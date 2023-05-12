Обучение для бухгалтеров

Кто может вести управленческий учет

Собственнику важно понимать, что происходит в его бизнесе. Бухучет тут – не помощник. Только полноценный управленческий учет помогает оценить реальное финансовое состояния компании. Кто должен его вести?

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Кто может вести управленческий учет
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Кто должен вести управленческий учет

В малом и среднем бизнесе эту обязанность обычно возлагают на бухгалтера. Конечно, заниматься управленческим учетом может и собственник, если у него, что называется, руки дойдут. Но, как правило, у владельцев бизнеса свои задачи, и по любым финансовым вопросами они идут к бухгалтеру, ведь именно он для них – главный по цифрам.

Знание управленки поможет бухгалтеру сохранить рабочее место и претендовать на повышенную зарплату. Прокачать навыки и стать специалистом в области управленческого учета совсем несложно. Поможет новый курс повышения квалификации. 120 ак. часов обучения  – и у вас на руках диплом и новые навыки, которые вы сразу сможете применять в работе.

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Чем бухгалтерский учет отличается от управленческого

Бухгалтерский учет: 

  • формирует данные отдельно по каждому юридическому лицу;

  • оценивает компанию целиком, то есть смешивает все виды деятельности, отделы, сотрудников, товары, услуги.

  • открыт и ведется для внешних пользователей: налоговой инспекции, контрагентов и т. д.;

  • регулируется законами, стандартами, положениями и другими нормативными актами;

  • не покажет реальную прибыль, расходы и эффективность бизнеса;

  • ведется только в денежном выражении;

  • ориентирован на прошлое и из него видно только то, что уже случилось или происходит сейчас.

Управленческий учет: 

  • сводит воедино информацию обо всех компаниях владельца;

  • позволяет анализировать деятельность в любых аспектах, например, прибыльность конкретного направления деятельности, товара или услуги; 

  • ведется для внутреннего пользователя, его данные недоступны посторонним;

  • не регулируется законодательством, каждая компания сама решает, как ей вести управленческий учет и нужно ли это делать;

  • показывает реальное положение дел в бизнесе;

  • может оперировать любыми показателями, например: производительность, процент брака, текучесть кадров;

  • оперативен и нацелен на перспективу, с его помощью можно просчитать, что ждет компанию в будущем.

Подробно обо всех нюансах, вам расскажут на курсе повышения квалификации. Эксперты разложат все по полочкам и научат применять полученные знания на практике.

Что делает специалист по управленческому учету

  1. Рассчитывает прибыльность каждого направления бизнеса

  2. Контролирует дебиторку и кредиторку.

  3. Планирует финансовую деятельность компании.

Специалист по управленческому учету готов в любой момент ответить собственнику  — в каком состоянии находится бизнес, как распределить ресурсы, чтобы нарастить выручку и снизить издержки.

Составлять управленческие отчеты, рассчитывать и анализировать важные финансовые показатели и всесторонне оценивать состояние компании вас научат на курсе повышения квалификации: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.

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