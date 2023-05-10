Важные вебинары, семинары и курсы для бухгалтера в мае 2023 года

Дата и время мероприятия: 12 мая

За последние 5 лет вырос спрос на специалистов, имеющих качественные знания по МСФО, управленческому учету, финансовому менеджменту. Вы можете повысить компетенцию и подтвердить квалификацию CPA очно или очно-дистанционно.

15 мая. Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение

Узнаете, как провести комплексную самодиагностику правильности ведения учета и формирования отчетности, чтобы исправить ошибки и не допускать их в будущем.

Кто проводит: Учебный Центр «Бизнес Аспект».

Спикер: Ильюшина Наталия, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, к. э. н.

Тип мероприятия: семинар.

Дата и время мероприятия: 15 мая с 10.00 до 15.00.

Стоимость: 10 900 руб.