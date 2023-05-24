Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении

Что говорит закон
На основании ст. 66.1 ТК при увольнении в день прекращения трудового договора работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
Способ их предоставления работник указывает в заявлении, поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя.
Возможны 2 способа:
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя (при ее наличии).
В то же время не нужно предоставлять сведения о трудовой деятельности, если в соответствии с ТК, иным федеральным законом на работника ведется бумажная трудовая книжка.
При расторжении трудового договора по инициативе работника — то есть по собственному желанию в силу ст. 80 ТК — в последний день работы работодатель обязан:
Выдать работнику бумажную трудовую книжку или предоставить электронные сведения о трудовой деятельности у данного работодателя.
Выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника.
Сделать с ним окончательный расчет.
В остальных случаях в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у себя и провести с ним расчет.
По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ст. 84.1 ТК).
В соответствии со ст. 66.1 ТК работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Это и есть сведения о трудовой деятельности.
Он представляет их для хранения в информационных ресурсах СФР в порядке, установленном законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного и социального страхования.
По 31.10.2020 включительно работодатель обязан был уведомить каждого работника в письменной форме:
об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде;
о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления выбрать — продолжать работодателю вести трудовую книжку на бумажном носителе или представлять работнику электронные сведения о трудовой деятельности.
Работник, в свою очередь, по 31.12.2020 включительно должен был подать работодателю письменное заявление:
о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК;
или о представлении ему работодателем электронных сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК.
Если работник не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести бумажную трудовую книжку.
При этом независимо от сохранения трудовой книжки на бумажном носителе или отказа от ее ведения работодатель обязан:
Формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности работника.
Представлять их для хранения в информационных ресурсах СФР.
Если ведется бумажная трудовая книжка
Минтруд в письме от 10.04.2023 № 14-6/ООГ-2661 разъяснил, что в случае сохранения трудовой книжки представить по запросу работника сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р) — это право, а не обязанность работодателя.
Также работник может получить сведения о своей трудовой деятельности:
в МФЦ — на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
в СФР — на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью (форма СТД-СФР);
на Госуслугах — в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.
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Что с ЕФС-1
В указанном письме Минтруд также заключил, что законодательство не обязывает работодателя представлять работнику при увольнении выписки из ЕФС-1.
Дело в том, что форма ЕФС-1 (утв. постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п) — это входящий документ индивидуального (персонифицированного) учета, необходимый для передачи в СФР.
Заключение
Минтруд в письме от 10.04.2023 № 14-6/ООГ-2661 пришёл к выводу, что при увольнении работнику:
перешедшему на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде — их выдают в виде выписки по форме СТД-Р;
продолжившему ведение бумажной трудовой книжки — выдают книжку, а также по его запросу можно и выписку по форме СТД-Р.
Выписка из ЕФС-1 при увольнении не нужна.