Телемедицина в России: состояние на сегодняшний день, проблемы и решения

Сегодня сервис активно развивается, совершенствуется, но периодически сталкивается с различными проблемами.

Как на сегодняшний день обстоят дела с телемедициной в России и как они решаются, рассказывает бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, основатель Школы Медицинского Бизнеса Анна Соломахина.

Данный сервис дистанционно предоставляет медицинские услуги.

Чаще всего, это повторные консультации, а также после сбора анамнеза и обследований, мониторинг состояния здоровья пациента.

Также благодаря современным технологиям, пациент при желании, всегда может рассчитывать на второе и даже третье мнение. Активно применяется телемедицина и в сфере медицинского образования.

В пандемию стали активно появляться и успешно работать разные проекты в сфере диагностики. Например, МРЦ с 2020 года проводит удаленную работу со снимками КТ и МРТ.

Серьезное развитие произошло в частных телемедицинских сервисах. Через медицинское приложение и регистрацию стало возможным записаться на онлайн-прием и получить необходимые рекомендации.

В чем отличие от skype, zoom и т.д.

Конечно, пациент может связаться с доктором через любые мессенджеры. Но:

это незаконно;

обязательно должна быть регистрация врача и пациента на официальных сайтах и порталах;

организация, которая оказывает медицинские услуги, подключена к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения), а значит, запись и все рекомендации можно сохранить в электронной медицинской карте пациента;

все каналы передачи данных защищены, а сообщения — шифруются;

если консультация проведена неофициально через сторонние мессенджеры, то в случае неверно назначенного лечения, специалиста будет трудно привлечь к ответственности.

Зачем развивать

Плюсов как для клиник, так и для пациентов, очень много.

«В первую очередь, это повышение сервиса, — говорит Анна Соломахина. — Когда врач доступен 24/7, это настоящее проявление заботы о пациенте. Можно продолжать наблюдение у своего лечащего врача при смене места жительства. И, конечно, для клиники — это имидж, узнаваемость и отстройка от конкурентов».

По данным опросов 190 клиник, наибольший интерес у пациентов вызывают повторные консультации у своих лечащих врачей. Это возможность экономии времени и отсутствие очередей.

С помощью налаженного процесса телеконсультаций, загрузка клиники может увеличиться на 20-30%.

Сокращаются расходы на обслуживание пациентов и оплаты в обход кассы.

Телемедицина позволяет привлекать дополнительных пациентов по ОМС и ДМС.

Цифровые технологии помогают консультировать людей в российских регионах, сельских местностях, так как квалифицированные специалисты, как правило, работают в крупных городах России.

Многие структуры сегодня используют возможности телемедицины. Наиболее крупные: СберЗдоровье, Медси, ГК Эксперт, ФМБА. Технологии применяются в разных медицинских отраслях: педиатрия, психотерапия, дерматология, неврология и т.д.