, 20 млн кредита при з/п в 15 тыс. рублей), то в выкупе процентов могут отказать, впрочем, как и в самой ипотеке.

Кому выгодно покупать снижение процента

Банки, которые предлагают своим клиентам купить снижение ставки, говорят о том, что это помогает существенно сэкономить на переплате процентов.

Это работает не всегда, поскольку каждый случай является индивидуальным. Во многом выгода зависит от срока погашения жилищного кредита.

Этот инструмент выгоден тем заемщикам, кто оформляет жилищный кредит на длительный срок, и невыгоден тем, кто рассчитывает закрыть долг по ипотеке в кратчайшие сроки.

Пример № 1

Допустим, Ольга Д. из Самары не будет вносить досрочные платежи, а вместо этого будет следовать графику и платить за ипотеку 30 лет (на такой срок она заключила договор).

При базовой ставке в 10,5% годовых ипотечный калькулятор выдает следующие параметры:

Ежемесячный платеж: 45 736,96 рублей;

Начисленные проценты: 11 465 305,60 рублей;

Долг + проценты: 16 465 305,60 рублей.

При снижении ставки на 1% до 9,5% годовых параметры будут такие:

Ежемесячный платеж: 42 042,71 рублей;

Начисленные проценты: 10 135 375,60 рублей;

Долг + проценты: 15 135 375,60 рублей.

Экономия на процентах банку при снижении ставки на 1% составляет 1 329 930 рублей. Учитывая, что Ольге Д. снижение процента обошлось в 125 тыс. рублей, сделку можно считать выгодной.

Пример № 2

Допустим, Ольга Д. из Самары не планирует платить ипотеку все 30 лет. Она поставила себе цель закрыть жилищный кредит за три года, поскольку доходы позволяют это сделать.

При базовой ставке в 10,5% годовых ипотечный калькулятор выдает следующие параметры:

Ежемесячный платёж: 162 512,22 рублей;

Начисленные проценты: 850 439,92 рублей;

Долг + проценты: 5 850 439,92 рублей.

При снижении ставки на 1% до 9,5% годовых параметры будут такие:

Ежемесячный платеж: 160 164,75 рублей;

Начисленные проценты: 765 931,00 рубль;

Долг + проценты: 5 765 931,00 рублей.

Экономия на процентах банку при снижении ставки на 1% составляет 84 508,92 рубля. Учитывая то, что Ольге Д. снижение процента обошлось в 125 тыс. рублей, сделку можно считать невыгодной.

Прежде чем покупать снижение ставки по ипотеке, рассчитайте свою выгоду с помощью ипотечного калькулятора.