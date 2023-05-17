Социальный контракт: суть, условия, как получить деньги

Понятие и суть
Согласно ст. 1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту его жительства или пребывания по которому:
орган соцзащиты — обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь;
гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Цель помощи на основании социального контракта – стимулировать активные действия граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
То есть повышение качества жизни малоимущих граждан за счет их собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме.
Эта цель считается достигнутой, если денежные доходы гражданина/его семьи повысились по истечении срока действия социального контракта.
Основные принципы социального контракта такие:
добровольность участия;
обязательность исполнения условий контракта;
индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации;
персональный подход при оказании помощи на основании контракта и приоритет тем гражданам, которые имеют мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения.
Кому положены выплаты и соцуслуги
Органы госвласти регионов принимают законы и иные нормативные акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании соцконтракта.
Адресатами такой помощи могут быть:
малоимущие семьи;
малоимущие одиноко проживающие граждане;
реабилитированные;
признанные пострадавшими от политических репрессий;
иные категории граждан. Например, семьи призванных на военную службу по мобилизации (постановление Правительства РФ от 29.10.2022 № 1933).
Указанные выплаты – это обычно социальные пособия в виде набора социальных услуг и субсидий.
Условие — среднедушевой доход по независящим от человека причинам ниже прожиточного минимума в регионе.
Пример
Семья из 3 человек проживает в Краснодарском крае. Зарплата мужа – 60 000 руб. Жена – неработающая домохозяйка. У них есть ребенок школьного возраста.
Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2023 г. на душу населения – 13 800 рублей.
Общий месячный доход семьи – 60 000 руб., а среднедушевой – 20 000 руб.
Эта сумма больше регионального прожиточного минимума. Следовательно, семья не сможет воспользоваться социальным контрактом.
К причинам низкого дохода, позволяющим претендовать на социальную помощь от государства, п. 15 Обзора судебной практики ВС № 1 (2021), утв. Президиумом ВС 07.04.2021, относит:
тяжелое заболевание гражданина;
тяжелое заболевание членов семьи, за которыми он ухаживает;
наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи;
длительное нахождение на стационарном или амбулаторном лечении;
невозможность трудоустройства в т. ч. по причине болезни, несмотря на принимаемые меры;
уход за престарелыми людьми, инвалидами, ребенком-инвалидом;
безработица;
ЧС и происшествия и др.
При этом чиновники оценивают:
причины, мешающие получению гражданином доходов свыше прожиточного минимума;
обстоятельства нуждаемости в получении госпомощи.
И если эти факты налицо, гражданину не могут отказать в предоставлении госпомощи.
Чем отличаются пособия от социального контракта
В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.
Выплаты по контракту следует использовать только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.
Содержание контракта
Форму социального контракта устанавливают власти региона.
В любом случае в нём должны быть установлены:
предмет контракта;
права и обязанности граждан и органа соцзащиты при оказании государственной социальной помощи;
виды и размер помощи;
порядок оказания помощи;
срок действия соцконтракта;
порядок изменения и основания прекращения.
Программа соцадаптации
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации.
Она предусматривает обязательные мероприятия, выполняемые получателями государственной соцпомощи.
К таким мероприятиям, в частности, относятся:
поиск работы (заключение трудового договора, хотя трудоустройством считается также заключение гражданско-правового договора о выполнении работ/оказании услуг);
прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
индивидуальная предпринимательская деятельность (ИП, самозанятый);
ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ);
иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Орган соцзащиты при оказании помощи на основании соцконтракта взаимодействует с органами службы занятости, органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления для содействия в реализации мероприятий, предусмотренных программой.
Социальный контракт с прилагаемой к нему программой адаптации подписывает заявитель и руководитель органа соцзащиты.
Оказание помощи на основании социального контракта не влечет прекращение государственной соцпомощи без соцконтракта или отказ в её назначении.
Срок действия контракта
Программу соцадаптации устанавливают на срок действия социального контракта — от 3 месяцев до 1 года. Он может быть продлен органом соцзащиты по основаниям, установленным нормативным актом региона.
Сроки соцконтракта зависят от реализуемых по нему мероприятий. Они такие (п. 6 Методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536, далее – Методические рекомендации):
по мероприятию «поиск работы» — не дольше 9 месяцев;
«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» — не дольше 12 месяцев;
«ведение личного подсобного хозяйства» — не дольше 12 месяцев;
по иным мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — не более 6 месяцев.
Порядок назначения: заявления и документы
Государственную соцпомощь на основании соцконтракта назначают решением органа соцзащиты населения по месту жительства/пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Основанием выступает письменное или электронное заявление в соцзащиту. Его можно подать напрямую или через МФЦ, а также Госуслуги (если допускает закон региона).
Информация о ходе рассмотрения заявления будет отражена в личном кабинете на Госуслугах.
В нем указывают сведения:
о составе семьи;
доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности;
получении государственной соцпомощи в виде социальных услуг.
Форму заявления обычно утверждает регион.
К заявлению прикладывают (в зависимости от ситуации):
справки о доходах гражданина (и членов его семьи — для малоимущих семей);
документ о количестве зарегистрированных по месту жительства/пребывания гражданина;
справку Росреестра о наличии или отсутствии в собственности недвижимости;
документы на землю (если планируется ведение ЛПХ);
документы, подтверждающие тяжелую жизненную ситуацию — например, болезнь и долгую утрату трудоспособности.
Соцконтракт в бизнес-сфере
Как было сказано, соцконтрактом может быть предусмотрено, что гражданин для повышения уровня своего дохода будет вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. То есть откроет бизнес.
В силу Методических рекомендаций Минтруда это может быть в том числе ведение крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).
При этом гражданин должен иметь статус:
индивидуального предпринимателя (ИП);
или самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (НПД).
Для ведения ЛПХ нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого (п. 7 Методических рекомендаций).
До подписания соцконтракта органы соцзащиты выясняют:
в какой отрасли/сфере планирует работать будущий бизнесмен;
есть ли у него ресурсы для реализации своего проекта;
имеет ли он опыт в данной сфере;
нуждается ли в прохождении дополнительного обучения;
имеет ли бизнес-план.
Если бизнесмен должен закупить на полученные от государства средства основные средства или материально-производственные запасы, по итогам нужно представить в орган соцзащиты подтверждающие документы.
Полученные деньги в период действия соцконтракта необходимо вернуть в случаях:
прекращения предпринимательской деятельности;
расходования средств не по назначению.
Вести предпринимательскую деятельность нужно не только в период действия соцконтракта, но и в течение 1 года по его окончании (п. 21 Приложения № 8(6) к постановлению Правительства от 15.04.2014 № 296).
Единые требования к бизнес-плану, необходимому при заключении соцконтракта для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, устанавливает нормативный акт субъекта РФ (п. 24 Методических рекомендаций).
При этом органы соцзащиты могут помочь в его составлении и оказать необходимую юридическую помощь.
Сколько денег дадут
Сумму помощи каждый регион определяет сам.
На федеральном уровне установлены следующие рамки выплат в рамках социального контракта (п. 37 Методических рекомендаций):
Вид мероприятия
Размер соцпомощи
Поиск работы
Прожиточный минимум трудоспособного населения в субъекте РФ на год заключения соцконтракта, в течение 1 месяца с даты его заключения и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства (в т. ч. на срочной основе).
Также:
Открытие бизнеса для индивидуальной предпринимательской деятельности
Не более 350 000 руб.
При этом:
Оплата обучения навыкам предпринимательской деятельности — до 30 000 рублей.
Ведение личного подсобного хозяйства
Не более 200 000 руб.
На них можно закупить товары, необходимые для ведения хозяйства.
Оплата обучения навыкам ведения ЛПХ — до 30 000 рублей.
Иные мероприятия
Прожиточный минимум трудоспособного населения (но не дольше 6 месяцев).
Деньги могут выплачивать ежемесячно или единовременно — сразу за весь срок действия соцконтракта.
В соцконтракте обычно указано целевое использование полученных средств. При установлении факта нецелевого использования контракт расторгают (п. 46 Методических рекомендаций).
Отчеты
Соцконтрактом может обязывать периодически (п. 26 Приложения № 8(6) к постановлению 296):
отчитываться о факте выполнения мероприятий;
показывать сведения о доходах (своих и членов семьи);
уведомлять об изменении условий жизни или трудовой деятельности в период действия соцконтракта
В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту, предоставляют товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п.
Прекращение помощи
Орган соцзащиты может в одностороннем порядке прекратить оказание помощи по соцконтракту:
в случае невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по неуважительным причинам;
иных случаях, установленных нормативными актами региона.
Также соцконтракт не может быть заключен, если у гражданина или членов его семьи уже есть действующий социальный контракт (п. 34 Методических рекомендаций, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536).