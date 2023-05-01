Сезон отпусков: покупаем билеты дешевле

Покупайте заранее

У тех, кто планирует путешествие за полгода, больше шансов купить билеты с выгодой, чем у любителей спонтанных поездок. Особенно это касается популярных направлений, которые разбирают довольно быстро.

Чем меньше билетов на рейс остаётся, тем выше авиакомпания устанавливает стоимость. Это называется динамическим ценообразованием.

Работает правило и в обратную сторону: если авиакомпания понимает, что половина рейса не распродана, а до вылета пара дней, то цена может быть снижена, но такое встречается гораздо реже.

С железнодорожными поездками ситуация аналогичная. Покупать билет на поезд в популярную у туристов Анапу на высокий сезон (июнь-сентябрь) лучше заранее.

Если озаботиться приобретением за неделю до отправления, то велики шансы вовсе не купить билет либо купить его по самой высокой цене.

Не привязывайтесь к праздникам

Праздники удобны для того, чтобы устроить себе мини-отпуск – не нужно отпрашиваться у руководства или тратить отпускные дни.

По этой причине многие предпочитают куда-нибудь съездить, например, на майские праздники.

Однако именно в такие периоды самые дорогие билеты как на самолет, так и на поезд. Объясняется это повышенным спросом.

Выгоднее провести праздники дома, а отправиться в путешествие сразу после них – в первые дни после длинных выходных можно «поймать» лучшее предложение, поскольку ажиотаж спадет.

Ловите момент

Часто авиакомпании в маркетинговых целях снижают стоимость билетов на популярные направления.

Такие билеты нужно «ловить», поскольку их количество ограничено.

Поможет разглядеть выгодные варианты подписка на специализированные группы в социальных сетях, а также на официальные аккаунты авиакомпаний.

При покупке акционных билетов действует правило: видишь – бери. Если взять время на размышления, то билеты могут увести другие охотники за низкими ценами или они станут дороже.

Пользуйтесь агрегаторами

Существуют специальные сайты-агрегаторы, которые объединяют предложения авиакомпаний, а также предлагают стыковочные рейсы.

Достаточно ввести необходимые даты и нужное направление и нажать «поиск». Также на таких сайтах можно найти услугу «календарь низких цен».

Это подходит путешественникам, для которых даты поездки не имеют особого значения. Такой поиск позволяет охватить наибольшее количество вариантов и выбрать подходящий.

Вот здесь торопиться с покупкой не стоит – лучше сравнить цены агрегатора со стоимостью на официальном сайте авиакомпании. Не исключено, что второй вариант окажется выгоднее.

Что касается поездок железнодорожным транспортом, то на сайте РЖД покупать билеты выгоднее, чем на сторонних ресурсах.

Будьте гибкими

Если не подыскивать билеты под нужные даты, а самому подстраиваться под низкие цены, то можно существенно сэкономить на проезде.

Некоторые сайты-агрегаторы обладают гибким поиском. Достаточно вбить нужное направление и выбрать временной интервал (например, 1 мая – 1 октября 2023 года), и программа выстроит билеты в порядке возрастания цены.

Некоторые сайты также позволяют вместо конкретного направления выбрать вариант «куда угодно» или «куда-нибудь».

Так можно открыть для себя новый город или даже новую страну по привлекательной стоимости поездки.

Не бойтесь пересадок

Часто рейсы с пересадками оказываются дешевле прямых. Если стоит задача сэкономить на перелете, можно рассмотреть такой вариант.

Пересадки бывают разные:

Короткие. Например, пара часов. Стоит учитывать риски задержки первого рейса и опоздания на второй .

Средние. Некоторые аэропорты не принимают рейсы ночью . Если ночь в аэропорту или гостинице не пугает, то можно прилететь вечером, а улететь утром на следующий день.

Длинные. От суток до нескольких. Такой вариант может быть хорошей возможностью увидеть в поездке еще один город. Суток бывает достаточно, чтобы успеть рассмотреть основные достопримечательности и получить новые впечатления.

Копите мили

Многие авиакомпании заключают соглашения с банками-партнёрами. Чем больше человек летает или совершает покупок по специальным банковским картам, тем больше копится миль (вознаграждение за лояльность).

Милями можно оплачивать часть стоимости билета или купить его полностью.

Есть хитрость: за полет с пересадкой можно получить баллы как за два отдельных перелёта.

В бонусных программах много ступеней – обычно, чтобы держаться на уровне, нужно раз в год подтверждать статус и совершать определенное количество полётов.

Программы лояльности есть и у РЖД: за каждую поездку начисляются баллы, которыми впоследствии можно оплачивать билеты.

Подпишитесь на уведомления

Если время терпит, а билетов по нужной стоимости нет, то можно их покараулить. Те же сайты-агрегаторы предлагают подписаться «на низкие цены».

В этом случае на почту будут приходить уведомления с информацией об изменении стоимости.

Можно также подписаться «на направление». В этом случае на почту будут присылать наиболее привлекательные варианты вне зависимости от даты вылета.

Есть такой сервис и у некоторых авиакомпаний, полюбопытствуйте.

Оплачивайте багаж заранее

Часто стоимость багажа не входит в стоимость билета. Перевозку вещей в багажном отсеке самолета предлагается оплатить дополнительно.

Это можно сделать онлайн на сайте при оформлении билета или на стойке регистрации в аэропорту.

Первый вариант выгоднее, поэтому стоит заранее подумать, будет ли путешествие налегке либо взять чемодан всё же придётся.

Авиакомпании также разрешают проносить чемоданы в салон самолёта, но в этом случае они должны соответствовать определенным параметрам по весу и размерам.

Эту информацию лучше уточнять заранее, чтобы не пришлось платить в аэропорту за сумку, которая оказалась чуть больше и не поместилась в калибратор.

Подумайте о страховке

Если до поездки ещё далеко и нет уверенности в том, что она точно состоится, то можно рассмотреть вариант покупки возвратных билетов.

В среднем они на 15-20% дороже невозвратных, зато в случае невылета можно вернуть всю стоимость билета или поменять даты.

Немногие знают, но оформить возврат можно, имея на руках и невозвратные билеты. Правда, для этого нужны уважительные причины.

К ним относятся смерть близкого родственника или внезапная болезнь. Если перед вылетом скосил грипп, то следует позвонить на горячую линию авиакомпании и произнести кодовую фразу «сняться с рейса по медицинским показаниям».

Далее лично в офисе либо по почте потребуется предоставить подтверждение болезни: справку от врача, больничный либо документы о госпитализации. В большинстве случаев авиакомпании соглашаются оформить возврат.

Если заболел ребенок, то вернут деньги не только за него, но и за родителей, которые должны были сопровождать его в полете.

Также важно знать, что авиакомпания вернет деньги за невозвратный билет, если возврат будет вынужденным:

если рейс отменен или существенно задержан,

если изменен маршрут рейса,

если стыковка рейсов при перелете с пересадкой оказалась невозможной (например, пассажир не успел на стыковку из-за задержки первого рейса),

в связи с овербукингом (пассажиру не хватило места в салоне),

если пассажир опоздал на рейс из-за личного досмотра, но никаких запрещенных предметов в багаже или ручной клади не нашли.

В некоторых случаях авиакомпании соглашаются вернуть деньги за невозвратный билет и в случае неуважительной причины (например, если пассажир проспал рейс).

При этом рассчитывать на компенсацию полной стоимости всё же не приходится – возьмут комиссию.

К примеру, авиакомпания «Азимут» удерживает 30% в качестве штрафа, а возвращает 70% от полной стоимости билета.

В любом случае перед покупкой билета лучше внимательно прочитать условия тарифа.

Откажитесь от услуг

Как правило, авиакомпании предлагают тарифную сетку. Можно выбрать классы: эконом, комфорт и бизнес.

Отличаются тарифы не только местом в самолете, но также условиями по багажу, питанию, начислению миль, условиями возврата.

Принято считать, что самый выгодный вариант – эконом. Однако все индивидуально.

Если необходима доплата за багаж или питание (например, если летите вместе с ребенком), то выгоднее может оказаться тариф класса комфорт, в который уже включены дополнительные опции для пассажира.

Можно также понадеяться на удачу и вежливо попросить на стойке регистрации о возможности апгрейда (повышения тарифа). Если самолет полузаполнен, то сотрудник авиакомпании может пойти навстречу.

Также некоторые опытные авиапутешественники знают хитрость: если прийти под закрытие регистрации, могут бесплатно пересадить в бизнес.

Это происходит из-за овербукинга – когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в салоне.

Если салон класса эконом заполнен, то есть шанс пересесть в салон бизнес. Впрочем, такой вариант считается довольно рискованным. Если мест не окажется совсем, придется лететь следующим рейсом.