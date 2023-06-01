Как пожаловаться на Социальный фонд России

Имеется в виду назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Как подать жалобу
Жалобы подаются в вышестоящий орган территориального отделения СФР — Фонд пенсионного и социального страхования. Документ можно составить как на бумаге, так и в электронной форме.
Бумажный документ можно представить лично во время приема или направить по почте заказным письмом.
Электронная жалоба подается через портал Госуслуги, систему досудебного обжалования в интернете, а также через личный кабинет получателя соцуслуг на сайте СФР.
Подписать электронную жалобу и прилагаемые к ней документы можно простой электронной подписью.
Что указать в жалобе
Среди сведений, которые указываются в жалобе, следующие:
данные заявителя (его ФИО, место жительства, реквизиты удостоверяющего личность документа);
наименование подразделения, решение которого обжалуется;
информация об указанном решении;
основания для обжалования (по мнению заявителя);
способ получения обратной связи по жалобе;
данные, необходимые для рассмотрения обращения (номер телефона, адрес электронной почты, факс).
К документу прикладывают копию документа, удостоверяющего личность лица, подающего жалобу, и копии бумаг, подтверждающих его доводы. Если жалобу подает представитель, потребуется также копия бумаги, подтверждающей его полномочия.
На рассмотрение жалобы выделяется 10 рабочих дней. Отсчет начинается с дня регистрации документа.
Однако срок может быть продлен — максимум еще на 10 рабочих дней, если фонду потребуется запросить документы в своих подразделениях.
Пройдите курс повышения квалификации «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2023 году», станьте специалистом по тендерам и зарабатывайте больше. Получите официальное удостоверение — выйдете на новый уровень зарплаты и повышение должности. Смотреть бесплатный демо-урок из курса.
Каким может быть решение
СФР может полностью удовлетворить жалобу или частично, а также оставить ее без рассмотрения.
Так, работники Фонда оставляют документ без рассмотрения, если в нем нет обязательной информации, о которой говорилось выше, или если нет копии документа, подтверждающего полномочия представителя.
Кроме того, на жалобу не ответят, если в документе есть оскорбительные выражения или угрозы, а также если текст обращения или данные заявителя нельзя прочитать.