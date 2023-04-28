Изменения в Инструкции 157н: что нового появилось в учете

Страховые взносы по единому тарифу и ЕНП

Бюджетный план счетов пополнился счетами 303.14 для отражения перечисления сумм единого налогового платежа и 303.15 – для страховых взносов.

Конкретный алгоритм перехода на новые счета в Инструкции 157н не прописан, поэтому приходится полагаться на логику.

Также ждем утверждения изменений в Порядок 162н, который уточняет соответствующие проводки (пока документ проходит регистрацию в Минюсте).

Поскольку новые счета добавлены к старым и не исключают их, то решение о переносе входящих остатков остается за организациями (по согласованию с учредителем, естественно).

Для бухгалтеров было бы удобно оставить входящую кредиторку по страховым взносам на старых счетах и оплатить ее по ним же, а страховые этого года перенести на новый счет 303.15. Для этого можно использовать метод «Красное сторно».

В различных методических рекомендациях говорится о следующем порядке отражения операций в учете при использовании ЕНП (пример):

начислены страховые взносы по единому тарифу Д 401.20 (109.ХХ) К 303.15 ;

перечислены страховые в составе ЕНП Д 303.14 К 201.11 ;

при распределении органами ФНС платежа зачислена сумма из ЕНП в счет уплаты страховых взносов Д 303.15 К 303.14.

С последним пунктом у налоговой вышла неувязочка: сверка с бюджетом по ТКС до сих пор не возможна!

Получить какие-либо данные о том, как распределяются суммы ЕНП, можно только дозвонившись до какого-нибудь отзывчивого сотрудника, который озвучит их в устной форме.

Поэтому момент переброски сумм платежей со счета 303.14 на счета 303.ХХ стоит обсудить с учредителем и внести в учетную политику.

Операции, связанные с биологическими активами

Инструкция 157н пополнилась следующими счетами для отражения биологических активов в учете и операций, связанных с ними:

106.07 применяется для отражения вложений в биоактивы;

107.04 предусмотрен для биоактивов в пути;

110.00 подразделяется на «60» в четвертом и пятом разряде для отражения себестоимости биотрансформации, «70» – накладных расходов, «80» – общехозяйственных;

113.00 детализируется на 113.20 для учета особо-ценных биологических активов и 113.30 – для остальных;

114.90 используется при обесценении биоактивов;

205.76 и 209.76 – доходные счета для отражения поступлений от операции с биоактивами и сумм ущерба, связанного с ними;

206.76 подразумевает авансовые платежи при приобретении биологических активов, а 302.76 – окончательный расчет с поставщиками;

208.76 необходим при поступлении биоактивов через подотчетников.

Важно! В 5 разряде счетов 110, 113 и 114 предусмотрена детализация в соответствии с видами биологических активов (животные, насаждения и прочие).

Счета 101.07 и 105.07 остаются для отражения в учете биоактивов для собственных нужд учреждения, не связанных с производством или продажей.

Обратите внимание: новые счета предназначены для использования в учете в 2023 году, однако счет 205.76 по Инструкции 157н следует применить при формировании входящих остатков на 1 января 2023 года.

Чтобы не запутаться в применении счетов, связанных с биоактивами, можно опираться на Методические рекомендации Минфина к соответствующему стандарту.

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Прочие счета, аналитика и другие изменения

Для определенных ситуаций в Плане счетов предусмотрели балансовые счета:

114.50 – для отражения обесценения объектов имущества казны (с дополнительной детализацией 5 разряда номера счета);

206.54 и 302.54 – для перечисления средств кап характера иным бюджетам РФ.

Забалансовые счета пополнились номером «49», предназначенным для отражения в учете непризнанного финансового результата объекта инвестирования.

В части аналитической информации о дате правового исполнения в Инструкции прописали, что при отсутствии конкретной даты в операциях, связанных с доходами, расходами, кредитами, займами и долговыми обязательствами, средствами во временном распоряжении, расчетами с прочими дебиторами, необходимо указывать «31.12.2999».

Кроме того, нынешние изменения в 157н уточнили следующие нюансы:

в операциях с бюджетными целевыми средствами следует указывать код цели : раньше это применялось только для счетов 206.40, 206.80, 302.40 и 302.80;

для корректного формирования отчета 0503173 (0503773) при отражении ошибок прошлых лет тоже следует пользоваться определенными кодами причин их возникновения ;

первоначальная стоимость материальных запасов, образовавшихся в результате разукомплектации объекта, теперь не включает затраты на транспортировку, сортировку и доведение до пригодного состояния;

если отражаете арендованные объекты на счете 111.40 , то при использовании за плату амортизацию нужно начислять по графику платежей, а при безвозмездном пользовании – 1 числа каждого месяца;

права пользования нематериальными активами на счете 111.60 учитывайте с применением инвентарных карточек и инвентарных номеров.

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Входящие остатки на 1 января 2023 года

Как упоминалось выше, обновленная Инструкция 157н указала использовать счет 205.76 «Расчеты по доходам от операций с биологическими активами» при формировании входящих остатков.

Такое же правило применимо и к счету 209.39, по которому отражаются доходы, аналогичные подстатье КОСГУ 139.

5-ый разряд счетов, используемых при отражении операций, связанных с простым товариществом, детализируется заглавной буквой «Т».

В 24 и 25 разряде кода бюджетной классификации (проще говоря КОСГУ) в корреспонденции со счетом 304.01 для учета средств во временном распоряжении указываются нули, а в 26 – тип контрагента. Ранее позиция по аналитике этого счета была неоднозначной.

Доходы будущих периодов, отраженные на 1 января в отчетности, следует перенести со счета 401.49 на счет 401.41 первым рабочим днем года.

По кредиторке, подлежащей списанию, санкционирование в этом году делать нет необходимости.

«Малоценку», которая не соответствует критериям актива нужно перенести с 21 забаланса на 02.

Это были основные изменения в учете, обусловленные обновленной Инструкцией 157н.

Вопросов к применению их на практике остается по-прежнему много, поэтому понадеемся на дальнейшие Методические рекомендации и разъяснительные письма Минфина.

А пока, чтобы подготовиться к полугодовому отчету, советуем согласовать использование новых корреспонденций счетов и прочих правил с учредителем.