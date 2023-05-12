Кто может вести управленческий учет

Кто должен вести управленческий учет

В малом и среднем бизнесе эту обязанность обычно возлагают на бухгалтера. Конечно, заниматься управленческим учетом может и собственник, если у него, что называется, руки дойдут. Но, как правило, у владельцев бизнеса свои задачи, и по любым финансовым вопросами они идут к бухгалтеру, ведь именно он для них – главный по цифрам.

Знание управленки поможет бухгалтеру сохранить рабочее место и претендовать на повышенную зарплату. Прокачать навыки и стать специалистом в области управленческого учета совсем несложно. Поможет новый курс повышения квалификации . 120 ак. часов обучения – и у вас на руках диплом и новые навыки, которые вы сразу сможете применять в работе. А чтобы убедиться, что курс вам подходит – посмотрите бесплатный урок.

Чем бухгалтерский учет отличается от управленческого

формирует данные отдельно по каждому юридическому лицу;

оценивает компанию целиком, то есть смешивает все виды деятельности, отделы, сотрудников, товары, услуги.

открыт и ведется для внешних пользователей: налоговой инспекции, контрагентов и т. д.;

регулируется законами, стандартами, положениями и другими нормативными актами;

не покажет реальную прибыль, расходы и эффективность бизнеса;

ведется только в денежном выражении;

ориентирован на прошлое и из него видно только то, что уже случилось или происходит сейчас.

сводит воедино информацию обо всех компаниях владельца;

позволяет анализировать деятельность в любых аспектах, например, прибыльность конкретного направления деятельности, товара или услуги;

ведется для внутреннего пользователя, его данные недоступны посторонним;

не регулируется законодательством, каждая компания сама решает, как ей вести управленческий учет и нужно ли это делать;

показывает реальное положение дел в бизнесе;

может оперировать любыми показателями, например: производительность, процент брака, текучесть кадров;

оперативен и нацелен на перспективу, с его помощью можно просчитать, что ждет компанию в будущем.

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Что делает специалист по управленческому учету

Рассчитывает прибыльность каждого направления бизнеса Контролирует дебиторку и кредиторку. Планирует финансовую деятельность компании.

Специалист по управленческому учету готов в любой момент ответить собственнику — в каком состоянии находится бизнес, как распределить ресурсы, чтобы нарастить выручку и снизить издержки.

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