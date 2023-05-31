Каким должен быть срок полезного использования подержанных ОС

Имущество компании и интеллектуальные права амортизируются, если они используются для получения дохода (п.1 ст. 256 НК).
Амортизируется имущество и объекты интеллектуальной собственности со сроком использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Статьей 258 НК предусмотрено распределение амортизируемого имущества по амортизационным группам согласно срокам его полезного использования.
Срок полезного использования — это период, в течение которого объект приносит выгоду. Этот срок бухгалтерия определяет самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта и с учетом классификации ОС, утверждаемой Правительством.
Если известен срок полезного использования ОС предыдущим собственником
Если есть информация и документы, которые подтверждают срок полезного использования б/у основных средств, бухгалтерия нового владельца может руководствоваться пунктом 7 статьи 258 НК.
В ней говорится, что когда организация покупает ОС бывшие в употреблении, чтобы начать применять линейный метод начисления бухгалтерия вправе определить норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
То есть, срок полезного использования б/у ОС у нового владельца, определяется по формуле: срок полезного использования, установленный предыдущим владельцем, минус количество лет (месяцев) эксплуатации им объекта.
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Если новый срок полезного использования ОС будет равен или больше установленного предыдущим собственником
Если срок фактического использования ОС предыдущими собственниками окажется равным сроку его полезного использования по классификацией ОС, утв. Правительством, или больше, бухгалтерия нового владельца ОС вправе самостоятельно определить срок полезного использования с учетом требований техники безопасности.
Если неизвестен срок полезного использования ОС предыдущим собственником
Если нет документов, которые могли бы подтвердить срок использования объекты предыдущими собственниками, формула расчета, предложенная в пункте 7 статьи 258 НК, не применяются.
В этом случае, срок полезного использования определяется бухгалтерией нового владельца самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию с учетом классификации ОС.
Разъяснения на эту темы Минфин дал в письме от 03.05.23 № 03-03-06/1/40703.