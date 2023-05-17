Социальный контракт: суть, условия, как получить деньги

Понятие и суть

Согласно ст. 1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту его жительства или пребывания по которому:

орган соцзащиты — обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь;

гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Цель помощи на основании социального контракта – стимулировать активные действия граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.

То есть повышение качества жизни малоимущих граждан за счет их собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме.

Эта цель считается достигнутой, если денежные доходы гражданина/его семьи повысились по истечении срока действия социального контракта.

Основные принципы социального контракта такие:

добровольность участия;

обязательность исполнения условий контракта;

индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации;

персональный подход при оказании помощи на основании контракта и приоритет тем гражданам, которые имеют мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения.

Кому положены выплаты и соцуслуги

Органы госвласти регионов принимают законы и иные нормативные акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании соцконтракта.

Адресатами такой помощи могут быть:

малоимущие семьи;

малоимущие одиноко проживающие граждане;

реабилитированные;

признанные пострадавшими от политических репрессий;

иные категории граждан. Например, семьи призванных на военную службу по мобилизации (постановление Правительства РФ от 29.10.2022 № 1933).

Указанные выплаты – это обычно социальные пособия в виде набора социальных услуг и субсидий.

Условие — среднедушевой доход по независящим от человека причинам ниже прожиточного минимума в регионе.

Пример

Семья из 3 человек проживает в Краснодарском крае. Зарплата мужа – 60 000 руб. Жена – неработающая домохозяйка. У них есть ребенок школьного возраста.

Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2023 г. на душу населения – 13 800 рублей.

Общий месячный доход семьи – 60 000 руб., а среднедушевой – 20 000 руб.

Эта сумма больше регионального прожиточного минимума. Следовательно, семья не сможет воспользоваться социальным контрактом.

К причинам низкого дохода, позволяющим претендовать на социальную помощь от государства, п. 15 Обзора судебной практики ВС № 1 (2021), утв. Президиумом ВС 07.04.2021, относит:

тяжелое заболевание гражданина;

тяжелое заболевание членов семьи, за которыми он ухаживает;

наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи;

длительное нахождение на стационарном или амбулаторном лечении;

невозможность трудоустройства в т. ч. по причине болезни, несмотря на принимаемые меры;

уход за престарелыми людьми, инвалидами, ребенком-инвалидом;

безработица;

ЧС и происшествия и др.

При этом чиновники оценивают:

причины, мешающие получению гражданином доходов свыше прожиточного минимума;

обстоятельства нуждаемости в получении госпомощи.

И если эти факты налицо, гражданину не могут отказать в предоставлении госпомощи.

Чем отличаются пособия от социального контракта

В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

Выплаты по контракту следует использовать только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

Содержание контракта

Форму социального контракта устанавливают власти региона.

В любом случае в нём должны быть установлены:

предмет контракта;

права и обязанности граждан и органа соцзащиты при оказании государственной социальной помощи;

виды и размер помощи;

порядок оказания помощи;

срок действия соцконтракта;

порядок изменения и основания прекращения.

Программа соцадаптации

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации.

Она предусматривает обязательные мероприятия, выполняемые получателями государственной соцпомощи.

К таким мероприятиям, в частности, относятся:

поиск работы (заключение трудового договора, хотя трудоустройством считается также заключение гражданско-правового договора о выполнении работ/оказании услуг);

прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

индивидуальная предпринимательская деятельность (ИП, самозанятый);

ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Орган соцзащиты при оказании помощи на основании соцконтракта взаимодействует с органами службы занятости, органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления для содействия в реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Социальный контракт с прилагаемой к нему программой адаптации подписывает заявитель и руководитель органа соцзащиты.

Оказание помощи на основании социального контракта не влечет прекращение государственной соцпомощи без соцконтракта или отказ в её назначении.

Срок действия контракта

Программу соцадаптации устанавливают на срок действия социального контракта — от 3 месяцев до 1 года. Он может быть продлен органом соцзащиты по основаниям, установленным нормативным актом региона.

Сроки соцконтракта зависят от реализуемых по нему мероприятий. Они такие (п. 6 Методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536, далее – Методические рекомендации):

по мероприятию «поиск работы» — не дольше 9 месяцев;

« осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» — не дольше 12 месяцев;

«ведение личного подсобного хозяйства» — не дольше 12 месяцев;

по иным мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — не более 6 месяцев.

Порядок назначения: заявления и документы

Государственную соцпомощь на основании соцконтракта назначают решением органа соцзащиты населения по месту жительства/пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Основанием выступает письменное или электронное заявление в соцзащиту. Его можно подать напрямую или через МФЦ, а также Госуслуги (если допускает закон региона).

Информация о ходе рассмотрения заявления будет отражена в личном кабинете на Госуслугах.

В нем указывают сведения:

о составе семьи;

доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности;

получении государственной соцпомощи в виде социальных услуг.

Форму заявления обычно утверждает регион.

К заявлению прикладывают (в зависимости от ситуации):

справки о доходах гражданина (и членов его семьи — для малоимущих семей);

документ о количестве зарегистрированных по месту жительства/пребывания гражданина;

справку Росреестра о наличии или отсутствии в собственности недвижимости;

документы на землю (если планируется ведение ЛПХ);

документы, подтверждающие тяжелую жизненную ситуацию — например, болезнь и долгую утрату трудоспособности.

Соцконтракт в бизнес-сфере

Как было сказано, соцконтрактом может быть предусмотрено, что гражданин для повышения уровня своего дохода будет вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. То есть откроет бизнес.

В силу Методических рекомендаций Минтруда это может быть в том числе ведение крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).

При этом гражданин должен иметь статус:

индивидуального предпринимателя (ИП);

или самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (НПД).

Для ведения ЛПХ нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого (п. 7 Методических рекомендаций).

До подписания соцконтракта органы соцзащиты выясняют:

в какой отрасли/сфере планирует работать будущий бизнесмен;

есть ли у него ресурсы для реализации своего проекта;

имеет ли он опыт в данной сфере;

нуждается ли в прохождении дополнительного обучения;

имеет ли бизнес-план.

Если бизнесмен должен закупить на полученные от государства средства основные средства или материально-производственные запасы, по итогам нужно представить в орган соцзащиты подтверждающие документы.

Полученные деньги в период действия соцконтракта необходимо вернуть в случаях:

прекращения предпринимательской деятельности;

расходования средств не по назначению.

Вести предпринимательскую деятельность нужно не только в период действия соцконтракта, но и в течение 1 года по его окончании (п. 21 Приложения № 8(6) к постановлению Правительства от 15.04.2014 № 296).

Единые требования к бизнес-плану, необходимому при заключении соцконтракта для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, устанавливает нормативный акт субъекта РФ (п. 24 Методических рекомендаций).

При этом органы соцзащиты могут помочь в его составлении и оказать необходимую юридическую помощь.

Сколько денег дадут

Сумму помощи каждый регион определяет сам.

На федеральном уровне установлены следующие рамки выплат в рамках социального контракта (п. 37 Методических рекомендаций):

Вид мероприятия Размер соцпомощи Поиск работы Прожиточный минимум трудоспособного населения в субъекте РФ на год заключения соцконтракта, в течение 1 месяца с даты его заключения и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства (в т. ч. на срочной основе). Также: оплата обучения – до 30 000 рублей;

стипендия на период обучения;

оплачиваемая стажировка у потенциального работодателя. Открытие бизнеса для индивидуальной предпринимательской деятельности Не более 350 000 руб. При этом: до 5% этой суммы — можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве ИП;

до 15% — на аренду или приобретение помещения (вкл. оплату ЖКХ), необходимого для бизнеса;

оставшаяся часть – на приобретение основных средств и материально-производственных запасов. Оплата обучения навыкам предпринимательской деятельности — до 30 000 рублей. Ведение личного подсобного хозяйства Не более 200 000 руб. На них можно закупить товары, необходимые для ведения хозяйства. Оплата обучения навыкам ведения ЛПХ — до 30 000 рублей. Иные мероприятия Прожиточный минимум трудоспособного населения (но не дольше 6 месяцев).

Деньги могут выплачивать ежемесячно или единовременно — сразу за весь срок действия соцконтракта.

В соцконтракте обычно указано целевое использование полученных средств. При установлении факта нецелевого использования контракт расторгают (п. 46 Методических рекомендаций).

Отчеты

Соцконтрактом может обязывать периодически (п. 26 Приложения № 8(6) к постановлению 296):

отчитываться о факте выполнения мероприятий;

показывать сведения о доходах (своих и членов семьи);

уведомлять об изменении условий жизни или трудовой деятельности в период действия соцконтракта

В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту, предоставляют товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п.

Прекращение помощи

Орган соцзащиты может в одностороннем порядке прекратить оказание помощи по соцконтракту:

в случае невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по неуважительным причинам;

иных случаях, установленных нормативными актами региона.

Также соцконтракт не может быть заключен, если у гражданина или членов его семьи уже есть действующий социальный контракт (п. 34 Методических рекомендаций, утв. приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536).