Что относится к заемному капиталу

Собственный и заемный капитал: в чем отличия

И собственный, и заемный капитал являются источниками формирования имущества, обеспечивающего финансирование деятельности компании.

Собственный капитал — это то имущество, которое находится в собственности компании.

В учете собственный капитал рассчитывается путем вычитания из балансовой величины всего имущества денежного размера всех обязательств компании.

Заемным капиталом, в отличие от собственного, компания на правах собственности не владеет, но ей дано право распоряжаться им в отведенный отрезок времени и за определенную плату.

Все виды заемного капитала привлекаются извне и по окончании срока пользования должны вернуться обратно владельцу.

Источниками собственного капитала могут быть уставный капитал, прибыль, зависящая от результатов хоздеятельности компании, взносы/пожертвования, складочный капитал и пр.

Основными источниками заемного капитала являются:

кредиты, полученные в банковских учреждениях;

возвратные займы, полученные от юридических и физлиц;

возвратные средства целевого финансирования.

Как выражается соотношение собственного и заемного капитала

Коэффициент соотношения между собственным (СК) и заемным капиталом (ЗК) показывает финансовую стабильность (автономию) компании.

Данный показатель указывает на финансовую зависимость анализируемого предприятия от привлеченного извне заемного капитала.

С ростом данного показателя увеличивается финансовая стабильность, и наоборот, со снижением коэффициента возрастает зависимость предприятия от кредиторов, что повышает финансовые риски при оценке деятельности компании.

Рекомендуемое минимальное значение для данного соотношения — 1.

Коэффициент рассчитывается по формуле:

К = СК / ЗК.

Данную формулу можно прочитать так: собственные средства, приходящиеся на 1 руб. средств, занятых у кредиторов. Для расчета коэффициента берутся данные из бухгалтерского годового баланса.

Существует еще ряд коэффициентов с участием заемного капитала. Рассмотрим их.

1. Для оценки финансовой стабильности компании рассчитывается коэффициентзаемного капитала (далее — Кзк).

Данный показатель демонстрирует, какова доля заемного капитала компании в совокупном объеме финансирования.

Формула для расчета:

Кзк = ЗК / ОФ,

где:

ЗК — размер заемного капитала;

ОФ — совокупный объем финансирования (равен общему размеру собственных и заемных ресурсов).

2. По итогам отчетного периода рассчитывается Кпзк — коэффициентпоступившегозаемного капитала.

Он равен:

Кпзк = Зп / ЗКк,

где:

Зп — поступившие за отчетный период займы;

ЗКк — размер заемного капитала на конец отчетного периода.

Данный коэффициент демонстрирует, какую долю в общем объеме заемного капитала составляют вновь поступившие займы (кратко- и долгосрочные).

3. Еще один коэффициент Кв (коэффициент выбытия ЗК) демонстрирует, какую долю в общем объеме заемного капитала на начало отчетного периода составили погашенные кредитные обязательства.

Коэффициент рассчитывается по формуле:

Кв = ЗКв / ЗКн,

где:

ЗКв — выбывший ЗК за отчетный период;

ЗКн — значение ЗК на начало отчетного периода.

4. Для получения информации о зависимости компании от заемного капитала рассчитывается следующий коэффициент — Кз (коэффициент зависимости от ЗК):

Кз = ЗК / СК.

Данный коэффициент демонстрирует, сколько занятых у кредиторов рублей приходится на 1 руб. собственных средств. Чем выше значение этого коэффициента, тем больше кредитов и займов привлекло предприятие и тем ниже его финансовая устойчивость.

В условиях рыночной экономики Кз не должен быть больше 1.

Высокий коэффициент Кз указывает на наличие больших финансовых рисков, которые могут привести к дефициту денег и даже к банкротству. Финансовые риски растут при снижении темпов оборачиваемости капитала и снижении темпов реализации.

Этот коэффициент рассчитывается финансовыми учреждениями при принятии решения о выдаче новых займов. Коэффициент сравнивается со средним значением, которое принято для сферы деятельности потенциального заемщика.

5. Для оценки финансово-хозяйственной деятельности используется также показатель рентабельности капитала. Рентабельность ЗК рассчитывается по формуле:

Р = ЧП / ЗКср,

где:

ЧП— чистая прибыль, полученная за отчетный период (доход, который остался в распоряжении после уплаты налогов и сборов);

ЗКср— среднее значение ЗК, рассчитанное по формуле:

ЗКср = (ЗКн + ЗКк) / 2.

Анализировать заемный капитал всегда нужно в связке с собственным. Кроме того, для корректного анализа необходимо учитывать динамику показателей на начало и конец периода и в сравнении с другими периодами.

Оптимизация структуры капитала

Проанализировать, какое влияние оказывает ЗК на рентабельность собственного капитала, можно при помощи финансового левериджа.

Этот финансовый прием даст возможность управлять рентабельностью СК за счет оптимизации структуры капитала.

Причем значительная доля заемного капитала показывает большой экономический эффект с одновременным ростом финансовых рисков. Т. е. при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия важно не только рассчитать эффект левериджа, но и соотнести рост ЗК с риском потери финансовой независимости компании.

Эффект левериджа позитивно влияет на цену акций предприятия, а для общей оценки необходимо рассчитывать и риски.

Эффект левериджа (ЭЛ) появляется из-за возникающего расхождения между общей экономической рентабельностью капитала (ЭК) и рентабельностью ЗК.

Экономическая рентабельность вычисляется по формуле:

ЭК = ВП / (СК + ЗК),

где:

ВП — прибыль до уплаты процентов по займам и налогов.

Эффект рассчитывается по формуле:

ЭЛ = (100 – Снп) / 100 × (Кра – Сп) × ЗК / СК,

где:

Снп— ставка налога на прибыль;

Кра — коэффициент общей рентабельности всех активов, который вычисляют по формуле: валовая прибыль / усредненное значение активов (в %);

Сп — среднее значение процентов за ЗК.

Экономическая расшифровка формулы расчета ЭЛ:

1 группа ((100 – Снп) / 100) показывает, как на ЭЛ влияет статус налогоплательщика по уплате налога на прибыль (есть ли льготы и т. д.).

Дифференциал (Кра— Сп) показывает разницу между общей рентабельностью активов и кредитными процентами.

Коэффициент (ЗК / СК) демонстрирует, сколько рублей ЗК приходится на 1 руб. СК.

Немаловажное значение при оптимизации структуры ЗК имеет показатель его оборачиваемости.

Чем быстрее оборачиваются вложения, тем дешевле обходятся привлеченные средства, ведь проценты и расходы за обслуживание ссуд являются величинами постоянными.

Для определения скорости оборачиваемости ЗК следует определить:

Коэффициент оборачиваемости Ко, который рассчитывается по формуле:

Ко = ВР / Ксг,

где:

ВР — выручка от продажи товаров/услуг;

Ксг — среднегодовой размер капитала.

Длительность оборота ЗК (До), которая определяется по формуле:

До = Дк / Ко,

где:

Дк — количество дней отчетного периода.

Состав и классификация заемного капитала

Заемный капиталаккумулирует в себе все материальные и денежные ценности, привлеченные со стороны, от использования которых компания получает прибыль.

Размер заемного капитала предприятия говорит о величине его финансовых обязательств, которые согласно гл. 42 ГК могут быть оформлены в виде:

договоров займа;

кредитных договоров;

договоров по выдаче коммерческого и товарного кредита.

Классификация заемного капиталаможет быть произведена по большому числу признаков. Так, в зависимости от срока привлечения заемный капитал может быть:

долгосрочным;

краткосрочным.

Долгосрочный кредит или заем привлекается на срок, превышающий 1 год, а краткосрочный — на срок до года.

Если учитывать источники получения заемного капитала, то их можно разделить:

на ссуды, привлеченные извне (кредит, заем или лизинг);

привлеченные из внутренних ресурсов (кредиторская задолженность).

За счет заемного капитала, привлеченного из внешних источников, предприятие обычно удовлетворяет свою потребность в инвестициях на приобретение активов, закупку товаров для реализации, закупку материалов и комплектующих. Кредиторская задолженность отражает предоставленную поставщиком отсрочку платежа.

В зависимости от формы, в которой поступает заемный капитал, его разделяют на инвестиции, привлекаемые:

в денежной форме (банковский кредит, заем);

форме оборудования под выкуп (финансовый лизинг);

товарной форме (коммерческий или товарный кредит).

В зависимости от методов заимствования заемный капитал разделяется:

на векселя;

кредит (банковский, синдицированный);

лизинг;

облигации;

эмиссию акций;

факторинг;

прочие.

Если сравнивать эффективность привлечения кредита и выпуска ценных бумаг (облигаций и акций), то кредит однозначно выгоднее, поскольку при составлении кредитного договора могут быть учтены особенности, которые могут изменяться в зависимости от потребностей клиента (например, возобновляемая кредитная линия). Также заемщик может извлечь определенную выгоду из курсовой или суммарной разницы в процентных ставках.

Кроме того, привлечение кредита не влечет расходов, которые производятся в связи с размещением или регистрацией ЦБ. К тому же всегда есть риск, что не все размещенные ЦБ могут быть выкуплены.

В зависимости от наличия обеспечения выполнения обязательств заемный капитал может быть:

необеспеченным;

обеспеченным (залог, задаток, поручительство, неустойка, гарантия, ипотека, переуступка долга, страхование и т. д.).

Источники заемного капитала

К источникам заемного капитала относятся средства:

привлеченные по договорам лизинга;

привлеченные по кредитным договорам с банковскими учреждениями;

привлеченные у физических и юрлиц в виде займов;

кредиторской задолженности.

К долгосрочным источникам можно отнести небанковские инструменты, такие как размещенные акции и облигации, предоставленные из федерального/муниципального бюджета средства на возвратной основе. Сюда же входят долгосрочные займы других юрлиц.

К источникам краткосрочного кредитования относят:

Торговые кредиты, которые представляют собой открытый торговый кредит или простой вексель. С помощью открытого кредита предприятие-покупатель может приобретать ТМЦ с отсрочкой платежа. Вексель, оформленный на срок до года, также дает покупателю отсрочку: по векселю он обязуется оплатить полученные ТМЦ к определенной дате.

Краткосрочные ссуды финучреждений. К таким можно причислить ссуды, оформленные в форме факторинга.

Основной источник привлечения заемных средств — это все же банковские кредиты. На сегодняшний день банковский кредит можно получить не только у отечественных банков, но и у зарубежных.

Основные формы выдаваемых банками кредитов следующие:

Бланковые , которые выдаются банками на срок до года, а обычно на сезон. Это необеспеченные кредиты, однако зачастую условием их получения является обслуживание в банке и информация (из баланса) о наличии достаточного числа активов.

Контокоррентные . Они обычно предоставляются под какое-то обеспечение. Особенностью таких кредитов является то, что предприятию открывается особый счет (контокоррентный), на котором учитываются как расчетные, так и кредитные операции. Еще такой кредит называют овердрафтом.

Кредитные линии , которые бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. Наибольшей популярностью пользуются возобновляемые кредитные линии, поскольку клиент может самостоятельно регулировать состояние своей кредитной задолженности в пределах установленного лимита.

Ломбардные . Выдаются под обеспечение в виде ценных активов (например, облигаций, цессии и т. д.).

Ипотечные — долгосрочные виды ссуд, выдаваемые под залог недвижимости.

Ролловерные тоже являются долгосрочными ссудами. Их особенность состоит в возможности пересмотра (например, ежеквартально) процентных ставок.

Консорциальные. Выдаются банковскими консорциумами. Банки прибегают к такой форме кредитования при высоком уровне риска невозврата и большой сумме — так они распределяют риски.

Учет заемного капитала

С 2008 года учет заемного капитала на предприятиях производится в соответствии с нормами ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина от 06.10.2008 № 107н.

В зависимости от срока привлечения заемного капитала для его учета используются различные счета.

Для учета краткосрочных вливаний используют счет 66, а для долгосрочных — счет 67.

Поскольку эти бухсчета являются пассивными, то проводкой Дт 50 (51) Кт 66 (67) отображается получение компаниейзаемного капитала, а проводкой Дт 66 (67) Кт 51 (52) — погашение тела кредита и процентов. Проводка по начислению процентов выглядит так: Дт 91.2 Кт 66 (67).

При поступлении заемного капитала в виде аккредитива делается проводка Дт 55.1 Кт 66, а если заемные средства поступают:

на чековую книжку — Дт 55.2 Кт 66;

на депозит — Дт 55.3 Кт 66.

Задолженность по привлеченным извне средствам отображается на конец отчетного периода вместе с насчитанными и подлежащими уплате процентами.

При этом в зависимости от целей, для реализации которых были привлечены кредитные средства (займы), порядок отражения расчета процентов в бухучете имеет свои особенности.

Особенности отражения в учете процентов

Рассмотрим некоторые ключевые моменты отражения процентов по ЗК в бухучете:

В том случае, когда кредит привлекался для приобретения ТМЦ с целью осуществления указанной в уставе хоздеятельности, сумма процентов учитывается в качестве прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99). С целью обложения налогом на прибыль к учету принимаются проценты как по рублевым, так и по валютным кредитам в соответствии с п. 1 ст. 269 НК, ежемесячно по мере их начисления без привязки к дате уплаты. Если кредит привлекался для приобретения активов (оборотных, внеоборотных или основных средств), тогда стоимость приобретенного имущества может быть увеличена на проценты по займам (кредитам), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением данного актива (п. 7 ПБУ 15/2008).

Проводкой Дт 08 Кт 66 (67) отражается сумма процентов по займу, полученному для осуществления вложения в подобные активы.

Проценты по кредитам, не отвечающим условиям для их капитализации, отражаются так: Дт 91.2 Кт 66 (67). Учет процентов производится на счетах 66 (67) в корреспонденции со счетом 91.2.

Учет целевого финансирования

Денежные средства, поступающие предприятию из федерального /муниципального бюджета, фондов, частных юридических или физических лиц для реализации какой-то заданной цели, называются целевым финансированием.

Такие средства обычно привлекаются для модернизации/расширения бизнеса, реализации социально значимого проекта, в целях финансирования научных или изыскательских работ и под прочие цели.

Такие целевые вливания обычно поступают, когда для реализации проекта у предприятия не хватает собственных средств.

Чтобы учитывать средства целевого финансирования, в бухучете используется счет 86, к которому могут открываться аналитические счета для контроля за целевыми поступлениями.

Данный бухсчет пассивный, соответственно, поступление финансирования отображается проводкой Дт 76 Кт 86, а при целевом израсходовании средств делается проводка Дт 86 Кт 20 (26).

Учет затрат, связанных с получением заемного капитала

В обобщенную сумму затрат, связанных с получением средств от кредиторов и заимодавцев, включаются:

проценты за пользование заемным капиталом;

расходы, понесенные заемщиком при получении займа/кредита (например, на уплату комиссии);

курсовые разницы, возникающие при расчете процентов, если был привлечен кредит в инвалюте.

Указанные расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они были фактически произведены. В то же время начисление процентов производится в соответствии с условиями договора займа/кредита.

Обратите внимание! По заемным средствам, полученным от иностранных кредиторов, и по процентам и курсовым разницам по ним в 2022-2023 годах действует особый антикризисный порядок учета.

Что следует отразить в учетной политике по вопросам использования заемного капитала

В учетной политике предприятия, которое привлекает заемный капитал, должны быть отражены следующие моменты:

методика перевода долгосрочного займа в краткосрочный (производится тогда, когда по итогам отчетного периода выходит, что привлеченный долгосрочный заем будет погашен в течение года (или за меньший период));

порядок формирования и списания дополнительных затрат, связанных с обслуживанием заемного капитала;

порядок расчета и распределения доходов, возникающих при выполнении заемных обязательств (к примеру, положительная курсовая разница);

порядок расчета и принятия к учету доходов от краткосрочного размещения под проценты заемных средств.

Особенности учета процентов и расходов по заемному капиталу при финансировании создания инвестиционного актива

Традиционно расходы, связанные с получением и обслуживанием заемного капитала, признаются в бухучете прочими расходами.

Исключение составляет часть затрат, которая подлежит включению в общую стоимость инвестактива.

К инвестактивам в соответствии с ПБУ 15/2008 относятся такие проекты по созданию/приобретению основных средств (в т. ч. земли), нематериальных/внеоборотных активов, в рамках которых до момента подготовки инвестактива к использованию пройдет длительный период времени.

Проценты, уплаченные заемщику по договору, который был выдан именно для создания данного инвестактива, включаются в его стоимость до тех пор, пока объект не будет сдан в эксплуатацию.

В случае если еще не полностью готовый актив, находящийся в стадии незавершенки, уже начал использоваться в уставной деятельности предприятия, увеличение его стоимости на размер уплачиваемых процентов по займу прекращается— их начинают относить к прочим расходам компании.

При этом бизнесмены, применяющие упрощенные способы ведения бухучета, могут сразу относить все расходы по заемному капиталук прочим затратам.

Если для создания инвестактива были использованы средства, привлеченные под реализацию других проектов, причитающие к уплате заимодавцу проценты включаются в стоимость инвестактива только в размере, пропорциональном их доле в общем объеме займов.

Отражение заемного капитала в балансе

По правилам бухучета отражение заемного капитала производится в пассиве баланса, в разделах 4 и 5 отчетного документа.

Причем в 4 разделе показываются долгосрочные заемные обязательства (срок выполнения которых превышает 1 год), а в 5 — краткосрочные.

Рассмотрим некоторые группы данных из разделов 4 и 5 баланса подробнее:

В строке 1410 (пассив) отображаются долгосрочные кредитные обязательства . Здесь аккумулируются не погашенные на конец отчетного периода кредиты и займы, до окончательного возврата которых имеется более 1 года. Эти данные переносятся с кредитового сальдо по счету 67.

В строке 1420 отражаются отложенные обязательства по налогу на прибыль (эта сумма должна привести к увеличению налога к уплате в следующем периоде). Данные переносятся из значения сальдо по счету 77.

В строку 1430 включаются оценочные обязательства , которые учитываются по ст. 96, срок погашения которых превышает 1 год.

В строке 1450 отражаются иные долгосрочные обязательства , которые не были учтены в строке 510.

В строке 1510 (пассив) отражаются краткосрочные кредитные средства и займы. Это сумма долга на конец отчетного периода по краткосрочным полученным кредитам.

В общей сумме указывается не только тело кредита, но и проценты, которые надлежит уплатить на конец периода. Данные переносятся из кредитового сальдо по счету 66.

При этом в данную строку можно отнести и долгосрочные обязательства с процентами, если они должны быть погашены в течение года после отчетной даты.

В строку 1520 заносится краткосрочная кредиторская задолженность .

В строке 1530 отображается задолженность, которая образовалась перед участниками/акционерами общества .

В строке 1540 отражаются оценочные обязательства, срок выполнения которых составляет менее года .

В строке 1550 указываются все краткосрочные кредитные обязательства, которые не были отражены в строках 1510–1540.

Исходя из содержания строк баланса, можно подытожить, что заемный капитал складывается из суммарной величины значений, указанных в строках 1410, 1420, 1430, 1450, 1510–1550.