Страховка в теле кредита: что это и как она работает

Если с заемщиком что-то случится, то благодаря этой страховке банк сможет получить всю сумму долга, а кредит не ляжет на плечи родственников должника.

Однако если страхового случая не произойдет, заемщик может потерять достаточно большую сумму на такой страховке. При этом иногда страховой полис оформляется как отдельный продукт, а в некоторых случаях включается в общую сумму кредита.

Разобрались в особенностях страховых полисов при оформлении займа и в том, какая страховка выгоднее — отдельная или вшитая в тело кредита.

Страховка при кредите: обязательно или нет

По закону банк имеет право требовать страховку при оформлении кредита для имущества, которое является залогом — в частности, для квартиры, которая приобретается с использованием ипотеки.

Если клиент не хочет оформлять такую страховку, банк откажет в заемных деньгах. Такие жесткие правила действуют только в отношении покупки жилья, так как этого требует закон.

Кредит на машину иногда может обойтись без страховки, хотя машина также будет находиться в залоге у банка до момента погашения кредита. Однако без полиса страхования проценты по кредиту могут оказаться выше, чем с ним.

Если речь идет не о страховании имущества для получения ипотеки, то общее правило такое: при оформлении кредита клиент может сам выбрать, покупать ему страховку или нет.

Как работает страховка, вшитая в тело кредита, и чем она отличается от отдельного полиса

Законодательство позволяет банкам включать страховку в сумму кредита, так называемое тело кредита. Однако банк может делать это только при согласии клиента.

При включении страховки в тело кредита естественным образом увеличивается сумма ежемесячного платежа по самому кредиту. Кроме того, почти всегда страховка, вшитая в тело кредита, дороже, чем полис, купленный как дополнительный.

Однако важно учитывать, что через год страховка, приобретаемая отдельно, может подорожать. В такой ситуации от включения страховки в тело кредита можно даже выиграть в деньгах, поясняет директор департамента партнерских продаж компании «Зетта Страхование» Алексей Хомяков.

Еще одно важное отличие отдельной страховки от вшитой — возможность вносить изменения: поменять данные в отдельно приобретенном полисе гораздо проще, чем в страховке, которая была приобретена вместе с оформлением кредита.

В чем плюсы и минусы страховки в теле кредита

Плюсы:

Один из плюсов такой страховки — возможность не тратить сразу существенную сумму на страхование, а оплачивать ее равномерно и небольшими частями, как и сумму кредита, говорит начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов.

За страховку заплатит банк, а заемщик будет возвращать ее стоимость вместе с основным долгом.

«Это способ повышения доступности приобретения страховки, в том числе продукта более объемного по покрытию и, как следствие, более дорогого (например, покупка полного каско, а не его секвестированной версии)», — отмечает он.

Если кредит многолетний, не нужно каждый год вспоминать о продлении страховки, добавляет Алексей Хомяков («Зетта Страхование»).

В итоге такой подход позволяет точно спланировать бюджет, который уже не будет зависеть от возможного увеличения тарифа в связи с изменениями на рынке.

Если вы погасите кредит досрочно, необходимость вносить оплату за страховку отпадет автоматически. Дополнительно расторгать договор страхования не потребуется.

Минусы:

Включение оплаты страхования в расчет кредитного лимита для клиента может снизить непосредственно величину самого кредита.

Но это нельзя назвать явным минусом, поскольку при расчете кредита это все обсуждается со специалистом банка, отмечают в «Ингосстрахе».

Из минусов можно назвать переплату по многолетним продуктам с высокой комиссией банка, также отмечают в компании «Зетта Страхование».

Если вы захотите расторгнуть страховой договор в период охлаждения (когда речь идет не об обязательном страховании имущества для ипотеки), вам придется обращаться в банк и менять кредитный договор.

Расторгнуть в период охлаждения приобретенный отдельно полис значительно проще.

Еще один минус: ограниченный выбор страховых компаний.

При каких условиях страховка в теле кредита может быть более подходящей, чем сторонняя

Главное преимущество страховки в теле кредита — возможность оплачивать ее не сразу, а в рассрочку.

Наиболее выгодной будет многолетняя страховка, включенная в тело кредита, сроком на 3–5 лет и с разумной комиссией партнера, включенной в страховую премию, отмечают в «Зетта Страховании».

«Но чтобы правильно оценить ценообразование, необходимо иметь определенные знания в области финансов. Если не чувствуете себя достаточно уверенно, лучше все же остановиться на варианте однолетнего полиса в сторонней страховой компании, предварительно сравнив цены на рынке. Как правило, в банке аккредитовано несколько страховых компаний, полисы которых он принимает для гарантии обеспечения по кредиту», — говорит Алексей Хомяков («Зетта Страхование»).

Страховка в теле кредита: главное