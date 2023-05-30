Лишение дееспособности: порядок и последствия

Рассмотрим, в каких случаях речь может идти о лишении такого человека дееспособности и назначении опекуна. Разберем, кто вправе инициировать начало этой процедуры и каковы ее последствия. В материале представлен порядок признания гражданина недееспособным.

Что такое дееспособность

Способность физических лиц собственными действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также исполнять гражданские обязанности называется дееспособностью. В полном объеме обычно она возникает с наступлением совершеннолетия.

С момента рождения до 6 лет ребенок признается полностью недееспособным. Дети в возрасте от 6 до 14 лет обладают частичной дееспособностью и вправе самостоятельно совершать (п. 2 ст. 28 ГК):

мелкие бытовые сделки (покупка хлеба или недорогой игрушки);

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо госрегистрации;

сделки по распоряжению деньгами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Любые другие сделки от имени ребенка, не достигшего 14 лет, совершают только его родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК).

Для несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет законодателем предоставлено уже больше прав и возможностей, тем не менее ограничение дееспособности еще присутствует.

Помимо действий, разрешенных для детей до 14 лет, они также могут самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК):

распоряжаться своими доходам: заработной платой, стипендией и так далее;

вносить вклады в кредитные компании и распоряжаться ими;

по достижении 16 лет вступать в кооперативы.

Все остальные сделки несовершеннолетние совершают с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя (п. 1 ст. 26 ГК).

Приобретение дееспособности в полном объеме до наступления совершеннолетия также возможно. Происходит такое в двух случаях: при заключении брака или эмансипации.

По общему правилу заключение брака возможно по достижении 18 лет. Однако если есть уважительные причины, то органы местного самоуправления могут разрешить вступить в брак подросткам, достигшим возраста 16 лет.

В этом случае не достигнув 18 лет, человек приобретает полную дееспособность со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК, ст. 13 СК).

Также 16-летний подросток может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается коммерческой деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК, ч. 1 ст. 63 ТК).

Объявление полностью дееспособным происходит по решению органа опеки и попечительства при согласии обоих родителей или по решению суда, если такого согласия нет.

При обращении в суд несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявляется эмансипированным со дня вступления в законную силу решения суда (п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 34 ГК, ст. 287, 289 ГПК).

В каких случаях человека можно лишить дееспособности

При определенных условиях гражданин может быть лишен дееспособности(п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 29 ГК). Такое может произойти, если человек психически не здоров, из-за чего он не в состоянии осознавать значение своих действий или руководить ими.

Признать гражданина недееспособным можно только в судебном порядке. Признание в России иностранного гражданина недееспособным подчиняется российскому праву (п. 3 ст. 1197 ГК).

Недееспособными могут быть признаны и подростки в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе несовершеннолетние, приобретшие полную дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации.

Кто может лишить дееспособности

Признание человека недееспособным осуществляется только судом. С соответствующим заявлением в орган правосудия могут обратиться следующие лица (ч. 2 ст. 281 ГПК):

члены семьи такого человека;

его близкие родственники: отец, мать, сын, дочь, брат или сестра. Причем право на обращение в суд у этих людей не зависит от совместного проживания с человеком, у которого наблюдается расстройство психики;

органы опеки и попечительства;

стационарное учреждение социального обслуживания, созданное для психически нездоровых людей;

медицинское заведение, оказывающее психиатрическую помощь.

Как лишить человека дееспособности

Чтобы лишить человека дееспособности, нужно придерживаться установленного законом порядка.

В первую очередь лицо, которое намерено инициировать такую процедуру, должно убедиться, что у него есть на это права.

Обратиться в суд с соответствующим заявлением могут только лица, перечисленные в ч. 2 ст. 281 ГПК. Об этом шла речь в предыдущем разделе нашего материала.

Затем потребуется подготовить заявление о признании гражданина недееспособным и собрать все необходимые документы. Для обращения в суд потребуются (ст. 132, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 282 ГПК):

заявление, в котором следует изложить обстоятельства, свидетельствующие о наличии у человека психического расстройства, из-за которого он не может понимать значение своих действий или руководить ими. Обычно в заявлении в качестве заинтересованных лиц указываются: гражданин, в отношении которого оно подается, его родственники, психоневрологический диспансер;

справка из психоневрологического диспансера, заключение врача-психиатра, выписка из амбулаторной карты больного с указанием диагноза, справка об инвалидности и подобные бумаги;

документ, подтверждающий перечисление госпошлины или право на получение льготной уплаты. Также можно приложить ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или освобождении от ее уплаты. Размер госпошлины в данном случае составит 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК);

уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие, что другим лицам, участвующим в деле, отправлены копии заявления и приложенных к нему документов;

можно также приложить ходатайство об истребовании документов, которые у заявителя отсутствуют и получить которые нет возможности (ч. 1, 2 ст. 57, п. 2 ч. 1 ст. 149 ГПК). Это может касаться, в частности, медицинских выписок.

Заявление о лишении дееспособности составляется как любой исковой документ в соответствии с требованиями законодательства (ст. 131 ГПК).

Далее это заявление подается в районный суд (ст. 24, ч. 4 ст. 281 ГПК):

по месту жительства гражданина, признаваемого недееспособным;

по адресу медицинского заведения, оказывающего психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарного учреждения соцобслуживания, предназначенного для лиц с выявленными психическими расстройствами, если человек был помещен в такую организацию.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья, если имеются данные о психическом расстройстве человека, назначает судебно-психиатрическую экспертизу для определения его психического состояния.

Если гражданин явно избегает прохождения судебно-психиатрической экспертизы, суд может его направить на эту процедуру принудительно (ст. 283 ГПК, п. 2 порядка, утвержденного приказом Минздрава от 12.01.2017 № 3н).

Заявителя по делу о лишении дееспособности освобождают от уплаты расходов, связанных с разбирательством дела, в том числе от трат на экспертизу.

Однако суд, установив, что заявитель действовал недобросовестно для необоснованного лишения человека дееспособности, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с разбирательством дела (ст. 94, ч. 2 ст. 284 ГПК).

Дела о признании граждан недееспособными суд рассматривает в порядке особого производства (п. 4 ч. 1 ст. 262 ГПК).

В разбирательстве участвуют: заявитель, представитель органов опеки и попечительства, прокурор, а также гражданин, в отношении которого подано заявление. Это необходимо, чтобы он имел возможность самостоятельно или через представителя изложить свою позицию и, возможно, лишь при условии, что его присутствие в судебном заседании не создаст опасности для его собственной жизни и жизни или здоровья окружающих.

В противном случае дело может быть рассмотрено по месту нахождения гражданина, в том числе в помещении психиатрического или психоневрологического учреждения, с участием гражданина (ч. 1 ст. 284 ГПК).

Разбирательство по делу о признании гражданина недееспособным возможно в закрытом судебном заседании, если суд удовлетворит ходатайство лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения охраняемой законом тайны и неприкосновенность частной жизни (ч. 2 ст. 10 ГПК).

Суд исследует все имеющиеся в деле доказательства: справки о нахождении человека на лечении в психиатрическом учреждении, о его нахождении на учете у психиатра, об инвалидности, а также показания свидетелей, экспертное заключение и другие материалы (ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 195 ГПК).

Придя к выводу о психическом расстройстве человека, в результате которого он не может понимать значение своих действий или руководить ими, суд выносит решение о признании этого гражданина недееспособным (п. 1 ст. 29 ГК).

Решение суда вступает в законную силу, когда истекает срок на апелляционное обжалование, если судебный акт так и не был обжалован.

При этом срок для подачи апелляционной жалобы равен одному месяцу со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК).

Лишенный дееспособности человек может лично или через представителей обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, подать заявление о пересмотре в связи с вновь открывшимися или новыми обстоятельствами, обжаловать в кассационном и надзорном порядке, если суд первой инстанции не предоставил ему возможность изложить свою позицию лично или через доверенное лицо.

Кроме того, соответствующие жалобы могут быть поданы и адвокатом, действующим на основании ордера в отсутствие доверенности, специально оговаривающей его полномочия на обжалование судебного постановления.

При этом из конкретных обстоятельств должно быть понятно, что адвокат действует в интересах и по воле гражданина (ч. 1 ст. 54, ч. 3 ст. 284 ГПК, Постановление КС от 21.01.2020 № 3-П).

Если решение было обжаловано и не отменено, оно вступает в законную силу после рассмотрения судом апелляционной жалобы. Если решение суда первой инстанции было отменено или изменено, новое решение вступает в законную силу незамедлительно.

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства (п. 1 ст. 29 ГК, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 285 ГПК).

Образец заявления в суд о лишении дееспособности

Образец заявления.

Последствия лишения дееспособности

Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека (п. 1 ст. 29 ГК). Все юридически значимые действия от имени такого гражданина теперь совершает опекун.

Родители могут быть опекунами своего совершеннолетнего ребенка, признанного недееспособным. Это наиболее частая жизненная ситуация.

В то же время бывают случаи, когда родители обращаются с заявлением об опекунстве собственного психически больного несовершеннолетнего ребенка, признанного недееспособным. Отдельные суды признают за родителями такое право (ст. 32 ГК, ч. 5 ст. 10 закона № 48-ФЗ, Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2022 № 88а-14485/2022 по делу № 2а-1721/2021).