Топ-5 распространенных ошибок руководителя

О самых распространенных ошибках руководителей и способах улучшения лидерских навыков попросили рассказать Анну Соломахину – основателя «Школы Медицинского Бизнеса», эксперта по открытию и управлению клиниками, организатора системы здравоохранения России.
Ошибка № 1
Микроменеджмент
В бизнесе этот метод управления «вычислить» очень просто.
Портрет руководителя: он жестко контролирует любой шаг своей команды и каждого в отдельности.
В его представлении только такой созидающий стиль может привести компанию к высоким результатам. На деле – совсем наоборот.
Все превращается в рутину, сотрудники теряют «огонек в глазах», скорость работы стремится к нулю, так как инициатива никогда не поощряется.
Понятно, что, если во внимание принимается только один однобокий образ мышления – никакого развития и творческого подхода не будет.
Ошибка № 2
«Сбитые» коммуникативные навыки
Поскольку большую часть времени руководитель общается с подчиненными, владеть правильными техниками – его важнейшая компетенция.
Если этого нет, то не избежать конфликтов в коллективе и снижения эффективности работы сотрудников.
Проблемы могут быть абсолютно разными: отсутствие четких формулировок и эмпатии, неотлаженная обратная связь, слишком активная или недостаточная коммуникация, бесконечные совещания без регламента или, напротив, хаотичные планерки с разрывом рабочего дня.
Проблем с коммуникациями довольно много и, конечно, любой руководитель может ошибаться, прежде чем найти свой стиль и подход.
Другой вопрос, что не все хотят повышать управленческие компетенции и стараться освоить максимальное количество полезных для руководства инструментов.
Ошибка № 3
Неудачные решения
Конечно, речь не об отдельных неправильных шагах руководителя, а скорее, о стратегически неверных. Тех, которые никак не смогут привести к развитию и положительному результату.
Такое часто случается, когда бизнес не приносит дохода, работает в минус, но руководитель не находит в себе силы отказаться от него и новыми неудачными действиями лишь усугубляет ситуацию.
Яркие примеры - открытие дополнительного неприбыльного направления или не приносящий толку родственник (или несколько) на одной из должностей.
Ошибка № 4
Отсутствие гибкости и неумение адаптироваться
Показать себя настоящим руководителем многим помог стрессовый для всех период ковида.
Были те, кто максимально помогал сотрудникам, клиентам или пациентам: просил рассрочки в банках, никого не сокращал, не увольнял и даже привлекал психологов, чтобы поддерживать спокойную атмосферу.
В то время как другие руководители проявляли агрессию, совершали неадекватные поступки, «обвиняя» ситуацию в отсутствии денег или закрытии компании.
Ошибка № 5
Отсутствие вовлеченности сотрудников
Мало кто из руководителей знаком с таким понятием, как уровень удовлетворенности сотрудников.
Всем очевидно, что нужно уделять внимание клиентам или пациентам, чтобы они возвращались, и были довольны качеством услуг.
Но основа любого менеджмента заключается в том, что клиент никогда не будет доволен больше, чем сотрудник.
И незнание этой истины, увы, приводит к печальным последствиям.
Хочется развития, но как этого достичь, если сотрудники словно не являются частью компании? Они не знают миссии, стратегии, целей. К тому же, их проблемы игнорируются, а значит, недовольство только усиливается.
Как прокачать эти навыки
Практически все ошибки дают один результат: отсутствие системности и движения вперед.
Когда присутствует хаотичность, ручное руководство, избыточный контроль - компания будет топтаться на месте.
Одним из удачных примеров, кто смог адаптироваться в новых реалиях и сделать скачок в бизнесе, можно назвать ГК «Эксперт» - сеть многопрофильных медицинских центров по всей России.
Период ковида был использован для укрепления и развития телемедицины, которая стала пользоваться большим спросом и набирать обороты.
Существует множество тренингов, которые отлично прокачивают различные навыки. Кроме того, масса хороших книг по тайм-менеджменту, коммуникациям и эффективному управлению.
Например, Р. Румельт: «Хорошая стратегия, плохая стратегия», Ф. Лалу: «Открывая организации будущего», А. Фридман: «Вы или хаос» и другие.
Как стать хорошим руководителем
Конечно, это совокупность многих черт, навыков, взглядов и умений.
Знаменитый тест Белбина по типу ролей в команде можно применить к портрету хорошего руководителя:
как координатор, он знает, куда идет компания и транслирует это сотрудникам;
как хороший штурман настраивает важные процессы, знает стратегию и планы на 5-10 лет;
как вдохновитель – коммуницирует с командой, рассказывая об изменениях и дальнейшем пути развития;
как оформитель и образец – личным примером закрепляет этические нормы компании, транслирует корректное общение, адекватно и открыто реагирует на жалобы и просьбы.
Самые влиятельные руководители мира – это Илон Маск, Марисса Майер, Мелинда Гейтс, Джефф Безос и другие.
У каждого – своя история, управленческий стиль, «секреты», которые раскрываются в биографических книгах или на бизнес-тренингах.
Например, Илон Маск по праву считается непревзойденным мастером общения и это одна из его самых сильных лидерских сторон.
А филантроп Мелинда Гейтс значительно укрепила позиции руководителя, сделав упор на расширении прав и возможностей женщин.