Как отражать в учете отпускные: проводки

На какие счета вешаются отпускные основных рабочих

Отпускные выплаты в любых разновидностях (по основному, дополнительному отпускам — по ТК, корпоративному — по коллективному договору), а также компенсации за неиспользованный отпуск отражаются в регистрах бухгалтерского учета аналогично начислению зарплаты сотрудников с применением:

Счетов для отображения затра т (используемых при учете отпуска ситуационно): 20 — если отпускные начисляются работнику на основном производстве; 23 — если отпускные назначены работнику на вспомогательном производстве; 08 — если начисление производится сотрудникам, осуществляющим установку (строительство) ОС; 25 — если расчет ведется с производственными сотрудниками, зарплату которых нельзя учесть в себестоимости определенной продукции; 44 — если отпускные назначаются сотруднику отдела продаж; 26 — если отпускные начисляются руководству фирмы; 96 — если отпускные начислены из резервов.

Счетов учета расчетов с работниками : 70 — расчеты по оплате труда; 50 (51) — выплата отпускных через кассу или на карту.



Отпускные облагаются страховыми взносами, и с них удерживается НДФЛ, в связи с чем используются счета для их учета: 69 и 68.

Пример

Бухгалтеру ООО «Смайлик» начислены отпускные в сумме 25 тыс. руб. В бухучете отражены следующие записи:

Дт 26 Кт 70 — 25 000 руб. — начислены отпускные;

Дт 70 Кт 68.1 — 3 250 руб. — удержан НДФЛ (25 000 × 13%);

Дт 26 Кт 69 (по субсчетам) — 7 550 руб. — начислены страховые взносы с отпускных (25 000 × 30,2%).

При этом алгоритм учета отпуска предприятиями, ведущими упрощенный бухгалтерский учет, и теми фирмами (крупными и средними), которые обязаны вести полный учет, различается.

Изучим разницу в учете отпуска такими компаниями.

Начислены и выданы отпускные: проводки

Поскольку отпускные — это оценочные обязательства (письмо Минфина от 04.06.2011 № 07-02-06/107), организации, ведущие полноценный бухгалтерский учет, формируют резервы на оплату отпусков (п. 8 ПБУ 8/2010).

Не формировать резерв и списывать издержки на отпуск сразу по мере начисления могут организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 20 Информации Минфина от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016).

Рассмотрим, каким образом при учете отпуска на практике из указанных счетов могут составляться проводки:

Операция Проводки При учете отпуска предприятиями, ведущими упрощенный бухучет, которые не являются эмитентами публично размещаемых бумаг При учете отпуска фирмами, ведущими полноценный бухучет Начислены резервы на оплату отпусков (ежемесячно) Дт 20 (23, 25, 26, 44) Кт 96 Начислены отпускные Дт 20 (23, 25…) Кт 70 Дт 96 Кт 70 Начислены взносы на отпускные Дт 20 (23, 25…) Кт 69 Дт 96 Кт 69 Удержан НДФЛ Дт 70 Кт 68 Отпускные выплачены Дт 70 Кт 50 (51)

Итоги

Для учета отпуска формируются проводки, аналогичные учету зарплаты сотрудника.

По дебету отпускные отображаются в составе издержек, по кредиту — на счете расчетов с сотрудниками по зарплате.

Но если компания крупная и делает ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпуска, то алгоритм учета отпуска отличается.