Когда можно передать выдачу чеков по агентскому договору

Все компании и ИП, которые продают товары напрямую гражданам, обязаны применять ККТ. На каждую покупку продавец обязан выдать клиенту чек.
При продаже товаров через интернет ККТ нужна, если продажи организованы на своем сайте, поскольку товары продаются напрямую покупателю.
Если торговля ведется через маркетплейс, он берет на себя все функции по продаже, поэтому онлайн-касса поставщику товаров не нужна.
Коротко об агентском договоре
По агентскому договору одна сторона, именуемая Агент, обязуется за вознаграждение совершать сделки по поручению другой стороны, именуемой Принципал (ст. 1005 ГК).
По агентскому договору возможны два варианты:
от своего имени, но за счет принципала;
от имени принципала и за его счет.
Если по договору агент совершает продажу товара покупателям от своего имени, он обязан регистрировать и применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В этом случае принципал (поставщик) ККТ не применяет.
Если агент продает товары от имени и за счет принципала (поставщика), регистрировать и применять ККТ должен принципал. Он может передать свою онлайн-кассу агенту.
Но, ответственность за неисполнение ККТ все равно будет нести принципал (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@).
Можно ли по агентскому договору передать только выдачу чеков
Может ли организация выдавать с помощью зарегистрированной на себя ККТ чеки за реализуемые другими компаниями товары и услуги, выступая в качестве агента и взимая комиссию за каждый чек. При этом компании (фактические продавцы) не являются пользователем ККТ, а агент не является маркетплейсом.
Такой вариант работы ФНС рассмотрела в письме от 2 мая 2023 года № ЗГ-3-20/6089@.
В общем случае, фирма вправе выдавать чеки с зарегистрированной на себя ККТ, выступая в качестве агента. Но, при условии, что она либо является маркетплейсом, либо оказывает услуги рекламы, либо продает товары или услуги сторонних предприятий.
Применять ККТ, зарегистрированную на себя, при продаже «чужих» товаров, агент может только для расчетов в Интернете. Выставлять чеки со своей ККТ за поставщика в торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах, то есть там, где происходит непосредственное взаимодействие с покупателями, она не вправе.
Если товар продается через интернет-магазин, агент по приему денег от покупателя, получает полную предоплату до передачи товара и обязан сформировать кассовый чек. Сумма вознаграждения, выплачиваемая агенту, должна быть выделена отдельно.
Поставщик, в свою очередь, тоже обязан сформировать кассовый чек с определенными реквизитами.
Если при продаже в Интернет, товар в момент расчета передается покупателю, сумма может сразу учитываться поставщиком как реализация.
По такой продаже можно сформировать один кассовый чек с реквизитом «признак способа расчета» (тег 1214), имеющим значение, равное «4» (полная оплата, в т. ч. с учетом аванса (предоплаты) в момент передачи предмета расчета).
В этом случае агент не вправе формировать кассовый чек с таким же реквизитом, поскольку он только принимает предоплату.