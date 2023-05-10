Важные вебинары, семинары и курсы для бухгалтера в мае 2023 года

12 мая. Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.За последние 5 лет вырос спрос на специалистов, имеющих качественные знания по МСФО, управленческому учету, финансовому менеджменту. Вы можете повысить компетенцию и подтвердить квалификацию CPA очно или очно-дистанционно.
Кто проводит: Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров (CPARUSSIA).
Тип мероприятия: курс повышения квалификации
Дата и время мероприятия: 12 мая
Стоимость: 36 000 руб.
15 мая. Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложениеУзнаете, как провести комплексную самодиагностику правильности ведения учета и формирования отчетности, чтобы исправить ошибки и не допускать их в будущем.
Кто проводит: Учебный Центр «Бизнес Аспект».
Спикер: Ильюшина Наталия, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, к. э. н.
Тип мероприятия: семинар.
Дата и время мероприятия: 15 мая с 10.00 до 15.00.
Стоимость: 10 900 руб.
17 мая. Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендовБухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении. Узнаете порядок учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера.
Кто проводит: Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
Спикеры:
Алексей Иванов, к.э.н., доцент, директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело»;
Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Тип мероприятия: вебинар.
Дата и время мероприятия: 17 мая с 11.00
Стоимость: бесплатно
26 мая. Новое в учете основных средств и транспорта в 2023: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листыУзнаете обо всех этих изменениях, важных письмах по вопросам учета и налогообложения транспорта, оборудования, недвижимости, затрат на ремонт и бензин. На конкретных примерах лектор разберет вопросы аренды и лизинга, детально раскроет расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств.
Кто проводит: Академия успешного бизнеса
Спикер: Митюкова Эльвира, к. э. н., аттестованный аудитор.
Тип мероприятия: онлайн-семинар (онлайн и в зале).
Дата и время мероприятия: 26 мая c 10:00 до 17:00
Стоимость: 14 250 руб.
29 мая. Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
Узнаете о нововведениях в процедуре инвентаризации. Как по новым правилам учитывать активы, неотфактурованные поставки, недостачи и пересортицы, формировать резервы сомнительных долгов.
Кто проводит: Такском
Спикер: Марина Климова, к.э.н., доцент, преподаватель
Тип мероприятия: вебинар
Дата и время мероприятия: 29 мая c 11:00
Стоимость: 2 000 руб.