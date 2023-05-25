ФАС разъяснила, как дисконтируются штрафы и выдаются предупреждения за нарушения в сфере закупок

Порядок применения с 1 января 2022 г. ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
Часть 4.2 ст. 7.30 КоАП — утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
По закону № 44-ФЗ при проведении открытых конкурентных закупок заказчик формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки.
Оно должно содержать электронные документы, предусмотренные ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ.
ФАС указывает, что исключение из закона № 44-ФЗ понятия «документация о закупке» при проведении открытых конкурентных способов не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения в действиях субъектов контроля, поскольку сведения, подлежавшие указанию в документации о закупке, должны отражаться в извещении о проведении закупки и прилагаемых к нему документах.
По мнению службы, должностные лица, нарушившие законодательство при размещении извещения и документов по ст. 42 закона № 44-ФЗ, содержание которых нарушает требования закона № 44-ФЗ, подлежат привлечению к ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП.
Дополнительно ФАС сообщает, что применение ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП допускается при выявлении нарушений при проведении запроса котировок и определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения закрытых конкурентных способов.
Порядок выдачи предупреждения
Частью 1 ст. 4.1.1 КоАП установлено, что за впервые совершенное правонарушение, выявленное в ходе госконтроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП, наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение с учетом требований ч. 2 ст. 3.4, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП.
Таким образом, для выдачи предупреждения необходимо, чтобы:
нарушение было совершено впервые;
нарушение было выявлено в ходе госконтроля (надзора), муниципального контроля;
отсутствовало причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствовал имущественный ущерб (ч. 2 ст. 3.4 КоАП).
При малозначительности административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело, могут освободить нарушителя от административной ответственности, ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП).
Критерии отнесения административного правонарушения в сфере закупок к малозначительному отражены в письме ФАС от 23.09.2016 № ИА/65682/16.
Таким образом, при применении ст. 2.9 КоАП устанавливается факт правонарушения, но ввиду его малозначительности лицо освобождают от административной ответственности.
С учетом позиции ВС отмечает, что в случае освобождения лица от ответственности по ст. 2.9 за ранее совершенное правонарушение при рассмотрении дела о вновь совершенном правонарушении ст. 4.1.1 КоАП не подлежит применению.
ФАС также подчеркивает, что при решении вопроса о возможности заменить административный штраф на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не однородные по отношению к рассматриваемому и за пределами сроков, установленных ст. 4.6 КоАП.
В случае привлечения к административной ответственности должностного лица учитываются правонарушения, совершенные им исключительно в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП).
Порядок дисконтирования штрафа
Согласно ч. 1.3.3 ст. 32.2 КоАП при уплате штрафа за правонарушение, выявленное в ходе осуществления госконтроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности либо иным физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа он может быть уплачен в размере половины суммы, за исключением некоторых правонарушений.
Служба отмечает, что эта норма применяется и при исполнении постановлений по нарушениям, выявленным в ходе контроля в сфере закупок, с соблюдением указанных в ней условий и ограничений.
ФАС напоминает, что информация о возможности оплатить штраф со скидкой должна быть отражена в постановлении по административному делу (ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП).
Документ: Письмо ФАС от 04.04.2023 № МШ/24867/23.