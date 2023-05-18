Бизнес под колпаком. Как купить франшизу и не прогореть

Попросили рассказать об этом основателя сети специализированных логопедических центров «Детская академия речи» Анастасию Краминову.

Преимущества партнерства

Первое и самое главное — выбор бизнес-партнера, максимальная востребованность ниши как в крупных городах, так и регионах;

Помощь собственника бизнеса на начальном этапе пути: документы, обучение сотрудников, помощь с помещением, организация внешних и внутренних процессов.

От того, какой будет отдача и погружение в бизнес, зависит дальнейшая совместная работа.

Как правило, уже в начале бывает понятно, сможет ли франчайзи в дальнейшем рассчитывать на помощь, поддержку, обучение специалистов.

Инвестор видит, что собственник бизнеса продвигает свою сеть и можно будет рассчитывать на маркетинговую поддержку.

Франчайзи будет делать первые шаги более уверенно, так как владелец бизнеса объяснит, где можно сэкономить, а где это делать не нужно, как действовать в различных кризисных ситуациях, покупать помещение или взять в аренду и т.д.

Ошибки инвесторов

Прежде всего, неверно думать, что после покупки франшизы с отлаженным бизнесом, франчайзи будет просто получать прибыль. Выбрав бизнес, франчайзи получает поддержку и эффективные инструменты для его ведения, но не волшебную пилюлю.

Очень важным фактором является минимизация финансовых вложений на начальном этапе и способы быстрой окупаемости.

Думать, что все заработает самостоятельно — заблуждение. Очень важна вовлеченность по крайней мере до того момента, как поезд будет уверенно ехать по рельсам.

Дальше уже можно отрабатывать собственную схему ведения бизнеса — например, делегировать управляющему.

Начинающие франчайзи, как правило, ошибаются в планировании бюджета: много финансовых затрат «съедает» маркетинг, реклама в соцсетях и т.д. Новички уверены, что только так в современном мире можно привлечь клиентов и покупателей.

«С одной стороны, это действительно так, — рассказывает Анастасия Краминова. — Но важно не только привлечь клиента, но и знать, как с ним дальше работать. Большинство приходят и уходят, так как схема дальнейшей работы, чтобы человек не просто пришел, но и остался, не была продумана. Соответственно, весь бюджет спускается на раскрутку. Очень важно, чтобы партнер-франчайзер доносил ценность услуг и обучал всем тонкостям работы с клиентами».

Как себя обезопасить

Поговорка «семь раз отмерь» должна стать главной до заключения сделки.

Аналитики считают, что много предложений на рынке продажи франшиз — поддельные.

Конечно, риски есть всегда, и любой предприниматель сталкивается с ними даже в решении будничных вопросов. Но хорошо разработанная франшиза, где уже учтены многие подводные камни ведения бизнеса, поможет их сократить.

Инвестору нужно обратить внимание на количество открытых филиалов самим партнеров, сроки их работы.

Если собственный пул скудный и работает недолго, то велик шанс, что франчайзи предлагается бизнес-модель в виде продажи франшиз.

В этом случае франчайзи будет решать все проблемы самостоятельно, сталкиваться с большим количеством вопросов, о которых даже не подозревал.

Важно детально изучить бизнес-план и не бояться вопросов. Как известно, самый глупый – не заданный.

Поэтому любая цифра должна быть проверена, все спорные моменты оговорены. Очень хорошо, когда есть возможность сравнить несколько разных бизнес-проектов.

Доверительные отношения очень важны.

Если инвестор чувствует, что собственник бизнеса уходит от ответов, неохотно консультирует, не готов предоставить инструкции по увеличению числа клиентов — это не очень приятный знак.

Чтобы развеять сомнения, по возможности, можно пообщаться с другими франчайзи сети.

Если франчайзи не новичок в бизнесе, но в выбранной нише разбирается пока не слишком хорошо, помощь в организационных моментах и подборе сотрудников очень важна.

Только надежная франшиза сопровождает всех своих партнеров, так как в первую очередь поддерживает репутацию собственной сети.

Конечно, бизнес по франшизе не гарантирует того, что он будет успешным. Предпринимателю самостоятельно нужно оценить все риски, качество и нишу выбранного направления.

Что касается дальнейшего развития, то оно напрямую зависит от отношений и модели работы с франчайзером.

Партнерские отношения подразумевают не только факт продажи, но и сам процесс, систему, советы, помощь. Прежде чем подписать договор, неплохо убедиться в том, что франчайзер заинтересован в продвижении и росте инвестора.