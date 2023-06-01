Как пожаловаться на Социальный фонд России

Имеется в виду назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как подать жалобу

Жалобы подаются в вышестоящий орган территориального отделения СФР — Фонд пенсионного и социального страхования. Документ можно составить как на бумаге, так и в электронной форме.

Бумажный документ можно представить лично во время приема или направить по почте заказным письмом.

Электронная жалоба подается через портал Госуслуги, систему досудебного обжалования в интернете, а также через личный кабинет получателя соцуслуг на сайте СФР.

Подписать электронную жалобу и прилагаемые к ней документы можно простой электронной подписью.