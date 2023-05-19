Как говорить так, чтобы вас слушали. Теория и практика для непринужденного общения

Разберемся, как улучшить свои способности в устной, вербальной, коммуникации, в переводе на человеческий — как говорить так, чтобы вас слушали, понимали и уважали.

К коммуникативным обычно относят способности:

внимательно и активно слушать;

слышать то, что говорит собеседник, а не диалоги в своей голове;

ясно формулировать мысли;

без затруднений доносить свои мысли до собеседников;

задавать уместные и интересные вопросы для поддержания беседы и прояснения деталей.

Эти способности заложены в каждого человека эволюцией. И мы поделимся рекомендациями о том, как превратить их в развитые навыки.

Начните с теории

Если общение дается вам не так легко, как хотелось бы, подойдите к проблеме обычным способом: изучите ее со всех сторон.

Лучшие книги про человеческое общение и развитие коммуникативных навыков:

Ванесса ван Эдвардс — «Наука общения»;

Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно»;

Марк Роудз — «Как разговаривать с кем угодно»;

Нина Зверева — «Правила делового общения»;

Джек Шафер, Марвин Карлинс — «Включаем обаяние по методике спецслужб»;

Марк Гоулстон — «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров».

Полезные и нескучные видеоролики TED, посвященные мастерству коммуникации (есть русскоязычные субтитры):

Перейдите к наблюдению

Наблюдение — безопасный и даже увлекательный способ учиться коммуникации на чужих ошибках.

Наблюдайте за персонажами фильмов: как они общаются друг с другом, что делают правильно и неправильно (с точки зрения общения)?

Смотрите интервью с профессиональными журналистами: изучайте манеру и запоминайте интересные ходы, которые используют интервьюеры.

Наконец, наблюдайте за знакомыми, которых считаете приятными в общении: какие их приемы, фразы, действия вы могли бы скопировать?

Закрепите на практике

Больше слушайте и меньше говорите

Едва ли можно назвать располагающим к себе собеседником человека, который слишком много говорит или совсем не умеет слушать.

Скорее всего, ему редко удается в чем-то убедить людей, привлечь их на свою сторону, вдохновить на действия.

Вот лайфхаки, которые помогут вам выполнять общую рекомендацию:

Представьте себя шпионом, которому нужно вытянуть из собеседника как можно больше информации .

Притворитесь, что у вас болит горло, — и произносите минимум слов .

Спрашивайте собеседника о нем самом — так он будет говорить много и охотно.

Легонько щипайте себя за руку , если начинаете составлять в голове ответ на звучащую фразу до того, как собеседник ее закончил.

Собирайте в документе или таблице цифровое досье на важных для вас людей. И для этого перед каждым разговором ставьте себе задачу узнать о человеке какой-либо факт, который вам интересен.

В фильме «Прекрасный день по соседству» герой Фред Роджерс — ведущий детской телепередачи — делится своим несекретом, почему людям нравится с ним разговаривать, а дети легко ему открываются.

Причина в том, что в момент разговора собеседник является для Роджерса самым важным человеком на свете.

Говорите то, что людям интересно услышать

Нелегко угадать, на что люди отреагируют интересом и вниманием, но есть беспроигрышные варианты:

Говорите с людьми о них самих или о том, что непосредственно их касается.

Тактично ищите общие темы , а если они известны — обсуждайте их.

Не отвечайте односложно . Например, придумайте забавный или странный ответ, который спровоцирует вопросы: «Как дела?» — «Как обычно. Ежедневно спасаю мир».

Используйте в речи меньше абстракций и больше примеров , историй из жизни.

Запоминайте и приводите в беседе интересные цитаты, ссылайтесь на актуальные мемы (но прежде уточняйте их смысл).

Изучайте язык невербальной коммуникации — так вы будете понимать, интересно ли собеседнику с вами.

Держитесь дружелюбно и открыто

Универсальный вариант — улыбайтесь и сохраняйте зрительный контакт, но можно пойти дальше:

Выучите наиболее часто встречающиеся невербальные закрытые позы и жесты , отлавливайте себя на них.

Представьте, что вы уже нравитесь человеку .

Если не любите дежурно улыбаться, не заставляйте себя . Слегка приподнимите уголки губ, чуть шире откройте глаза и подожмите яблочки щек — так лицо выглядит более доброжелательным (и, кстати, более молодым).

Если вам трудно сохранять зрительный контакт, можете смотреть на пространство между бровями собеседника . Или поставьте себе задачу определить точный оттенок радужной оболочки его глаз: не просто голубые, а серо-голубые с болотно-зелеными вкраплениями.

Будьте готовы посмеяться над шуткой и шутите сами , особенно — и смело — над собой.

Напоминайте себе во время беседы, что имеете дело с приятным и интересным человеком. Разочароваться в нем вы еще успеете — сначала дайте ему шанс.

Учитывайте свои коммуникативные особенности и привычки

Большинству хорошо известны личные недостатки, которые мешают им завоевывать уважение и доверие собеседников.

Если стремитесь развивать коммуникативные способности, знание — сила.

Берите микропаузы, прежде чем что-то сказать, — если обычно вы многословны и импульсивны.

Говорите, пока не передумали, — если стеснительны и закрыты с малознакомыми людьми.

Жестикулируйте меньше или больше — в зависимости от того, склонны вы чересчур размахивать руками или, наоборот, стоять как истукан.

Пообещайте себе угостить собеседника кофе, если перебьете его или закончите за него фразу.

Не бойтесь пауз: в умеренных количествах это способ подчеркнуть важность сказанного или привлечь внимание.

Улучшайте дикцию

С хорошей дикцией вас будет легче понять и приятнее слушать. Способов много:

Произносите скороговорки и чистоговорки , когда вас никто не слышит.

Тренируйтесь говорить быстрее или медленнее — в зависимости от привычек и того эффекта, который хотите производить на окружающих.

Копируйте речь и интонацию известных личностей, чья манера говорить вам нравится.

Записывайте себя на диктофон, читайте под запись стихи вслух — затем слушайте и определяйте, над какими звуками вам надо работать.

Стремитесь к тому, чтобы понимать и быть понятым

Чтобы понимать:

задавайте вопросы — даже если втайне считаете их глупыми;

просите расшифровывать термины и объяснять незнакомые вам слова;

перефразируйте собеседника, не добавляя оценок.

Чтобы вас понимали:

выражайтесь просто;

приводите примеры;

резюмируйте мысли, если говорите достаточно долго.

Чтобы говорить ясно, читайте больше нон-фикшен-книг. Чтобы говорить интересно — больше художественных.

Чтобы говорить грамотно, читайте сайты и блоги, где перед публикацией тексты проверяются корректором.

Продумывайте сценарии общения

Импровизация прекрасна, но она — удел мастеров. Отправляясь куда-то, предположите, о чем там предстоит общаться, какие коммуникативные ситуации могут возникнуть.

Например, вам надо будет с кем-то познакомиться, кому-то представиться, что-то объяснить или просто скоротать время, сидя рядом во время скучного обеда.

Выручат лайфхаки: