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Как пожаловаться на Социальный фонд России

Минтруд своим приказом от 12.04.2023 № 308н обновил порядок подачи и рассмотрения жалоб на вынесенные Социальным фондом решения. Изменения внесены в связи с созданием СФР.

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Как пожаловаться на Социальный фонд России
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Имеется в виду назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как подать жалобу

Жалобы подаются в вышестоящий орган территориального отделения СФР — Фонд пенсионного и социального страхования. Документ можно составить как на бумаге, так и в электронной форме.

Бумажный документ можно представить лично во время приема или направить по почте заказным письмом.

Электронная жалоба подается через портал Госуслуги, систему досудебного обжалования в интернете, а также через личный кабинет получателя соцуслуг на сайте СФР.

Подписать электронную жалобу и прилагаемые к ней документы можно простой электронной подписью.

Что указать в жалобе

Среди сведений, которые указываются в жалобе, следующие:

  • данные заявителя (его ФИО, место жительства, реквизиты удостоверяющего личность документа);

  • наименование подразделения, решение которого обжалуется;

  • информация об указанном решении;

  • основания для обжалования (по мнению заявителя);

  • способ получения обратной связи по жалобе;

  • данные, необходимые для рассмотрения обращения (номер телефона, адрес электронной почты, факс).

К документу прикладывают копию документа, удостоверяющего личность лица, подающего жалобу, и копии бумаг, подтверждающих его доводы. Если жалобу подает представитель, потребуется также копия бумаги, подтверждающей его полномочия.

На рассмотрение жалобы выделяется 10 рабочих дней. Отсчет начинается с дня регистрации документа.

Однако срок может быть продлен — максимум еще на 10 рабочих дней, если фонду потребуется запросить документы в своих подразделениях.

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Каким может быть решение

СФР может полностью удовлетворить жалобу или частично, а также оставить ее без рассмотрения.

Так, работники Фонда оставляют документ без рассмотрения, если в нем нет обязательной информации, о которой говорилось выше, или если нет копии документа, подтверждающего полномочия представителя.

Кроме того, на жалобу не ответят, если в документе есть оскорбительные выражения или угрозы, а также если текст обращения или данные заявителя нельзя прочитать.

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