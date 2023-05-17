Социальная поддержка

Социальный контракт: суть, условия, как получить деньги

В России активно развивается механизм социального контракта, в том числе для нового бизнеса — ИП и самозанятых. В 2023 году и в дальнейшем соц. контракт позволяет получать деньги от государства. Подробности в статье.

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Социальный контракт: суть, условия, как получить деньги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Понятие и суть

Согласно ст. 1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту его жительства или пребывания по которому:

  • орган соцзащиты — обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь;

  • гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Цель помощи на основании социального контракта – стимулировать активные действия граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.

То есть повышение качества жизни малоимущих граждан за счет их собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме.

Эта цель считается достигнутой, если денежные доходы гражданина/его семьи повысились по истечении срока действия социального контракта.

Основные принципы социального контракта такие:

  • добровольность участия;

  • обязательность исполнения условий контракта;

  • индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации;

  • персональный подход при оказании помощи на основании контракта и приоритет тем гражданам, которые имеют мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения.

Кому положены выплаты и соцуслуги

Органы госвласти регионов принимают законы и иные нормативные акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании соцконтракта.

Адресатами такой помощи могут быть:

  • малоимущие семьи;

  • малоимущие одиноко проживающие граждане;

  • реабилитированные;

  • признанные пострадавшими от политических репрессий;

  • иные категории граждан. Например, семьи призванных на военную службу по мобилизации (постановление Правительства РФ от 29.10.2022 № 1933).

Указанные выплаты – это обычно социальные пособия в виде набора социальных услуг и субсидий.

Условие — среднедушевой доход по независящим от человека причинам ниже прожиточного минимума в регионе.

Пример

Семья из 3 человек проживает в Краснодарском крае. Зарплата мужа – 60 000 руб. Жена – неработающая домохозяйка. У них есть ребенок школьного возраста.

Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2023 г. на душу населения – 13 800 рублей.

Общий месячный доход семьи – 60 000 руб., а среднедушевой – 20 000 руб.

Эта сумма больше регионального прожиточного минимума. Следовательно, семья не сможет воспользоваться социальным контрактом.

К причинам низкого дохода, позволяющим претендовать на социальную помощь от государства, п. 15 Обзора судебной практики ВС № 1 (2021), утв. Президиумом ВС 07.04.2021, относит:

  • тяжелое заболевание гражданина;

  • тяжелое заболевание членов семьи, за которыми он ухаживает;

  • наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи;

  • длительное нахождение на стационарном или амбулаторном лечении;

  • невозможность трудоустройства в т. ч. по причине болезни, несмотря на принимаемые меры;

  • уход за престарелыми людьми, инвалидами, ребенком-инвалидом;

  • безработица;

  • ЧС и происшествия и др.

При этом чиновники оценивают:

  • причины, мешающие получению гражданином доходов свыше прожиточного минимума;

  • обстоятельства нуждаемости в получении госпомощи.

И если эти факты налицо, гражданину не могут отказать в предоставлении госпомощи.

Чем отличаются пособия от социального контракта

В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

Выплаты по контракту следует использовать только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

Содержание контракта

Форму социального контракта устанавливают власти региона.

В любом случае в нём должны быть установлены:

  • предмет контракта;

  • права и обязанности граждан и органа соцзащиты при оказании государственной социальной помощи;

  • виды и размер помощи;

  • порядок оказания помощи;

  • срок действия соцконтракта;

  • порядок изменения и основания прекращения.

Программа соцадаптации

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации.

Она предусматривает обязательные мероприятия, выполняемые получателями государственной соцпомощи.

К таким мероприятиям, в частности, относятся:

  • поиск работы (заключение трудового договора, хотя трудоустройством считается также заключение гражданско-правового договора о выполнении работ/оказании услуг);

  • прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

  • индивидуальная предпринимательская деятельность (ИП, самозанятый);

  • ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

  • иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Орган соцзащиты при оказании помощи на основании соцконтракта взаимодействует с органами службы занятости, органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления для содействия в реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Социальный контракт с прилагаемой к нему программой адаптации подписывает заявитель и руководитель органа соцзащиты.

Оказание помощи на основании социального контракта не влечет прекращение государственной соцпомощи без соцконтракта или отказ в её назначении.

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Срок действия контракта

Программу соцадаптации устанавливают на срок действия социального контрактаот 3 месяцев до 1 года. Он может быть продлен органом соцзащиты по основаниям, установленным нормативным актом региона.

Сроки соцконтракта зависят от реализуемых по нему мероприятий. Они такие (п. 6 Методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536, далее – Методические рекомендации):

  • по мероприятию «поиск работы» — не дольше 9 месяцев;

  • «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» — не дольше 12 месяцев;

  • «ведение личного подсобного хозяйства» — не дольше 12 месяцев;

  • по иным мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — не более 6 месяцев.

Порядок назначения: заявления и документы

Государственную соцпомощь на основании соцконтракта назначают решением органа соцзащиты населения по месту жительства/пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Основанием выступает письменное или электронное заявление в соцзащиту. Его можно подать напрямую или через МФЦ, а также Госуслуги (если допускает закон региона).

Информация о ходе рассмотрения заявления будет отражена в личном кабинете на Госуслугах.

В нем указывают сведения:

  • о составе семьи;

  • доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности;

  • получении государственной соцпомощи в виде социальных услуг.

Форму заявления обычно утверждает регион.

К заявлению прикладывают (в зависимости от ситуации):

  • справки о доходах гражданина (и членов его семьи — для малоимущих семей);

  • документ о количестве зарегистрированных по месту жительства/пребывания гражданина;

  • справку Росреестра о наличии или отсутствии в собственности недвижимости;

  • документы на землю (если планируется ведение ЛПХ);

  • документы, подтверждающие тяжелую жизненную ситуацию — например, болезнь и долгую утрату трудоспособности.

Соцконтракт в бизнес-сфере

Как было сказано, соцконтрактом может быть предусмотрено, что гражданин для повышения уровня своего дохода будет вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. То есть откроет бизнес.

В силу Методических рекомендаций Минтруда это может быть в том числе ведение крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).

При этом гражданин должен иметь статус:

  • индивидуального предпринимателя (ИП);

  • или самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (НПД).

Для ведения ЛПХ нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого (п. 7 Методических рекомендаций).

До подписания соцконтракта органы соцзащиты выясняют:

  • в какой отрасли/сфере планирует работать будущий бизнесмен;

  • есть ли у него ресурсы для реализации своего проекта;

  • имеет ли он опыт в данной сфере;

  • нуждается ли в прохождении дополнительного обучения;

  • имеет ли бизнес-план.

Если бизнесмен должен закупить на полученные от государства средства основные средства или материально-производственные запасы, по итогам нужно представить в орган соцзащиты подтверждающие документы.

Полученные деньги в период действия соцконтракта необходимо вернуть в случаях:

  • прекращения предпринимательской деятельности;

  • расходования средств не по назначению.

Вести предпринимательскую деятельность нужно не только в период действия соцконтракта, но и в течение 1 года по его окончании (п. 21 Приложения № 8(6) к постановлению Правительства от 15.04.2014 № 296).

Единые требования к бизнес-плану, необходимому при заключении соцконтракта для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, устанавливает нормативный акт субъекта РФ (п. 24 Методических рекомендаций).

При этом органы соцзащиты могут помочь в его составлении и оказать необходимую юридическую помощь.

Сколько денег дадут

Сумму помощи каждый регион определяет сам.

На федеральном уровне установлены следующие рамки выплат в рамках социального контракта (п. 37 Методических рекомендаций):

Вид мероприятия

Размер соцпомощи

Поиск работы

Прожиточный минимум трудоспособного населения в субъекте РФ на год заключения соцконтракта, в течение 1 месяца с даты его заключения и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства (в т. ч. на срочной основе).

Также:

  • оплата обучения – до 30 000 рублей;

  • стипендия на период обучения;

  • оплачиваемая стажировка у потенциального работодателя.

Открытие бизнеса для индивидуальной предпринимательской деятельности

Не более 350 000 руб.

При этом:

  • до 5% этой суммы — можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве ИП;

  • до 15% — на аренду или приобретение помещения (вкл. оплату ЖКХ), необходимого для бизнеса;

  • оставшаяся часть – на приобретение основных средств и материально-производственных запасов.

Оплата обучения навыкам предпринимательской деятельности — до 30 000 рублей.

Ведение личного подсобного хозяйства

Не более 200 000 руб.

На них можно закупить товары, необходимые для ведения хозяйства.

Оплата обучения навыкам ведения ЛПХ — до 30 000 рублей.

Иные мероприятия

Прожиточный минимум трудоспособного населения (но не дольше 6 месяцев).

Деньги могут выплачивать ежемесячно или единовременно — сразу за весь срок действия соцконтракта.

В соцконтракте обычно указано целевое использование полученных средств. При установлении факта нецелевого использования контракт расторгают (п. 46 Методических рекомендаций).

Отчеты

Соцконтрактом может обязывать периодически (п. 26 Приложения № 8(6) к постановлению 296):

  • отчитываться о факте выполнения мероприятий;

  • показывать сведения о доходах (своих и членов семьи);

  • уведомлять об изменении условий жизни или трудовой деятельности в период действия соцконтракта

В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту, предоставляют товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п.

Прекращение помощи

Орган соцзащиты может в одностороннем порядке прекратить оказание помощи по соцконтракту:

  • в случае невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по неуважительным причинам;

  • иных случаях, установленных нормативными актами региона.

Также соцконтракт не может быть заключен, если у гражданина или членов его семьи уже есть действующий социальный контракт (п. 34 Методических рекомендаций, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536).

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