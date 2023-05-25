Телемедицина в России: состояние на сегодняшний день, проблемы и решения

Сегодня сервис активно развивается, совершенствуется, но периодически сталкивается с различными проблемами.
Как на сегодняшний день обстоят дела с телемедициной в России и как они решаются, рассказывает бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, основатель Школы Медицинского Бизнеса Анна Соломахина.
Что такое телемедицина
Данный сервис дистанционно предоставляет медицинские услуги.
Чаще всего, это повторные консультации, а также после сбора анамнеза и обследований, мониторинг состояния здоровья пациента.
Также благодаря современным технологиям, пациент при желании, всегда может рассчитывать на второе и даже третье мнение. Активно применяется телемедицина и в сфере медицинского образования.
В пандемию стали активно появляться и успешно работать разные проекты в сфере диагностики. Например, МРЦ с 2020 года проводит удаленную работу со снимками КТ и МРТ.
Серьезное развитие произошло в частных телемедицинских сервисах. Через медицинское приложение и регистрацию стало возможным записаться на онлайн-прием и получить необходимые рекомендации.
В чем отличие от skype, zoom и т.д.
Конечно, пациент может связаться с доктором через любые мессенджеры. Но:
это незаконно;
обязательно должна быть регистрация врача и пациента на официальных сайтах и порталах;
организация, которая оказывает медицинские услуги, подключена к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения), а значит, запись и все рекомендации можно сохранить в электронной медицинской карте пациента;
все каналы передачи данных защищены, а сообщения — шифруются;
если консультация проведена неофициально через сторонние мессенджеры, то в случае неверно назначенного лечения, специалиста будет трудно привлечь к ответственности.
Зачем развивать
Плюсов как для клиник, так и для пациентов, очень много.
«В первую очередь, это повышение сервиса, — говорит Анна Соломахина. — Когда врач доступен 24/7, это настоящее проявление заботы о пациенте. Можно продолжать наблюдение у своего лечащего врача при смене места жительства. И, конечно, для клиники — это имидж, узнаваемость и отстройка от конкурентов».
По данным опросов 190 клиник, наибольший интерес у пациентов вызывают повторные консультации у своих лечащих врачей. Это возможность экономии времени и отсутствие очередей.
С помощью налаженного процесса телеконсультаций, загрузка клиники может увеличиться на 20-30%.
Сокращаются расходы на обслуживание пациентов и оплаты в обход кассы.
Телемедицина позволяет привлекать дополнительных пациентов по ОМС и ДМС.
Цифровые технологии помогают консультировать людей в российских регионах, сельских местностях, так как квалифицированные специалисты, как правило, работают в крупных городах России.
Многие структуры сегодня используют возможности телемедицины. Наиболее крупные: СберЗдоровье, Медси, ГК Эксперт, ФМБА. Технологии применяются в разных медицинских отраслях: педиатрия, психотерапия, дерматология, неврология и т.д.
Рынок контроля за здоровьем через мобильные приложения в России не так развит, как в других странах. Доля в мировом рынке — не больше 3%. Хотя по данным Роскачества, прогнозируется рост до 30-50%.
Проблемы телемедицины
Несмотря на очевидные плюсы, руководители клиник не торопятся внедрять новый сервис. Почему?
Многие врачи не видят большой разницы между телеконсультацией и обычным звонком.
Как следствие, опасения, что диагностика будет неточной и абсолютно бесполезной.
Так как первичная консультация не дает врачу права назначать лечение и ставить диагноз, специалисты боятся потерять потенциального клиента.
Руководство клиники зачастую считает, что телемедицина — это узкий спектр возможностей, а ради пары врачей нет смысла внедрять сложную и дорогую систему.
Определенные опасения вызывают технические возможности: нагрузка на оборудование, сбои во время консультации.
Нежелание внедрять новые технологии, руководители и врачи аргументируют тем, что это невыгодно, а главное — временно.
Есть мнение, что всплеск был связан исключительно с форс-мажорными обстоятельствами (пандемией) и в обычные времена большинство пациентов предпочтет очное наблюдение.
«Многие страхи руководителей и врачей совершенно необоснованны, — говорит Анна Соломахина. — Онлайн-прием не заменяет обычный, просто с помощью удобного сервиса можно контролировать пациента, эффективно назначать маршрут лечения или диагностики, консультировать в процессе и т.д. Также подобные консультации может проводить не только терапевт, но почти любой медицинский специалист. Как минимум, поговорить о симптомах, обсудить варианты дальнейших действий. Отмечу, что стоимость подобного сервиса доступна любой современной клинике.
Для пациентов существенный плюс — стоимость, которая ниже очного приема, а для клиник — дополнительный приток новых людей. И, наконец, телемедицина предполагает взаимодействие с врачами из других больниц в любых городах и странах, что может вовремя поставить диагноз, провести консилиум и т.д.».
Услуги телемедицины сегодня можно получить не только в частных, но и в государственных учреждениях. Кроме Москвы, сервис бесплатно доступен в нескольких регионах, недавно терминалы появились в отделениях почты России.
Записаться на онлайн-прием по системе ОМС можно через портал «Гостелемед.ру».
Действующие с 2021 года экспериментальные правовые режимы позволяют достаточно быстро принимать нужные законы, поправки, которые направлены на развитие различных технологичных отраслей, в том числе телемедицины.
Планируется, что ЭПР позволит в необозримом будущем ставить диагноз и выписывать рецепты в режиме онлайн. Помогать в этом будет искусственный интеллект Big Data.
Несмотря на то, что телемедицина в стране пока еще на этапе развития, по данным опросов, большинство людей готовы к онлайн-консультациям с врачами.