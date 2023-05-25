ФАС разъяснила, как дисконтируются штрафы и выдаются предупреждения за нарушения в сфере закупок

Критерии отнесения административного правонарушения в сфере закупок к малозначительному отражены в письме ФАС от 23.09.2016 № ИА/65682/16.

Таким образом, при применении ст. 2.9 КоАП устанавливается факт правонарушения, но ввиду его малозначительности лицо освобождают от административной ответственности.

С учетом позиции ВС отмечает, что в случае освобождения лица от ответственности по ст. 2.9 за ранее совершенное правонарушение при рассмотрении дела о вновь совершенном правонарушении ст. 4.1.1 КоАП не подлежит применению.

ФАС также подчеркивает, что при решении вопроса о возможности заменить административный штраф на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не однородные по отношению к рассматриваемому и за пределами сроков, установленных ст. 4.6 КоАП.

В случае привлечения к административной ответственности должностного лица учитываются правонарушения, совершенные им исключительно в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП).

Порядок дисконтирования штрафа

Согласно ч. 1.3.3 ст. 32.2 КоАП при уплате штрафа за правонарушение, выявленное в ходе осуществления госконтроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности либо иным физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа он может быть уплачен в размере половины суммы, за исключением некоторых правонарушений.

Служба отмечает, что эта норма применяется и при исполнении постановлений по нарушениям, выявленным в ходе контроля в сфере закупок, с соблюдением указанных в ней условий и ограничений.