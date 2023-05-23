Что считается трудной жизненной ситуацией для заёмщика по Стандарту ЦБ

Новый Стандарт ЦБ

21 апреля 2023 года на заседании рабочей группы Банка России по выработке подходов к досудебному и внесудебному урегулированию споров с участием потребителей финансовых услуг, не рассматриваемых финансовым уполномоченным в соответствии с законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», был одобрен Стандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам (далее — Стандарт).

Он распространяется на потребительские и иные кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, а также ипотеку.

ЦБ рекомендовал банкам и иным кредитным организациям руководствоваться положениями это Стандарта.

На практике это означает, что он фактически обязателен для них. Его также могут применять иные кредиторы, в том числе институты развития.

Текст Стандарта защиты прав и интересов заемщиков-физлиц закреплён информационным письмом Банка России от 24.04.2023 № ИН-03-59/31.

Перечень сложных ситуаций

Для урегулирования задолженности по кредитному договору заёмщик направляет кредитору соответствующее мотивированное заявление.

Кредитор рассмотрит заявление, если заемщик (один из заемщиков) действительно находится в трудной жизненной ситуации.

Согласно п. 4.2 Стандарта, такая ситуация обусловлена наступлением любого из следующих обстоятельств после заключения кредитного договора:

приобретение прав и обязанностей по кредитному договору в связи с принятием наследства после смерти заемщика;

смерть одного из заемщиков;

временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд;

нахождение заемщика либо его супруги в отпуске по беременности и родам либо супруги(-а) в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет;

признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 1 или 2 группы инвалидности;

утрата или причинение ущерба имуществу заемщика по не зависящим от сторон кредитного договора обстоятельствам (в т. ч. вследствие ЧС природного и техногенного характера, противоправных действий третьих лиц);

регистрация заемщика безработным, который не имеет заработка, в органах службы занятости для поиска подходящей работы либо прекращение трудового договора или служебного контракта;

призыв заемщика на срочную военную службу;

снижение среднемесячного дохода заемщика/совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по кредитному договору за 2 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за календарный год, предшествующий дате обращения;

Доп. условие: размер среднемесячных выплат по обслуживанию кредита в соответствии с условиями кредитного договора и графиком платежей за 6 календарных месяцев, следующих за месяцем обращения, превышает 50% среднемесячного дохода заемщика за 2 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

увеличение находящихся на иждивении у заемщика лиц по сравнению с количеством на его иждивении на день заключения кредитного договора.

Имеются в виду определенные в соответствии с семейным законодательством:

несовершеннолетние члены семьи;

и/или члены семьи, признанные инвалидами 1 или 2 группы;

и/или лица под опекой или попечительством заемщика.

Доп. условия:

Одновременное снижение среднемесячного дохода заемщика/совокупного среднемесячного дохода заемщиков за 2 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением, более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за календарный год, в котором увеличилось количество иждивенцев. Размер среднемесячных выплат по обслуживанию кредита в соответствии с условиями договора и графиком платежей за 6 календарных месяцев, следующих за месяцем обращения, превышает 40% среднемесячного дохода заемщика за 2 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

Отметим, что по Стандарту это не исчерпывающий список трудных жизненных ситуаций заёмщика.

Так, кредитор может определить в своих внутренних документах иные:

критерии наступления трудной жизненной ситуации;

пороговые значения снижения среднемесячного дохода, среднемесячных выплат для улучшения положения заемщика.

Подтверждающие документы

К заявлению об урегулировании задолженности по кредитному договору нужно приложить документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.

Это могут быть различные документы, выданные госорганами или уполномоченными организациями. Например:

свидетельство о смерти заемщика;

документы, подтверждающие, что правопреемник заемщика не сможет обслуживать принятые в порядке наследования обязательства умершего заемщика;

справка о доходах заемщика;

документы, подтверждающие отсутствие недвижимого имущества, приносящего доход;

справка из медицинского учреждения, подтверждающая факт заболевания, беременности, рождения ребенка;

справка о предоставлении отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

справка об установлении группы инвалидности;

документы, подтверждающие факт утраты или причинения ущерба имуществу заемщика;

документы, подтверждающие статус безработного;

документы, подтверждающие наличие статуса военнослужащего.

В зависимости от характера трудной жизненной ситуации перечень подтверждающих документов может отличаться.

Кредитор вправе запросить дополнительные документы, если при подаче заявления не предоставлены документы либо их недостаточно для принятия кредитором решения об урегулировании задолженности.

Срок рассмотрения заявления

Стандарт Банка России рекомендует кредиторам рассматривать заявление заемщика о комплексном урегулировании задолженности по кредитным договорам в срок до 30 календарных дней с даты его получения.

Указанный срок может быть продлен не более чем на 20 календарных дней.

В иных не перечисленных выше трудных жизненных ситуациях кредиторы вправе рассматривать заявление заемщика в порядке и на условиях, установленных своими внутренними документами.