Кто может вести управленческий учет

Кто должен вести управленческий учетВ малом и среднем бизнесе эту обязанность обычно возлагают на бухгалтера. Конечно, заниматься управленческим учетом может и собственник, если у него, что называется, руки дойдут. Но, как правило, у владельцев бизнеса свои задачи, и по любым финансовым вопросами они идут к бухгалтеру, ведь именно он для них – главный по цифрам.
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Чем бухгалтерский учет отличается от управленческогоБухгалтерский учет:
- формирует данные отдельно по каждому юридическому лицу;
- оценивает компанию целиком, то есть смешивает все виды деятельности, отделы, сотрудников, товары, услуги.
- открыт и ведется для внешних пользователей: налоговой инспекции, контрагентов и т. д.;
- регулируется законами, стандартами, положениями и другими нормативными актами;
- не покажет реальную прибыль, расходы и эффективность бизнеса;
- ведется только в денежном выражении;
- ориентирован на прошлое и из него видно только то, что уже случилось или происходит сейчас.
- сводит воедино информацию обо всех компаниях владельца;
- позволяет анализировать деятельность в любых аспектах, например, прибыльность конкретного направления деятельности, товара или услуги;
- ведется для внутреннего пользователя, его данные недоступны посторонним;
- не регулируется законодательством, каждая компания сама решает, как ей вести управленческий учет и нужно ли это делать;
- показывает реальное положение дел в бизнесе;
- может оперировать любыми показателями, например: производительность, процент брака, текучесть кадров;
- оперативен и нацелен на перспективу, с его помощью можно просчитать, что ждет компанию в будущем.
Что делает специалист по управленческому учету
- Рассчитывает прибыльность каждого направления бизнеса
- Контролирует дебиторку и кредиторку.
- Планирует финансовую деятельность компании.
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