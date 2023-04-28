Чем отличаются оборотные активы от внеоборотных
Активы предприятия – это все имущество и ресурсы, находящиеся в собственности хозсубъекта.
Наличие активов у предприятия свидетельствует о его возможности вести предпринимательскую деятельность.
Остатки по счетам учета внеоборотных и оборотных активов отображаются в бухгалтерском балансе в разделах 1 и 2 соответственно.
Оборотные активы представляют собой ресурсы компании, которые используются до 12 месяцев, в большинстве случаев имеют однократное применение.
В состав оборотных активов входят такие статьи баланса, как:
запасы;
дебиторская задолженность (со сроком погашения менее 1 года);
финансовые вложения;
денежные средства и денежные эквиваленты;
входной НДС, не предъявленный к возмещению;
прочие активы.
Внеоборотные активы – это активы, которыми предприятие намерено пользоваться более 1 года. К ним относятся:
нематериальные активы;
результаты НИОКР;
основные средства;
доходные вложения в материальные ценности;
финансовые вложения (используемые более 1 года);
отложенные налоговые активы;
прочие активы.
Что показывает коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов
Для определения уровня финансовой устойчивости предприятия заинтересованные пользователи бухотчетности могут подсчитать коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов, используя соответствующие строки бухбаланса по формуле:
К = ОА (стр. 1200) / ВА (стр. 1100),
где:
К – коэффициент соотношения активов;
ОА (стр. 1200) – оборотные активы;
ВА (стр. 1100) – внеоборотные активы.
Рассчитав коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов, компания сможет определить свой уровень обеспеченности ресурсами и имуществом, а также объем внеоборотных активов, который приходится на 1 рубль оборотных.
Если оборотные активы превышают внеоборотные – что это значит
Пропорция, определяемая из отношения оборотных активов к внеоборотным, характеризует уровень финансовой устойчивости предприятий.
Хозсубъекты, у которых внеоборотные активы имеют преимущество, являются более фондоемкими, коэффициент соотношения у таких предприятий меньше 1.
Если же показатель превышает значение 1, это говорит о том, что у предприятия преобладают оборотные активы.
Такое преимущество свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости хозсубъекта, т. к. оборотные активы более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время.
Указанный коэффициент характерен для материалоемких производств и торговых предприятий.
Если показатель равен 1, это свидетельствует о сопоставимости использования обоих видов активов.
Анализ и своевременное сопоставление динамики коэффициента соотношения поможет хозсубъекту регулировать преобладание того или иного актива, а также принять меры в случае неблагоприятного снижения уровня каждого из активов.
Оборотные и внеоборотные активы принимают участие в расчете многих финансово-экономических показателей, отображают ликвидность тех или иных активов, финансовую устойчивость хозсубъекта, что позволяет отследить уровень финансового состояния предприятия в целом.
Итоги
Соотношение оборотных и внеоборотных активов показывает, какие ресурсы преобладают у хозсубъекта.
Используя коэффициент соотношения на практике, предприятие сможет проанализировать, какой из активов является для него наиболее востребуемым, а также выявить неблагоприятную динамику движения ресурсов.