Получение и аннулирование ЭЦП

Раньше мы могли запросто получить ЭЦП по сканам документов, дистанционно, так как были партнеры, аккредитованные по предыдущим требованиям УЦ (ст. 13 п. 4 закона: «удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц полномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра. При совершении порученных удостоверяющим центром действий доверенное лицо обязано идентифицировать заявителя при его личном присутствии»), которые нам всем в этом помогали.

Сейчас же ЭЦП (для ЕИО ЮЛ и ИП, получение ЭЦП на ФЛ и сотрудников ЮЛ пока не поменялось) выдавать могут только: ИФНС (в Москве пока только 46 МИФНС, а в регионах территориальные) и ее аккредитованные партнеры (на момент 22 ноября 2022 года), это:

УЦ Аналитический центр и АО «ЕЭТП» — требования на партнерство и получение ЭЦП на гране фантастики, там и камера наблюдения в режиме реального времени, и видео, и танцы с бубнами, и все в этом духе, при этом УЦ Аналитический Центр активно помогает МСП, на сайте которого также можно также заказать услуги по выпуску эцп. Через это же УЦ, по выпуску ЭЦП работает, в том числе, и УЦ Контур. АО «Электронная Москва», на сайте которого предлагается срочный выпуск с доставкой и настройкой по одному только лишь паспорту. СБЕР — выдают ключи в своих отделениях, при условии наличия расчетного счета, предусмотрена возможность получения ЭЦП без присутствия, если имеется ЭЦП, ранее выданное сбербанком, которым нужно подписать заявление на выпуск нового ЭЦП. Также есть возможность вызвать курьера спецсвязи который заберет у вас заявление на выпуск эцп (стоит на момент написания статьи 750 руб.), курьер приезжает быстро, при этом посещение отделения банка не обязательно (рекомендуем внимательно проверить перечень документов необходимых для передачи курьеру, да бы не возиться потом с пересылкой по почте). А также банки Тинькофф, Россельхоз, Промсвязьбанк, ВТБ, на чьих сайтах можно оформить онлайн заявки на получение ЭЦП. Подтверждение происходит посещением выбранного удобного офиса либо курьером, принцип выпуска ЭЦП банками на 99 % везде одинаковый.

Стоит отметить, что ЭЦП в ИФНС можно получать без территориальной принадлежности, то есть если фирма зарегистрирована в Москве, то можно получить ключ, скажем, в ИФНС в Краснодаре, хотя некоторые ИФНС (например, Самарская) почему-то отказывают в выдаче ЭЦП компаниям не из их региона.

Хочется верить что, в скором времени аккредитацию по новым правилам получат и другие удостоверяющие центры, и ситуация с выпуском ЭЦП немножко «облегчится», как говорится свято место пусто не бывает, но на данный момент вышеперечисленные варианты исчерпывающие, и к сожалению «легких» среди представленных пока нет, либо есть, но нерентабельно дорого, однако нет таких задач, решающихся по ЭЦП, которые нельзя решить, на данный момент, без ЭЦП, поэтому проявляем мужество и помним, что, где кончается терпение, начинается выносливость.

Конечно, решение ряда задач усложнилось, например раньше рынок был забит предложениями получения ЭЦП с недостоверными сведениями, но на данный момент так уже не получится сделать и, судя по всему, в будущем, скорее всего, тоже.

Касаемо получения ЭЦП с недостоверными сведениями хочется прояснить позицию УЦ выпускающих ключи, а именно то, что в силу Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, утвержденных приказом ФСБ от 27.12.2011 №795, квалифицированный сертификат должен содержать сведения об адресе его владельца, включающие наименование страны.

В соответствии с ч. 2.2 ст. 18 закона удостоверяющий центр при выдаче квалифицированного сертификата юридическому лицу обязан с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры осуществить проверку достоверности документов и сведений, представленных заявителем в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 18 закона, получив при этом из государственных информационных ресурсов выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении заявителя-юридического лица.

Согласно ч. 2.3 ст. 18 закона в случае, если полученные в соответствии с частью 2.2 ст. 18 закона сведения подтверждают достоверность информации, представленной заявителем для включения в квалифицированный сертификат (в том числе информации, изложенной в выписке из ЕГРЮЛ), и аккредитованным удостоверяющим центром получено подтверждение правомочий лица, выступающего от имени заявителя-юридического лица, на обращение за получением квалифицированного сертификата, аккредитованный удостоверяющий центр осуществляет процедуру создания и выдачи заявителю квалифицированного сертификата.

В противном случае аккредитованный удостоверяющий центр обязан отказать заявителю в выдаче квалифицированного сертификата.

Таким образом, в случае если на момент обращения в аккредитованный удостоверяющий центр с целью изготовления квалифицированного сертификата содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения об адресе юридического лица указаны в качестве недостоверных, то аккредитованный удостоверяющий центр обязан отказать в изготовлении квалифицированного сертификата такому юридическому лицу.

В связи с изложенным, если в ЕГРЮЛ сведения об адресе юридического лица указаны в качестве недостоверных, то получить квалифицированный сертификат для такого юридического лица невозможно.

Однако речь идет про квалифицированный ключ, поэтому остается надежда, что может быть, неквалифицированные ключи все-таки можно будет получать. Кстати говоря, с недавних пор и 46 перестала выдавать ЭЦП с недостоверным адресом.

Аннулирование ЭЦП

Не менее важный вопрос после получения ЭЦП, это ее аннулирование.

Раньше вопрос был более актуальный, в связи с частыми мошенническими случаями, но сейчас, как и уже было отмечено в связи с регуляцией, мошеннические действия станут менее распространенными.

Аннулировать если получали самостоятельно просто, достаточно обратится в УЦ выпустивший ЭЦП с просьбой аннулировать и все, а вот аннулировать если не выпускали, уже конечно посложнее, т.к. механизм, позволяющий любому заинтересованному лицу установить факт изготовления и выдачи на его имя квалифицированного сертификата, в настоящее время в законодательстве в сфере использования электронной подписи не закреплен.

Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 18 закона при выдаче квалифицированного сертификата УЦ обязан направить в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о полученном им квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его аккредитованного УЦ).

Оператором ЕСИА является Минкомсвязь, которое одновременно выполняет функции уполномоченного федерального органа по контролю за УЦ, поэтому единственный вариант обратиться в Минкомсвязь России с просьбой уточнить УЦ, выпустивший ЭЦП, далее уже в УЦ с заявлением об отзыве ЭЦП, хотя с учетом резкого сокращения количества УЦ, будет быстрее и легче всех обзвонить, тем более что проблемы с незаконным ЭЦП обычно срочные и не терпят отлагательств.

Отметим, что на данный момент уведомление о выпуске ЭЦП либо о прекращении его действия приходит в Госуслуги, поэтому можно быть просто внимательным.

Также небольшим экспромтом отметим, что по закону по умолчанию признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права и международными стандартами не предусмотрено, если нет соответствующих соглашений между странами, то есть, по умолчанию, иностранные ЭЦП в РФ не котируются.

Развивая тему об иностранных ЭЦП, в двух словах, можно сказать, что во всех, более или менее развитых, странах, используются технология ЭЦП, электронных ККТ и т.п.

«Госключ»

Говоря о получении ЭЦП, нельзя не упомянуть такой полезный сервис как Госключ.

Тут можно бесплатно получить ЭЦП на ФЛ и через нижеописанный сервис быстрой регистрации ООО, ИП подать документы на ускоренную регистрацию (ускоренно работает только для простых изменений (типа оквэд и т.п.), а также для ООО с участником и директором в одном лице, (ИП). Процесс получения простой и бесплатный.

Делается это следующим образом: