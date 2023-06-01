Профессиональная деформация личности: причины, последствия, методы профилактики

Определение и виды профессиональной деформации
Профессиональная деформация — это психологическая дезориентация личности под давлением рабочих обязанностей.
Страдающий профдеформацией человек — тот, кто «не перестает» быть профессионалом своего дела даже в кругу семьи и друзей.
Не путайте с трудоголизмом!
Трудоголики не умеют забывать о работе ни в свободное время, ни в выходные, ни в отпуске.
Люди с профдеформацией о задачах могут забыть, но ведут себя даже на отдыхе так же, как в разгар своего рабочего дня.
Профессиональную деформацию иногда называют синдромом, потому что она включает целый комплекс поведенческих и когнитивных изменений, которые происходят в человеке под влиянием его профессиональной деятельности.
Человек иначе реагирует на внешние раздражители, иначе ведет себя и действует в ситуациях общения за пределами работы, пропуская всё с ним происходящее через призму профессиональных интересов и обязанностей.
Он забывает о своих социальных ролях (родителя, супруга, сына, друга) — и остается лишь профессионалом, даже если это вредит отношениям.
Есть разные классификации профессиональной деформации. Например, она может быть:
психологической — когда профессия накладывает отпечаток на личность (этому виду посвящена наша статья);
физиологической — когда профессия сказывается на внешности и здоровье (у бухгалтеров часто встречается остеохондроз и близорукость, учителя страдают от хронических ларингитов и варикоза).
Исследователи различают профдеформацию:
личности — когда сильнее любых других свойств характера становятся те, которые востребованы на работе, и у человека сливаются образы «я-личность» и «я-профессионал»;
деятельности — когда человек становится приверженцем регламентов и применяет их за пределами работы, а также опирается на профессиональные стереотипы;
трудового поведения — когда человек привыкает взаимодействовать на работе определенным образом (например, доминировать или критически оценивать) и переносит эту привычку в любое общение вне работы.
Примеры профдеформации
Школьный учитель — делает замечания чужим детям вне школы; поправляет ударения и ошибки в речи кондуктора в общественном транспорте; в ответ на фразу «Какое небо голубое!» читает лекцию о том, что небо на самом деле не голубое, а прозрачное, так как воздух не имеет цвета.
Шеф-повар — в любом кафе и даже в гостях оценивает блюда с точки зрения качества приготовления, аромата, консистенции и подачи, определяет «удачные» и «провальные» отклонения от рецепта.
Стоматолог — автоматически считает количество коронок и оценивает прикус каждого нового знакомого.
Водитель поезда или общественного транспорта — сверхпунктуален в обычной жизни и требует того же от близких.
Женщина-парикмахер — делает выводы о характере, самооценке и уровне дохода своего поклонника по его стрижке.
Редактор — стремится поправить любые тексты, с которыми сталкивается в повседневной жизни: образцы заполнения заявлений, сочинения сына-пятиклассника, сообщения учителя в родительском чате, объявления от управляющей компании.
Признаки профессиональной деформации
Вы применяете свои профессиональные знания и навыки в повседневной жизни, причем активнее и глубже, чем того требует ситуация и здравый смысл (см. пример про школьного учителя).
Второе, что вы называете новым знакомым после имени, — ваша профессия.
Вы часто — и в большинстве случаев неосознанно — применяете в речи профессиональные термины и сленг, даже если есть популярные и понятные окружающим синонимы.
У вас нет хобби, а если есть, то такое, которое полезно для работы или возникло в результате нее. Например, вы создаете мобильные игры «для себя», работая фронтенд-разработчиком, или посещаете клуб дебатов, занимаясь при этом преподаванием в вузе.
Даже в обычной жизни (да что там, на даче) вы одеваетесь так, как «пристало» представителю вашей профессии: например, предпочитаете определенные цвета и стиль или избегаете лишних деталей.
Вам скучно с людьми, которые мало знают о вашей работе или не интересуются ей.
Большинство людей в вашем близком окружении — представители вашей профессии. Вы общаетесь с коллегами даже в свободное от работы время: совершенно добровольно, с охотой и удовольствием.
Вы оцениваете характеры и действия людей с точки зрения своей профессии: здоров — нездоров, добропорядочен — склонен к преступлениям, купит — не купит, отличник — двоечник.
Вы боитесь потерять работу, так как не представляете себя кем-то иным или выполняющим другие функции.
Вы перестаете быть объективным в оценке людей и ситуаций, и ваши суждения всегда опираются на профессиональный опыт.
Причины профессиональной деформации
Так уж устроен наш мозг: если что-то получается хорошо и делается с удовольствием (то есть вознаграждается дофамином) — постепенно закрепляются соответствующие реакции и модели поведения.
Современная жизнь всё чаще опровергает гипотезу о том, что деформация возникает у представителей «общительных» профессий (педагог, врач, политик).
Психологи предполагают, что причины могут быть сложнее, например:
в некоторых людях с детства заложена склонность к профдеформации — когда родители хвалили и поощряли только за успехи (например, учебные или спортивные);
бывает, что к профдеформации приводят обстоятельства, в которых человек вынужден уделять особое внимание работе (высокие требования руководства, жесткие дедлайны, острая нехватка денег) — и постепенно привыкает «приносить домой» связанное с ней поведение;
у некоторых людей талант выражен настолько ярко, что со временем они начинают воспринимать себя лишь как его носителя, а профессию — как инструмент для самореализации, и всё это легко может привести к профдеформации;
профдеформация может возникнуть в результате личного кризиса — когда человек замыкается на работе.
Специалисты в зоне риска
Представители перечисленных ниже профессий сильнее других подвержены профессиональной деформации:
руководители и топ-менеджеры,
врачи и фармацевты,
HR-специалисты,
педагоги,
работники правоохранительных органов и военные,
бухгалтеры,
продавцы,
психологи,
специалисты по маркетингу и продажам,
актеры,
строители,
IT-специалисты.
В целом исследователи сходятся во мнении, что профессиональной деформации больше подвержены специалисты, которые отвечают за других людей, «обладают властью» над ними и несут высокую ответственность за результаты своего труда.
Прежде считалось, что по мере роста стажа повышается риск профессиональной деформации. Но опросы и исследования показывают: всё наоборот.
Новички глубже погружаются в рабочие задачи и позволяют работе размывать личные границы в стремлении самореализоваться, доказать компании свою ценность, сделать карьеру.
Опытные же специалисты обладают большей психологической устойчивостью и умеют как отключаться от работы, так и переключаться на «внерабочие» модели поведения.
Последствия и проблемы профессиональной деформации
Вообще-то хорошо быть профессионалом своего дела (или стремиться к этому).
Постепенно вы учитесь решать всё более сложные задачи, выполняя более простые уже «на автомате», начинаете при необходимости консультировать коллег, всё лучше и лучше узнаете себя с новых сторон — и жизнь становится насыщеннее, интереснее.
Но сложно определить грань, за которой происходящие с вами психологические изменения перестают быть позитивными.
Перечислим частые последствия профессиональной деформации.
Меняются ценности, мировоззрение, восприятие ситуаций и людей. Человек становится подвержен когнитивным искажениям и профессиональным стереотипам.
Трансформируется манера общения: например, человек становится категоричным и авторитарным, по привычке «манипулирует» людьми (и не видит в этом дурного), придумывает алгоритмы для решения любой задачи и требует, чтобы близкие их неукоснительно соблюдали.
Снижается уровень эмпатии — ведь на работе сильные эмоции, свои или чужие, неуместны.
Любая неудача в профессиональной сфере воспринимается острее и вредит самооценке.
Человек перестает видеть в себе недостатки и стремиться к самосовершенствованию.
Главный результат профессиональной деформации — деформация личности, то есть вы перестаете быть собой.
А потеряв себя, постепенно теряете близких людей, ведь они больше не видят в вас того человека, который когда-то их заинтересовал и привлек.
Есть и «практическое» неудобство: современные люди вынуждены часто менять работу, иногда — сферу деятельности. Профдеформация делает человека ригидным, негибким, а значит, мешает любым карьерным изменениям.
Способы справиться с профдеформацией и ее профилактика
Справедливо будет подчеркнуть, что многие не считают профессиональную деформацию чем-то плохим, а воспринимают ее как подспорье в карьере и особую «фишку», которая их выделяет.
Есть и те, кто замечает вред, который профдеформация наносит отношениям с близкими.
Ниже — способы снизить ее влияние.
Обратитесь к психологу: при профдеформации отлично помогает объективный взгляд со стороны. Психолог выявит модели поведения, которые вы не замечаете, и подскажет, как разграничить рабочую и личную жизнь.
Развивайтесь горизонтально, становитесь так называемым T-shaped-специалистом — то есть экспертом в одной сфере, способным выполнять задачи в смежных.
Поэкспериментируйте с хобби и выберите максимально далекое от своей профессии — никак с ней не связанное, задействующее те стороны вашей личности, о которых вы не вспоминаете на работе.
Смените сферу деятельности. Убедитесь при этом, что не уходите из профессии лишь потому, что она целиком поглощает вас: стремитесь к развитию и самореализации, открытию в себе новых граней.
Если вы пока лишь подозреваете у себя профдеформацию или находитесь в «зоне риска» (работаете в одной из специальностей, перечисленных выше) — займитесь профилактикой:
разграничьте работу и личную жизнь — отключайтесь от чатов, не приносите домой незаконченные отчеты, выключайте телефон в отпуске;
ослабляйте контроль и по возможности делегируйте задачи;
уделяйте внимание своему здоровью и уровню энергии;
раз в месяц спрашивайте себя: «Кто я?» — и находите хотя бы 3 разных, но убедительных ответа;
старайтесь больше общаться вне работы.