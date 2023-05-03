Топ-5 распространенных ошибок руководителя

О самых распространенных ошибках руководителей и способах улучшения лидерских навыков попросили рассказать Анну Соломахину – основателя «Школы Медицинского Бизнеса», эксперта по открытию и управлению клиниками, организатора системы здравоохранения России.

Ошибка № 1

Микроменеджмент

В бизнесе этот метод управления «вычислить» очень просто.

Портрет руководителя: он жестко контролирует любой шаг своей команды и каждого в отдельности.

В его представлении только такой созидающий стиль может привести компанию к высоким результатам. На деле – совсем наоборот.

Все превращается в рутину, сотрудники теряют «огонек в глазах», скорость работы стремится к нулю, так как инициатива никогда не поощряется.

Понятно, что, если во внимание принимается только один однобокий образ мышления – никакого развития и творческого подхода не будет.

Ошибка № 2

«Сбитые» коммуникативные навыки

Поскольку большую часть времени руководитель общается с подчиненными, владеть правильными техниками – его важнейшая компетенция.

Если этого нет, то не избежать конфликтов в коллективе и снижения эффективности работы сотрудников.

Проблемы могут быть абсолютно разными: отсутствие четких формулировок и эмпатии, неотлаженная обратная связь, слишком активная или недостаточная коммуникация, бесконечные совещания без регламента или, напротив, хаотичные планерки с разрывом рабочего дня.

Проблем с коммуникациями довольно много и, конечно, любой руководитель может ошибаться, прежде чем найти свой стиль и подход.

Другой вопрос, что не все хотят повышать управленческие компетенции и стараться освоить максимальное количество полезных для руководства инструментов.

Ошибка № 3

Неудачные решения

Конечно, речь не об отдельных неправильных шагах руководителя, а скорее, о стратегически неверных. Тех, которые никак не смогут привести к развитию и положительному результату.

Такое часто случается, когда бизнес не приносит дохода, работает в минус, но руководитель не находит в себе силы отказаться от него и новыми неудачными действиями лишь усугубляет ситуацию.

Яркие примеры - открытие дополнительного неприбыльного направления или не приносящий толку родственник (или несколько) на одной из должностей.

Ошибка № 4

Отсутствие гибкости и неумение адаптироваться

Показать себя настоящим руководителем многим помог стрессовый для всех период ковида.

Были те, кто максимально помогал сотрудникам, клиентам или пациентам: просил рассрочки в банках, никого не сокращал, не увольнял и даже привлекал психологов, чтобы поддерживать спокойную атмосферу.

В то время как другие руководители проявляли агрессию, совершали неадекватные поступки, «обвиняя» ситуацию в отсутствии денег или закрытии компании.

Ошибка № 5

Отсутствие вовлеченности сотрудников

Мало кто из руководителей знаком с таким понятием, как уровень удовлетворенности сотрудников.

Всем очевидно, что нужно уделять внимание клиентам или пациентам, чтобы они возвращались, и были довольны качеством услуг.

Но основа любого менеджмента заключается в том, что клиент никогда не будет доволен больше, чем сотрудник.

И незнание этой истины, увы, приводит к печальным последствиям.

Хочется развития, но как этого достичь, если сотрудники словно не являются частью компании? Они не знают миссии, стратегии, целей. К тому же, их проблемы игнорируются, а значит, недовольство только усиливается.

Как прокачать эти навыки

Практически все ошибки дают один результат: отсутствие системности и движения вперед.

Когда присутствует хаотичность, ручное руководство, избыточный контроль - компания будет топтаться на месте.

Одним из удачных примеров, кто смог адаптироваться в новых реалиях и сделать скачок в бизнесе, можно назвать ГК «Эксперт» - сеть многопрофильных медицинских центров по всей России.

Период ковида был использован для укрепления и развития телемедицины, которая стала пользоваться большим спросом и набирать обороты.

Существует множество тренингов, которые отлично прокачивают различные навыки. Кроме того, масса хороших книг по тайм-менеджменту, коммуникациям и эффективному управлению.

Например, Р. Румельт: «Хорошая стратегия, плохая стратегия», Ф. Лалу: «Открывая организации будущего», А. Фридман: «Вы или хаос» и другие.

Как стать хорошим руководителем

Конечно, это совокупность многих черт, навыков, взглядов и умений.

Знаменитый тест Белбина по типу ролей в команде можно применить к портрету хорошего руководителя:

как координатор , он знает, куда идет компания и транслирует это сотрудникам;

как хороший штурман настраивает важные процессы, знает стратегию и планы на 5-10 лет;

как вдохновитель – коммуницирует с командой, рассказывая об изменениях и дальнейшем пути развития;

как оформитель и образец – личным примером закрепляет этические нормы компании, транслирует корректное общение, адекватно и открыто реагирует на жалобы и просьбы.

Самые влиятельные руководители мира – это Илон Маск, Марисса Майер, Мелинда Гейтс, Джефф Безос и другие.

У каждого – своя история, управленческий стиль, «секреты», которые раскрываются в биографических книгах или на бизнес-тренингах.

Например, Илон Маск по праву считается непревзойденным мастером общения и это одна из его самых сильных лидерских сторон.

А филантроп Мелинда Гейтс значительно укрепила позиции руководителя, сделав упор на расширении прав и возможностей женщин.