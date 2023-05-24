Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении

Возможны 2 способа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя (при ее наличии).

В то же время не нужно предоставлять сведения о трудовой деятельности, если в соответствии с ТК , иным федеральным законом на работника ведется бумажная трудовая книжка.

При расторжении трудового договора по инициативе работника — то есть по собственному желанию в силу ст. 80 ТК — в последний день работы работодатель обязан:

Выдать работнику бумажную трудовую книжку или предоставить электронные сведения о трудовой деятельности у данного работодателя. Выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника. Сделать с ним окончательный расчет.

В остальных случаях в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у себя и провести с ним расчет.

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ст. 84.1 ТК).