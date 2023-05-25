Счета-фактуры

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ.  При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.

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Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать
Иллюстрация: freepik/freepik

Для сокращения документооборота в определенных случаях разрешено выставлять сводный счет-фактуру.

Кто и когда вправе выставить сводный счет-фактуру

Бухгалтерия обязана выставить покупателю счет-фактуру во всех случаях, когда происходит реализация продукции, облагаемой НДС.

Сводные счета-фактуры можно выставлять один раз в месяц при непрерывных «длящихся» продажах товаров или услуг: не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки (письмо Минфина от 07.03. 2022 г. № 03-07-12/19129).

В сводном счете-фактуре объединяются сведения о нескольких операциях или об операциях, осуществленных в разные даты в течение одного периода. То есть, это сведения из нескольких счетов-фактур, которые могли быть оформлены отдельно по каждой отдельной операции.

Допускается 2 варианта выставления счетов-фактур:

  • когда фактических отгрузок в течение месяца не было, сводный авансовый счет-фактура выставляется 5 числа следующего месяца на всю сумму платежей за месяц;

  • если были частичные отгрузки в рамках полученной предоплаты, сводный счет-фактура оформляется в части платежей, по которым не было отгрузок.

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Ежемесячные счета-фактуры нужно согласовать

Порядок выставления счетов-фактур один раз в месяц нужно:

  • согласовать с покупателем;

  • закрепить в учетной политике для целей налогового учета.

Сводный счет-фактура по авансам

Как выставлять сводный счет-фактуру по авансам Минфин пояснял в письме № 03-07-12/19129 от 07.03.2022.

Если в течение месяца в счет полученной оплаты были частичные отгрузки товаров (услуг), выставить счет-фактуру можно на сумму оплаты, в счет которой по итогам месяца товары не отгружались.

Но это правило «работает» только в отношении определенных товаров, услуг (письмо Минфина от 16.03.2021 г. № СД-18-3/446, письмо ФНС от 28.02.2022 № СД-3-3/1758@): реализация хлеба; продажа скоропортящихся продуктов питания; услуги по транспортировке электроэнергии, нефти и газа; услуги электросвязи; банковские услуги.

Если договором предусмотрены непрерывные и долгосрочные поставки в адрес одного и того же покупателя, разрешается выставлять один счет-фактуру по итогам истекшего календарного месяца. 

Как выставляют сводные счета-фактуры посредники и экспедиторы

Экспедиторам и посредникам разрешено выставлять сводные счета-фактуры.

Это прямо закреплено в Правилах заполнения счетов-фактур, утвержденных постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137.

При оформлении сводного счета-фактуры посредникам и экспедиторам необходимо учесть следующее:

  • нумерация производится в соответствии с хронологией составления счетов-фактур;

  • каждая приобретенная у третьих лиц услуга (товар, работа) отражается в отдельной строке;

  • копии счетов-фактур исполнителей прилагаются к сводному счету-фактуре.

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Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ.  При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать
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