Можно ли снизить тарифы на оплату управляющей компании: примеры из практики

Так что неудивительно, что, оплачивая услуги управляющей организации из своего кармана, собственники заинтересованы в том, чтобы утвердить на общем собрании минимальный тариф.

Что будет, если жильцы многоэтажки реализуют это на практике?

ВС недавно разобрал спор между собственником квартиры и управляющей организацией, которая отказалась работать по сниженному тарифу, который утвердили для нее на собрании.