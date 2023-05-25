Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

Для сокращения документооборота в определенных случаях разрешено выставлять сводный счет-фактуру.
Кто и когда вправе выставить сводный счет-фактуру
Бухгалтерия обязана выставить покупателю счет-фактуру во всех случаях, когда происходит реализация продукции, облагаемой НДС.
Сводные счета-фактуры можно выставлять один раз в месяц при непрерывных «длящихся» продажах товаров или услуг: не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки (письмо Минфина от 07.03. 2022 г. № 03-07-12/19129).
В сводном счете-фактуре объединяются сведения о нескольких операциях или об операциях, осуществленных в разные даты в течение одного периода. То есть, это сведения из нескольких счетов-фактур, которые могли быть оформлены отдельно по каждой отдельной операции.
Допускается 2 варианта выставления счетов-фактур:
когда фактических отгрузок в течение месяца не было, сводный авансовый счет-фактура выставляется 5 числа следующего месяца на всю сумму платежей за месяц;
если были частичные отгрузки в рамках полученной предоплаты, сводный счет-фактура оформляется в части платежей, по которым не было отгрузок.
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Ежемесячные счета-фактуры нужно согласовать
Порядок выставления счетов-фактур один раз в месяц нужно:
согласовать с покупателем;
закрепить в учетной политике для целей налогового учета.
Сводный счет-фактура по авансам
Как выставлять сводный счет-фактуру по авансам Минфин пояснял в письме № 03-07-12/19129 от 07.03.2022.
Если в течение месяца в счет полученной оплаты были частичные отгрузки товаров (услуг), выставить счет-фактуру можно на сумму оплаты, в счет которой по итогам месяца товары не отгружались.
Но это правило «работает» только в отношении определенных товаров, услуг (письмо Минфина от 16.03.2021 г. № СД-18-3/446, письмо ФНС от 28.02.2022 № СД-3-3/1758@): реализация хлеба; продажа скоропортящихся продуктов питания; услуги по транспортировке электроэнергии, нефти и газа; услуги электросвязи; банковские услуги.
Если договором предусмотрены непрерывные и долгосрочные поставки в адрес одного и того же покупателя, разрешается выставлять один счет-фактуру по итогам истекшего календарного месяца.
Как выставляют сводные счета-фактуры посредники и экспедиторы
Экспедиторам и посредникам разрешено выставлять сводные счета-фактуры.
Это прямо закреплено в Правилах заполнения счетов-фактур, утвержденных постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137.
При оформлении сводного счета-фактуры посредникам и экспедиторам необходимо учесть следующее:
нумерация производится в соответствии с хронологией составления счетов-фактур;
каждая приобретенная у третьих лиц услуга (товар, работа) отражается в отдельной строке;
копии счетов-фактур исполнителей прилагаются к сводному счету-фактуре.
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