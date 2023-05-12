Обзоры для бухгалтера

Минфин и ФНС засыпали бухгалтеров разъяснениями. Разборы в помощь: подборка важных писем по налогам, дивиденды в отчетности, ежегодный отпуск

Новый выпуск дайджеста для подписчиков «Разборов». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Минфин и ФНС засыпали бухгалтеров разъяснениями. Разборы в помощь: подборка важных писем по налогам, дивиденды в отчетности, ежегодный отпуск
Иллюстрация: freepik/freepik

Вот самые интересные разборы за праздничную неделю.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года-01.png
В разборе найдете разъяснения ведомств по НДФЛ, страховым взносам, НДС, налогу на прибыль, спецрежимам и ЕНП.

Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памятка

Как отразить выплату дивидендов в отчетности-01.png
Второй квартал — пора выплаты дивидендов. Разбор поможет корректно заполнить отчетность за полугодие.

Допрос в налоговой: что нужно знать + протокол 

Как вести себя на допросе в налоговой-01.png
Что нужно знать. чтобы успешно пройти допрос в ФНС? Узнаете из разбора. Там же можно скачать и изучить протокол допроса.

Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов

Как считать отпускные в 2023 году.png
В разборе найдете порядок оформления отпуска, а также документы для скачивания: график отпусков, приказ на отпуск, записку-расчет.

Также в «Клерк.Разборы» вы найдете материалы о том, как провести сверку с ФНС, как правильно платить налоги, какие выплаты положены работникам при сокращении штата и как залить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС.

Какие темы будут раскрыты в «Разборах» в ближайших выпусках

  • Перенос отпуска в связи с больничным.

  • Сотрудник стал нерезидентом. Как пересчитать НДФЛ.

  • Кому нужен медосмотр при приеме на работу.

  • Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС.

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