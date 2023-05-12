Минфин и ФНС засыпали бухгалтеров разъяснениями. Разборы в помощь: подборка важных писем по налогам, дивиденды в отчетности, ежегодный отпуск

Вот самые интересные разборы за праздничную неделю.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 годаВ разборе найдете разъяснения ведомств по НДФЛ, страховым взносам, НДС, налогу на прибыль, спецрежимам и ЕНП.
Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памяткаВторой квартал — пора выплаты дивидендов. Разбор поможет корректно заполнить отчетность за полугодие.
Допрос в налоговой: что нужно знать + протоколЧто нужно знать. чтобы успешно пройти допрос в ФНС? Узнаете из разбора. Там же можно скачать и изучить протокол допроса.
Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документовВ разборе найдете порядок оформления отпуска, а также документы для скачивания: график отпусков, приказ на отпуск, записку-расчет.
Также в «Клерк.Разборы» вы найдете материалы о том, как провести сверку с ФНС, как правильно платить налоги, какие выплаты положены работникам при сокращении штата и как залить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС.
Какие темы будут раскрыты в «Разборах» в ближайших выпусках
Перенос отпуска в связи с больничным.
Сотрудник стал нерезидентом. Как пересчитать НДФЛ.
Кому нужен медосмотр при приеме на работу.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС.
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