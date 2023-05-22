Порядок учета накладных расходов в бухгалтерском учете

Накладные расходы в составе себестоимости

В себестоимость производимой предприятием продукции включают 2 вида расходов: прямые и накладные. К прямым относят те, которые возможно безоговорочно увязать с конкретным видом создаваемой продукции.

Накладные расходы напрямую с производимой продукцией соотнести либо достаточно сложно, либо невозможно. По увязке с процессом производства их делят:

на производственные — обеспечивающие функционирование производственных подразделений, производящих продукцию;

общехозяйственные — не связанные непосредственно с созданием продукции, но необходимые для обеспечения работы предприятия в целом.

Существующие правила (План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н) не препятствуют возможности формирования учетной себестоимости на 2 уровнях:

неполной ее величины, включающей помимо прямых затрат только те накладные расходы, которые имеют отношение к производству;

полного ее размера, объединяющего в себе помимо прямых затрат накладные расходы, формируемые как в производственных подразделениях, так и в структурах общехозяйственного назначения.

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