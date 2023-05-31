Каким должен быть срок полезного использования подержанных ОС

Имущество компании и интеллектуальные права амортизируются, если они используются для получения дохода (п.1 ст. 256 НК).

Амортизируется имущество и объекты интеллектуальной собственности со сроком использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Статьей 258 НК предусмотрено распределение амортизируемого имущества по амортизационным группам согласно срокам его полезного использования.

Срок полезного использования — это период, в течение которого объект приносит выгоду. Этот срок бухгалтерия определяет самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта и с учетом классификации ОС, утверждаемой Правительством.

Если известен срок полезного использования ОС предыдущим собственником

Если есть информация и документы, которые подтверждают срок полезного использования б/у основных средств, бухгалтерия нового владельца может руководствоваться пунктом 7 статьи 258 НК.

В ней говорится, что когда организация покупает ОС бывшие в употреблении, чтобы начать применять линейный метод начисления бухгалтерия вправе определить норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.