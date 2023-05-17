Как вести учет запасов: ФСБУ 5/2019

При этом запасы принимают к учету при соблюдении следующих условий:

расходы приведут к получению прибыли в будущем;

Требования стандарта ФСБУ 5/2019 относят к активам данной категории следующие объекты:

товары для продажи в рамках регулярной деятельности;

готовая продукция на складе или переданная контрагенту;

инвентарь, инструменты, спецодежда и специальное оборудование, тара и другие подобные активы, если они не являются основными средствами;

Стандарт «Запасы» не применяется в отношении:

материальных ценностей, которые получены некоммерческой организацией для безвозмездной передачи.

материальных ценностей других лиц, которые находятся на хранении по услугам закупки, хранения и транспортировки;

финансовых активов, в том числе предназначенных для перепродажи;

Готовая продукция — это активы, созданные в ходе производства, которые соответствуют техническим и качественным характеристикам, заявленным в условиях договора или внутренних документов компании.

Фактическая себестоимость готовой продукции составляют:

Данные затраты могут быть прямыми или косвенными.

Прямые расходы непосредственно связаны с производством конкретного вида продукции, работ или услуг.

Косвенные же расходы нельзя отнести к определенному виду продукта. Они распределяются между видами продукции, работ и услуг установленным организацией способом.

В массовом и серийном производстве готовую продукцию оценивают:

исходя из прямых затрат;

из плановых или нормативных расходов.

Во втором случае организация определяет плановые издержки по расходу материалов и трудозатратам в условиях стандартной загрузки производственных мощностей. Такие расходы могут пересматриваться при изменении условий производства.

В свою очередь, разница между фактической и нормативной стоимостью уменьшает расходы текущего периода.

Списание готовой продукции в случае продажи производится по одной из следующих величин:

фактической себестоимости продукции; фактических расходов на покупку продукции, скорректированной на величину резерва под ее обесценение.

Ранее созданный резерв необходимо восстановить в части проданной продукции. Сумма восстановленного оценочного обязательства уменьшает расходы в периоде признания выручки от продажи запасов.

ФСБУ 5/2019: материалы

Материалы — это активы, необходимые для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг.

К ним могут относиться сырье, топливо, запчасти, комплектующие, покупные полуфабрикаты, а также другие расходные материалы.