Как рассчитать для суда свой долг по кредиту и что делать, если банк требует больше

В каком случае грозит судебное разбирательство по долгам

Как правило, не только заемщику, но и банку выгодно без участия суда решить вопрос с погашением долга.

Судебные разбирательства занимают время и требуют расходов, которых можно избежать, если просто найти способ договориться. Но если не получается, кредитор вправе обратиться в суд.

«Часто судебное разбирательство по долгам возникает, когда стороны сами не могут договориться и разрешить спор. В таких случаях, когда одна сторона считает, что ей причинен ущерб или что ей должна быть выплачена определенная сумма, она может обратиться в суд с иском о взыскании задолженности», — говорит адвокат Александр Бабичев.

Через какой срок банк может обратиться в суд

Какого-то общего правила, которое устанавливает сроки обращения в суд, нет.

Просрочкой считается следующий день после даты наступления очередного платежа, но на это банки, как правило, закрывают глаза.

Через несколько дней начинаются звонки от кредитора, через 2 месяца он может потребовать весь долг с причитающимися процентами разом и обратиться с этим требованием в суд.

Как понять, что дело близится к суду

Бывают ситуации, когда люди узнают о решении суда постфактум: однажды их счет оказывается заблокирован и выясняется, что это было сделано по решению суда.

Конечно, ответчика обязаны уведомить о передаче дела в суд, но искать его при этом никто не обязан — документы просто отправляют по известному месту пребывания.

Если должник переехал или просто письмо не дошло, то это суду никак не помешает. Способ избежать этого — держать постоянную связь с кредитором и стараться договориться о выплате долга. О том, какие варианты банк может предложить вам, мы рассказывали в этом материале.

Если договориться не получится, кредитор выйдет в суд с требованием вернуть долг. Он может предупредить заемщика о таком своем намерении, но делать это не обязан.

Документы, которые могут прийти должнику до суда

Претензия

Кредитор может предварительно отправить претензию или письменное уведомление другой стороне о необходимости уплаты долга.

Претензия содержит требования и указывает на последствия в случае невыполнения этих требований, включая возможность обратиться в суд.

Уведомление об иске

Если стороны не могут достичь соглашения после претензии, одна сторона может отправить другой письменное уведомление о намерении подать иск в суд.

Судебный иск

Когда кредитору больше не хочет договариваться, он формулирует требования и обращается в суд, чтобы тот защитил его права. Но и на этом этапе можно достичь мирового соглашения.

Правда, утверждать его все равно придется в суде — там проверят, чтобы соглашение не противоречило закону и не нарушало права других лиц.

Кто делает расчет долга для суда

До суда кредитор должен обозначить размер долга. Для этого он делает расчет задолженности.

Задолженность для суда — это сумма обязательств должника перед кредитором.

Кроме основного долга и процентов банк может добавить сюда неустойки и компенсацию причиненного ущерба — зависит от того, что прописано в договоре.

Зачем нужен расчет задолженности для суда

Расчет задолженности для суда требуется всегда, когда речь идет о взыскании долга — без него суд просто не будет рассматривать дело.

Долг при этом может быть любым — по кредиту, коммунальным платежам, алиментам.

Когда нужно сделать расчет задолженности

Вернуть долг через суд можно двумя способами, но в обоих случаях придется предоставить расчет задолженности и документы, которые его подтверждают.

Вынесение судебного приказа

Если долг меньше 500 тысяч рублей, банк может в единоличном порядке, без участия заемщика обратиться к мировому судье или в арбитражный суд и получить судебный приказ о взыскании долга.

Приказ банк отправит самому должнику и судебным приставам, после чего приставы начнут взыскание долга — могут арестовать имущество или счета, удерживать деньги с зарплаты, запретить выезд за границу.

Должник может обжаловать судебный приказ в течение 10 дней. Тот же суд, который выдал приказ, может его отменить.

Рассмотрение иска

Исковое производство от приказного отличается наличием состязательности.

То есть если истец (кредитор) настаивает на том, что ему должны выплатить долг в определенном размере, а ответчик (заемщик) не согласен с какими-либо условиями или суммой долга, то им придется спорить в суде и каждому доказывать свою правоту.

Кто делает расчет долга для суда

Расчет долга для суда кредитор делает самостоятельно и указывает сумму в заявлении.

При этом по закону истец в заявлении должен указать обстоятельства, на которых он основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства — например, кредитный договор.

Указывая цену иска, истец представляет расчет взыскиваемой суммы.

Как рассчитать задолженность

Порядок расчета задолженности будет зависеть от того, в связи с чем она образовалась.

Например, если речь идет об алиментах, то долг будет рассчитываться на основании доходов должника. А сумма задолженности по кредитным обязательствам, как правило, состоит из нескольких частей:

основного долга;

процентов по кредиту в соответствии с условиями договора;

неустоек.

«Для расчета необходимо определить сумму задолженности на момент обращения в суд (с учетом возможного частичного погашения долга), период для начисления процентов по кредиту, продолжительность просрочки, от которой зависит размер неустойки», — говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Какие исходные данные нужны для расчета

Суд основывается на исковом требовании истца и суммы, которую он указывает.

«Эта сумма может состоять из суммы иска, причиненного ущерба, неустойки, убытков, образовавшихся из-за пользования деньгами истца, и т. д.», — говорит Александр Бабичев.



Основные данные, которые нужны для расчета задолженности, можно найти в договоре:

Размер задолженности — общая сумма, которую человек берет в долг.

Срок кредита — период, за который нужно выплатить долг.

Начисленные проценты — ставка по кредиту и условия, по которым начисляются проценты.

Ежемесячные платежи — дата, в которую человек должен был погашать ссуду, и размер платежа каждый месяц.

Неустойка — компенсация, которую банк потребует от заемщика при несвоевременной уплате платежей.

Кроме того, банк вправе требовать компенсации судебных расходов.

Пример расчета задолженности

Рассмотрим, как происходит расчет, на реальном примере из судебной практики.

В Екатеринбурге банк обратился в суд с требованием взыскать с заемщицы долг в размере 119 169 рублей 31 копейки, образовавшийся у нее на кредитной карте.

В обоснование иска банк представил такой расчет:

Сумма основного долга — 71 974 рубля 45 копеек.

Проценты за пользование кредитом — 14 342 рубля 48 копеек.

Комиссия за участие в программе страхования — 10 352 рубля 38 копеек.

Плата за пропуск минимального платежа — 22 500 рублей.

Теперь посмотрим, как у банка получились эти суммы.

За то время, пока женщина пользовалась кредиткой банка, изменились условия тарифного плана, и она на это согласилась. На момент, когда у нее сформировался долг, ставка была 28%.

Участие в страховой программе стоило заемщице 0,8% от суммы задолженности на дату начала расчетного периода — это тоже было прописано в договоре.

За нарушение сроков оплаты были предусмотрены комиссии:

за первый пропуск платежа — 300 рублей,

за второй — 500 рублей,

за третий — 1 000 рублей,

за четвертый — 2 000 рублей.

Позже эти условия изменились сначала на неустойку в 700 рублей за пропуск платежа, позже — 1 500 рублей.

Дополнительно ко всему этому банк потребовал вернуть расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 583 рублей 39 копеек.

Что делать, если сумма в судебном приказе отличается от фактической

Заявитель, то есть банк, вправе указать любую сумму, которая меньше общей задолженности. Например, потребовать вернуть только основной долг, не упоминая о процентах и неустойках.

«В дальнейшем такой кредитор сможет подать еще одно заявление, но уже о взыскании неустойки или процентов, увеличив таким образом период для начисления штрафных санкций», — говорит Владимир Кузнецов.

Но банк может и завысить сумму — например, не учесть, что часть долга заемщик погасил. В этом случае должник может представить суду собственные расчеты.

«Сумма иска может изменяться и по инициативе ответчика — например, если он обнаружил некорректные расчеты. Ответчик составляет контррасчет, а затем — заявление в суд, где подкрепляет свой расчет доказательствами. В результате у суда появляются два документа, корректность каждого из которых доказывают обе стороны», — говорит Александр Бабичев.

Как правильно оформить контррасчет

Для подготовки контррасчета не обязательно привлекать специалистов, посчитать вы можете сами.

Но нужно будет представить суду необходимые документы:

заявление о контррасчете;

основание возникновения обязательства (договор или иной документ);

документы, свидетельствующие о факте оплаты (чеки, квитанции, выписки).

Что делать, если нет денег платить

Самый безопасный вариант — договариваться с банком о рефинансировании, реструктуризации или кредитных каникулах. Но, как правило, все это можно сделать на этапе, пока банк не вышел в суд.

Если договориться не получается, суд уже состоялся, но платить вам нечем, можно объявить себя банкротом.

Банкротство может быть как внесудебным, так и судебным.

На внесудебное банкротство вы имеете право при долге от 50 до 500 тысяч рублей: для этого достаточно подать заявление в МФЦ, а к нему приложить список организаций, которым вы задолжали. Процедура бесплатная и длится 6 месяцев.

Процедуру судебного банкротства придется пройти, если долг выше 500 тысяч рублей. Придется оплатить госпошлину, вознаграждение арбитражному управляющему, стоимость публикации данных о банкротстве и почтовые расходы. Решение суд может выносить до 3 месяцев.

Важно понимать, что у банкротства есть свои последствия — это не просто списание и обнуление долгов. Сначала будет распродано имущество (кроме единственного жилья), и только если после этого останутся долги, их спишут.

Кроме того, банкротство надолго испортит кредитную историю. А если речь о банкротстве по суду, то вы будете обязаны в течение 5 лет сообщать банкам о своем статусе при обращении за кредитом.

Кроме того, 3 года будет действовать запрет на управление юридическим лицом, в том числе нельзя занимать руководящие должности. Повторно объявить себя банкротом можно будет только через 10 лет.

Как рассчитать долг для суда: главное