Хватит бояться, пора действовать. Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку»

Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку» пройдет с 10 по 13 мая. Встречи пройдут в удобное время и не отвлекут вас от работы ;)

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Каждый день вас ждет новый вебинар, тест и практическое задание, а также полезные материалы, которыми вы сможете пользоваться и после марафона.

Зачем мне этот марафон?

Посмотрите список ниже, если хоть один пункт про вас — вам этот марафон необходим.

Работаю в найме и меня не устраивает моя зарплата .

Хочу иметь больше свободного времени на себя, семью, друзей, хобби и увлечения, но все «съедает» работа .

Я чувствую выгорание, моя работа уже не приносит мне удовольствия , хочется чего-то большего.

Я бухгалтер-фрилансер (аутсорсер), но бизнес не приносит доход или он незначительный.

Я не могу найти клиентов, мне предлагают маленькую оплату за услуги, не понимаю куда дальше двигаться, чтобы развивать свое дело.

Поверьте, все что вы сейчас чувствуете: усталость, выгорание, чувство неуверенности, было у каждого бухгалтера. Главное найти силы преодолеть этот момент и идти дальше. Но делать это с опытными наставниками гораздо легче.

Именно для того, чтобы дать вам толчок к успеху, и создан марафон-практикум «План выхода на удаленку». Записаться на бесплатный марафон

Кто будет проводить марафон?

Ксения Червенко — бухгалтер с 17-ти летним стажем, собственник консалтингового агентства и аудиторской организации. Все процессы в своих компаниях Ксения выстроила с нуля и теперь она финансовый и стратегический управленец и не участвует в операционке. Оборот ее компании за 2022 год составил 34 млн рублей.

На 4-й день марафона вы также познакомитесь с Марией Дружининой — руководителем отдела продаж Авито. Она поможет разобраться, как находить платежеспособных клиентов.

Что я получу на марафоне?

Помимо практических знаний вы получите полезные материалы — чек-листы (например, как совмещать быт и удаленную работ), опросник для клиентов и другие.

Выполняя задания, вы будете получать бонусные баллы, их можно будет потратить на образовательные продукты Ксении Червенко.

Вам будет доступен закрытый канал марафона, поддерживающее сообщество наставника и единомышленников.

Чему меня научат?

Вы узнаете, как создавать очередь на свои услуги и выделяться на фоне конкурентов, напишите работающее объявление на Avito, создадите конкурентный прайс и убережете себя от ошибок, которые совершают 90% бухгалтеров, уходя в самостоятельное плавание.

Вот подробная программа марафона-практикума:

День 1

Вебинар «Организация удаленного офиса»

🎁 Чек-лист «Как совмещать быт и удаленную работу»

День 2

Вебинар «Прайс, который работает на вас, а не на клиентов»

🎁 Чек-листы:

«Функционал бухгалтера на удаленке»

«Опросник для определения объема работы с новым клиентом»

День 3

Вебинар «Как и где искать клиентов с высоким чеком»

🎁 «Таблица учета клиентов и дохода от их сопровождения»

Чек-листы:

«Функционал для сопровождения маркетплейсов»

«Функционал для сопровождения клиентов на патенте образовательной деятельности»

«Из чего должна состоять консультация инфобизнесмена»

День 4

Вебинар «Авито как источник платежеспособных клиентов»

Запишитесь на бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку» — перестаньте мечтать и начните действовать.