Профессиональная деформация личности: причины, последствия, методы профилактики

Определение и виды профессиональной деформации

Профессиональная деформация — это психологическая дезориентация личности под давлением рабочих обязанностей.

Страдающий профдеформацией человек — тот, кто «не перестает» быть профессионалом своего дела даже в кругу семьи и друзей.

Не путайте с трудоголизмом!

Трудоголики не умеют забывать о работе ни в свободное время, ни в выходные, ни в отпуске.

Люди с профдеформацией о задачах могут забыть, но ведут себя даже на отдыхе так же, как в разгар своего рабочего дня.

Профессиональную деформацию иногда называют синдромом, потому что она включает целый комплекс поведенческих и когнитивных изменений, которые происходят в человеке под влиянием его профессиональной деятельности.

Человек иначе реагирует на внешние раздражители, иначе ведет себя и действует в ситуациях общения за пределами работы, пропуская всё с ним происходящее через призму профессиональных интересов и обязанностей.

Он забывает о своих социальных ролях (родителя, супруга, сына, друга) — и остается лишь профессионалом, даже если это вредит отношениям.

Есть разные классификации профессиональной деформации. Например, она может быть:

психологической — когда профессия накладывает отпечаток на личность (этому виду посвящена наша статья);

физиологической — когда профессия сказывается на внешности и здоровье (у бухгалтеров часто встречается остеохондроз и близорукость, учителя страдают от хронических ларингитов и варикоза).

Исследователи различают профдеформацию:

личности — когда сильнее любых других свойств характера становятся те, которые востребованы на работе, и у человека сливаются образы «я-личность» и «я-профессионал»;

деятельности — когда человек становится приверженцем регламентов и применяет их за пределами работы, а также опирается на профессиональные стереотипы;

трудового поведения — когда человек привыкает взаимодействовать на работе определенным образом (например, доминировать или критически оценивать) и переносит эту привычку в любое общение вне работы.

Примеры профдеформации

Школьный учитель — делает замечания чужим детям вне школы; поправляет ударения и ошибки в речи кондуктора в общественном транспорте; в ответ на фразу «Какое небо голубое!» читает лекцию о том, что небо на самом деле не голубое, а прозрачное, так как воздух не имеет цвета.

Шеф-повар — в любом кафе и даже в гостях оценивает блюда с точки зрения качества приготовления, аромата, консистенции и подачи, определяет «удачные» и «провальные» отклонения от рецепта.

Стоматолог — автоматически считает количество коронок и оценивает прикус каждого нового знакомого.

Водитель поезда или общественного транспорта — сверхпунктуален в обычной жизни и требует того же от близких.

Женщина-парикмахер — делает выводы о характере, самооценке и уровне дохода своего поклонника по его стрижке.

Редактор — стремится поправить любые тексты, с которыми сталкивается в повседневной жизни: образцы заполнения заявлений, сочинения сына-пятиклассника, сообщения учителя в родительском чате, объявления от управляющей компании.

Признаки профессиональной деформации

Вы применяете свои профессиональные знания и навыки в повседневной жизни, причем активнее и глубже, чем того требует ситуация и здравый смысл (см. пример про школьного учителя).

Второе, что вы называете новым знакомым после имени, — ваша профессия.

Вы часто — и в большинстве случаев неосознанно — применяете в речи профессиональные термины и сленг, даже если есть популярные и понятные окружающим синонимы.

У вас нет хобби, а если есть, то такое, которое полезно для работы или возникло в результате нее. Например, вы создаете мобильные игры «для себя», работая фронтенд-разработчиком, или посещаете клуб дебатов, занимаясь при этом преподаванием в вузе.

Даже в обычной жизни (да что там, на даче) вы одеваетесь так, как «пристало» представителю вашей профессии: например, предпочитаете определенные цвета и стиль или избегаете лишних деталей.

Вам скучно с людьми, которые мало знают о вашей работе или не интересуются ей.

Большинство людей в вашем близком окружении — представители вашей профессии. Вы общаетесь с коллегами даже в свободное от работы время: совершенно добровольно, с охотой и удовольствием.

Вы оцениваете характеры и действия людей с точки зрения своей профессии: здоров — нездоров, добропорядочен — склонен к преступлениям, купит — не купит, отличник — двоечник.

Вы боитесь потерять работу, так как не представляете себя кем-то иным или выполняющим другие функции.

Вы перестаете быть объективным в оценке людей и ситуаций, и ваши суждения всегда опираются на профессиональный опыт.

Причины профессиональной деформации

Так уж устроен наш мозг: если что-то получается хорошо и делается с удовольствием (то есть вознаграждается дофамином) — постепенно закрепляются соответствующие реакции и модели поведения.

Современная жизнь всё чаще опровергает гипотезу о том, что деформация возникает у представителей «общительных» профессий (педагог, врач, политик).

Психологи предполагают, что причины могут быть сложнее, например:

в некоторых людях с детства заложена склонность к профдеформации — когда родители хвалили и поощряли только за успехи (например, учебные или спортивные);

бывает, что к профдеформации приводят обстоятельства, в которых человек вынужден уделять особое внимание работе (высокие требования руководства, жесткие дедлайны, острая нехватка денег) — и постепенно привыкает «приносить домой» связанное с ней поведение;

у некоторых людей талант выражен настолько ярко, что со временем они начинают воспринимать себя лишь как его носителя, а профессию — как инструмент для самореализации , и всё это легко может привести к профдеформации;

профдеформация может возникнуть в результате личного кризиса — когда человек замыкается на работе.

Специалисты в зоне риска

Представители перечисленных ниже профессий сильнее других подвержены профессиональной деформации:

руководители и топ-менеджеры,

врачи и фармацевты,

HR-специалисты,

педагоги,

работники правоохранительных органов и военные,

бухгалтеры,

продавцы,

психологи,

специалисты по маркетингу и продажам,

актеры,

строители,

IT-специалисты.

В целом исследователи сходятся во мнении, что профессиональной деформации больше подвержены специалисты, которые отвечают за других людей, «обладают властью» над ними и несут высокую ответственность за результаты своего труда.

Прежде считалось, что по мере роста стажа повышается риск профессиональной деформации. Но опросы и исследования показывают: всё наоборот.

Новички глубже погружаются в рабочие задачи и позволяют работе размывать личные границы в стремлении самореализоваться, доказать компании свою ценность, сделать карьеру.

Опытные же специалисты обладают большей психологической устойчивостью и умеют как отключаться от работы, так и переключаться на «внерабочие» модели поведения.

Последствия и проблемы профессиональной деформации

Вообще-то хорошо быть профессионалом своего дела (или стремиться к этому).

Постепенно вы учитесь решать всё более сложные задачи, выполняя более простые уже «на автомате», начинаете при необходимости консультировать коллег, всё лучше и лучше узнаете себя с новых сторон — и жизнь становится насыщеннее, интереснее.

Но сложно определить грань, за которой происходящие с вами психологические изменения перестают быть позитивными.

Перечислим частые последствия профессиональной деформации.

Меняются ценности, мировоззрение, восприятие ситуаций и людей. Человек становится подвержен когнитивным искажениям и профессиональным стереотипам.

Трансформируется манера общения: например, человек становится категоричным и авторитарным, по привычке «манипулирует» людьми (и не видит в этом дурного), придумывает алгоритмы для решения любой задачи и требует, чтобы близкие их неукоснительно соблюдали.

Снижается уровень эмпатии — ведь на работе сильные эмоции, свои или чужие, неуместны.

Любая неудача в профессиональной сфере воспринимается острее и вредит самооценке.

Человек перестает видеть в себе недостатки и стремиться к самосовершенствованию.

Главный результат профессиональной деформации — деформация личности, то есть вы перестаете быть собой.

А потеряв себя, постепенно теряете близких людей, ведь они больше не видят в вас того человека, который когда-то их заинтересовал и привлек.

Есть и «практическое» неудобство: современные люди вынуждены часто менять работу, иногда — сферу деятельности. Профдеформация делает человека ригидным, негибким, а значит, мешает любым карьерным изменениям.

Способы справиться с профдеформацией и ее профилактика

Справедливо будет подчеркнуть, что многие не считают профессиональную деформацию чем-то плохим, а воспринимают ее как подспорье в карьере и особую «фишку», которая их выделяет.

Есть и те, кто замечает вред, который профдеформация наносит отношениям с близкими.

Ниже — способы снизить ее влияние.

Обратитесь к психологу: при профдеформации отлично помогает объективный взгляд со стороны. Психолог выявит модели поведения, которые вы не замечаете, и подскажет, как разграничить рабочую и личную жизнь.

Развивайтесь горизонтально, становитесь так называемым T-shaped-специалистом — то есть экспертом в одной сфере, способным выполнять задачи в смежных.

Поэкспериментируйте с хобби и выберите максимально далекое от своей профессии — никак с ней не связанное, задействующее те стороны вашей личности, о которых вы не вспоминаете на работе.

Смените сферу деятельности. Убедитесь при этом, что не уходите из профессии лишь потому, что она целиком поглощает вас: стремитесь к развитию и самореализации, открытию в себе новых граней.

Если вы пока лишь подозреваете у себя профдеформацию или находитесь в «зоне риска» (работаете в одной из специальностей, перечисленных выше) — займитесь профилактикой: