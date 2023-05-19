Как говорить так, чтобы вас слушали. Теория и практика для непринужденного общения

Разберемся, как улучшить свои способности в устной, вербальной, коммуникации, в переводе на человеческий — как говорить так, чтобы вас слушали, понимали и уважали.
К коммуникативным обычно относят способности:
внимательно и активно слушать;
слышать то, что говорит собеседник, а не диалоги в своей голове;
ясно формулировать мысли;
без затруднений доносить свои мысли до собеседников;
задавать уместные и интересные вопросы для поддержания беседы и прояснения деталей.
Эти способности заложены в каждого человека эволюцией. И мы поделимся рекомендациями о том, как превратить их в развитые навыки.
Начните с теории
Если общение дается вам не так легко, как хотелось бы, подойдите к проблеме обычным способом: изучите ее со всех сторон.
Лучшие книги про человеческое общение и развитие коммуникативных навыков:
Ванесса ван Эдвардс — «Наука общения»;
Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно»;
Марк Роудз — «Как разговаривать с кем угодно»;
Нина Зверева — «Правила делового общения»;
Джек Шафер, Марвин Карлинс — «Включаем обаяние по методике спецслужб»;
Марк Гоулстон — «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров».
Полезные и нескучные видеоролики TED, посвященные мастерству коммуникации (есть русскоязычные субтитры):
Джулиан Трежер — «Как говорить так, чтобы другим хотелось слушать»;
Саймон Синек — «Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать»;
Перейдите к наблюдению
Наблюдение — безопасный и даже увлекательный способ учиться коммуникации на чужих ошибках.
Наблюдайте за персонажами фильмов: как они общаются друг с другом, что делают правильно и неправильно (с точки зрения общения)?
Смотрите интервью с профессиональными журналистами: изучайте манеру и запоминайте интересные ходы, которые используют интервьюеры.
Наконец, наблюдайте за знакомыми, которых считаете приятными в общении: какие их приемы, фразы, действия вы могли бы скопировать?
Закрепите на практике
Больше слушайте и меньше говорите
Едва ли можно назвать располагающим к себе собеседником человека, который слишком много говорит или совсем не умеет слушать.
Скорее всего, ему редко удается в чем-то убедить людей, привлечь их на свою сторону, вдохновить на действия.
Вот лайфхаки, которые помогут вам выполнять общую рекомендацию:
Представьте себя шпионом, которому нужно вытянуть из собеседника как можно больше информации.
Притворитесь, что у вас болит горло, — и произносите минимум слов.
Спрашивайте собеседника о нем самом — так он будет говорить много и охотно.
Легонько щипайте себя за руку, если начинаете составлять в голове ответ на звучащую фразу до того, как собеседник ее закончил.
Собирайте в документе или таблице цифровое досье на важных для вас людей. И для этого перед каждым разговором ставьте себе задачу узнать о человеке какой-либо факт, который вам интересен.
В фильме «Прекрасный день по соседству» герой Фред Роджерс — ведущий детской телепередачи — делится своим несекретом, почему людям нравится с ним разговаривать, а дети легко ему открываются.
Причина в том, что в момент разговора собеседник является для Роджерса самым важным человеком на свете.
Говорите то, что людям интересно услышать
Нелегко угадать, на что люди отреагируют интересом и вниманием, но есть беспроигрышные варианты:
Говорите с людьми о них самих или о том, что непосредственно их касается.
Тактично ищите общие темы, а если они известны — обсуждайте их.
Не отвечайте односложно. Например, придумайте забавный или странный ответ, который спровоцирует вопросы: «Как дела?» — «Как обычно. Ежедневно спасаю мир».
Используйте в речи меньше абстракций и больше примеров, историй из жизни.
Запоминайте и приводите в беседе интересные цитаты, ссылайтесь на актуальные мемы (но прежде уточняйте их смысл).
Изучайте язык невербальной коммуникации — так вы будете понимать, интересно ли собеседнику с вами.
Держитесь дружелюбно и открыто
Универсальный вариант — улыбайтесь и сохраняйте зрительный контакт, но можно пойти дальше:
Выучите наиболее часто встречающиеся невербальные закрытые позы и жесты, отлавливайте себя на них.
Представьте, что вы уже нравитесь человеку.
Если не любите дежурно улыбаться, не заставляйте себя. Слегка приподнимите уголки губ, чуть шире откройте глаза и подожмите яблочки щек — так лицо выглядит более доброжелательным (и, кстати, более молодым).
Если вам трудно сохранять зрительный контакт, можете смотреть на пространство между бровями собеседника. Или поставьте себе задачу определить точный оттенок радужной оболочки его глаз: не просто голубые, а серо-голубые с болотно-зелеными вкраплениями.
Будьте готовы посмеяться над шуткой и шутите сами, особенно — и смело — над собой.
Напоминайте себе во время беседы, что имеете дело с приятным и интересным человеком. Разочароваться в нем вы еще успеете — сначала дайте ему шанс.
Учитывайте свои коммуникативные особенности и привычки
Большинству хорошо известны личные недостатки, которые мешают им завоевывать уважение и доверие собеседников.
Если стремитесь развивать коммуникативные способности, знание — сила.
Берите микропаузы, прежде чем что-то сказать, — если обычно вы многословны и импульсивны.
Говорите, пока не передумали, — если стеснительны и закрыты с малознакомыми людьми.
Жестикулируйте меньше или больше — в зависимости от того, склонны вы чересчур размахивать руками или, наоборот, стоять как истукан.
Пообещайте себе угостить собеседника кофе, если перебьете его или закончите за него фразу.
Не бойтесь пауз: в умеренных количествах это способ подчеркнуть важность сказанного или привлечь внимание.
Улучшайте дикцию
С хорошей дикцией вас будет легче понять и приятнее слушать. Способов много:
Произносите скороговорки и чистоговорки, когда вас никто не слышит.
Тренируйтесь говорить быстрее или медленнее — в зависимости от привычек и того эффекта, который хотите производить на окружающих.
Копируйте речь и интонацию известных личностей, чья манера говорить вам нравится.
Записывайте себя на диктофон, читайте под запись стихи вслух — затем слушайте и определяйте, над какими звуками вам надо работать.
Стремитесь к тому, чтобы понимать и быть понятым
Чтобы понимать:
задавайте вопросы — даже если втайне считаете их глупыми;
просите расшифровывать термины и объяснять незнакомые вам слова;
перефразируйте собеседника, не добавляя оценок.
Чтобы вас понимали:
выражайтесь просто;
приводите примеры;
резюмируйте мысли, если говорите достаточно долго.
Чтобы говорить ясно, читайте больше нон-фикшен-книг. Чтобы говорить интересно — больше художественных.
Чтобы говорить грамотно, читайте сайты и блоги, где перед публикацией тексты проверяются корректором.
Продумывайте сценарии общения
Импровизация прекрасна, но она — удел мастеров. Отправляясь куда-то, предположите, о чем там предстоит общаться, какие коммуникативные ситуации могут возникнуть.
Например, вам надо будет с кем-то познакомиться, кому-то представиться, что-то объяснить или просто скоротать время, сидя рядом во время скучного обеда.
Выручат лайфхаки:
Коллекционируйте фразы-«стартеры» — то есть фразы для начала разговора — и интересные «панчлайны» — то есть фразы, которыми можно удачно завершить разговор или закрыть тему. Их вы найдете в книгах, перечисленных в начале статьи.
Если ваша задача не просто поболтать о том о сем, а чего-то добиться от собеседника, четко сформулируйте, чего именно, — это поможет держать фокус и не «лить воду».
Пытайтесь догадаться, каким видит себя собеседник, каким хочет казаться (душой компании, экспертом, интеллигентным человеком), — и подыгрывайте ему.