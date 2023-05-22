Порядок учета накладных расходов в бухгалтерском учете

Накладные расходы в составе себестоимости
В себестоимость производимой предприятием продукции включают 2 вида расходов: прямые и накладные. К прямым относят те, которые возможно безоговорочно увязать с конкретным видом создаваемой продукции.
Накладные расходы напрямую с производимой продукцией соотнести либо достаточно сложно, либо невозможно. По увязке с процессом производства их делят:
на производственные — обеспечивающие функционирование производственных подразделений, производящих продукцию;
общехозяйственные — не связанные непосредственно с созданием продукции, но необходимые для обеспечения работы предприятия в целом.
Существующие правила (План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н) не препятствуют возможности формирования учетной себестоимости на 2 уровнях:
неполной ее величины, включающей помимо прямых затрат только те накладные расходы, которые имеют отношение к производству;
полного ее размера, объединяющего в себе помимо прямых затрат накладные расходы, формируемые как в производственных подразделениях, так и в структурах общехозяйственного назначения.
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Сбор прямых расходов производства
Для аккумуляции прямых расходов в бухучете предназначены счета 20, 23, 29, выбираемые в зависимости от назначения соответствующего этим счетам производства:
основное,
вспомогательное,
обслуживающее.
На этих же счетах будет сформирована и итоговая себестоимость созданной продукции путем добавления к прямым затратам необходимой доли накладных расходов.
Аналитику на счетах 20, 23, 29 организуют:
по подразделениям;
видам создаваемой продукции;
статьям расходов, в числе которых помимо относящихся непосредственно к прямым будут иметь место и соответствующие включаемым в себестоимость видам накладных расходов.
Перечень статей прямых расходов производства, как правило, очень ограничен и чаще всего предполагает разбивку:
на материалы,
зарплату рабочих,
начисления на зарплату.
Накладные производственные расходы
Сбор накладных расходов производственного назначения осуществляют на счете 25, открываемом для каждого из счетов, предназначенного для формирования прямых затрат.
Соответственно, организация аналитики расходов на нем будет определяться отнесением их:
к конкретному подразделению,
определенному виду расходов.
Перечень статей производственных расходов делается существенно более широким, чем список прямых затрат, и может иметь достаточно высокую степень детализации, обусловленную запросами предприятия к глубине аналитики затрат, разбиваясь на несколько уровней.
Статьи, выделяемые в этом перечне, могут делиться на такие, например, группы:
текущее обеспечение деятельности — в эту группу войдут расходы по оплате труда персонала, начислениям на нее, материалам, необходимым для текущей работы, амортизации используемого оборудования, затратам на аренду, страхование, информационное обеспечение, на командировки персонала;
содержание и эксплуатация имущества — включит в себя расходы по техобслуживанию, ремонтам, материалам и энергоресурсам, необходимым для поддержки нормального функционирования имущества и проведения его ремонта;
обеспечение качества создаваемой продукции — здесь могут присутствовать расходы на получение необходимой разрешительной документации, сертификацию, опытные исследования, гарантийное обслуживание, обучение персонала;
охрана труда — в этой группе можно выделить расходы на аттестацию рабочих мест, спецодежду, средства спецзащиты, спецпитание, санобработку помещений и спецодежды, санитарные экспертизы.
Счет 25 по завершении каждого месяца подлежит закрытию с распределением собранных на нем сумм на виды продукции, создаваемые в соответствующем подразделении. Распределение это делают в пропорции к выбранной предприятием базе.
Чаще всего такой базой становится либо один из основных видов прямых затрат (материалы или зарплата), либо общий объем прямых расходов.
На счетах учета прямых затрат попавшая туда доля накладных производственных расходов не будет разбиваться на составные части, а войдет в состав затрат с единой аналитикой «общепроизводственные расходы».
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Накладные общехозяйственные расходы
Для сбора общехозяйственных расходов предназначается счет 26. Аналитика на нем организуется по тем же принципам, что и на счете 25: по подразделениям и по видам расходов.
Перечень общехозяйственных расходов в основном схож с создаваемым для счета 25, но может быть расширен за счет добавления в него, например, расходов:
по обеспечению связи с контрагентами (телефон, интернет, почта);
услугам юридического и консультационного характера;
представительским мероприятиям;
проведению медосмотров работников;
подбору и подготовке персонала;
охране территории предприятия;
налогам, относимым на затраты.
Так же, как и счет 25, счет 26 подлежит ежемесячному закрытию.
Однако в зависимости от того, на каком уровне решено формировать себестоимость, собранные на нем расходы будут учтены следующим образом:
для неполной себестоимости — списаны на счет учета финрезультата от продаж без включения в себестоимость, формируемую на счетах 20, 23, 29;
для полной себестоимости — распределены между всеми видами создаваемой продукции в пропорции либо к той же базе, относительно которой распределялся счет 25, либо к иной выбранной базе.
В составе полной себестоимости конкретного продукта доля попавших туда накладных общехозяйственных расходов тоже будет числиться без разбивки на составные части под единой аналитикой «общехозяйственные расходы».
Общехозяйственные расходы можно списывать методом директ-костинг.
Учет коммерческих расходов
К числу накладных расходов относится еще один их вид, который в себестоимость продукции по правилам, действующим в РФ, никогда не включается.
Это расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг): коммерческие. Собирают их на счете 44, деля в аналитике по тем же принципам, что и иные накладные расходы: по подразделениям и по видам расходов.
Перечень коммерческих расходов для организации производственного типа будет ближе к перечню, разработанному для счета 25. Отличие может заключаться в добавлении в этот список статей, отражающих расходы:
по транспортировке до покупателя;
погрузо-разгрузочным работам;
хранению грузов;
таможенному оформлению;
маркетинговым исследованиям.
Для организации торговой направленности, не имеющей необходимости в применении счетов учета затрат на производство и собирающей все свои накладные расходы на счете 44, перечень статей затрат для этого счета будет аналогичен тому, который в производстве разрабатывают для счета 26 с учетом дополнения его статьями, абзацем выше указанными как добавляемые к счету 25.
Закрывать счет 44 тоже нужно ежемесячно, списывая собранные на нем цифры на счет учета финрезультата от продаж.
Однако на нем может иметь место остаток из-за наличия в составе затрат расходов на упаковку и транспортировку, подлежащих распределению на проданную и непроданную продукцию (товары).
Итоги
Для сбора накладных расходов в бухгалтерском учете предусмотрены специальные счета, с которых накопленные суммы списывают ежемесячно.
Производственные расходы всегда включают в себестоимость продукции.
Общехозяйственные могут как учитываться в себестоимости, так и не входить в нее, а относиться на счет учета финрезультата от продаж.
Коммерческие расходы в себестоимости продукции не учитываются, всегда сразу относятся на финрезультат и могут иметь суммы в остатке на конец месяца.