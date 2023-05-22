Когда можно передать выдачу чеков по агентскому договору

Все компании и ИП, которые продают товары напрямую гражданам, обязаны применять ККТ. На каждую покупку продавец обязан выдать клиенту чек.

При продаже товаров через интернет ККТ нужна, если продажи организованы на своем сайте, поскольку товары продаются напрямую покупателю.

Если торговля ведется через маркетплейс, он берет на себя все функции по продаже, поэтому онлайн-касса поставщику товаров не нужна.

Коротко об агентском договоре

По агентскому договору одна сторона, именуемая Агент, обязуется за вознаграждение совершать сделки по поручению другой стороны, именуемой Принципал (ст. 1005 ГК).

По агентскому договору возможны два варианты:

от своего имени, но за счет принципала;

от имени принципала и за его счет.

Если по договору агент совершает продажу товара покупателям от своего имени, он обязан регистрировать и применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В этом случае принципал (поставщик) ККТ не применяет.

Если агент продает товары от имени и за счет принципала (поставщика), регистрировать и применять ККТ должен принципал. Он может передать свою онлайн-кассу агенту.

Но, ответственность за неисполнение ККТ все равно будет нести принципал (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@).