Можно ли снизить тарифы на оплату управляющей компании: примеры из практики

Так что неудивительно, что, оплачивая услуги управляющей организации из своего кармана, собственники заинтересованы в том, чтобы утвердить на общем собрании минимальный тариф.
Что будет, если жильцы многоэтажки реализуют это на практике?
ВС недавно разобрал спор между собственником квартиры и управляющей организацией, которая отказалась работать по сниженному тарифу, который утвердили для нее на собрании.
Собственник обратился в суд, требуя обязать управляющую компанию рассчитывать плату за свои услуги по тарифу, который утвердили на общем собрании (13 руб. 44 коп.).
Компания же применяла тариф, утвержденный муниципальной администрацией (20 руб. 87 коп.), сославшись на то, что решение собрания является ничтожным, поскольку определенный им тариф является экономически необоснованным.
Дело по этому иску прошло все судебные инстанции вплоть до ВС. В апелляции и кассации собственнику отказали, поскольку плата за содержание общего имущества дома является существенным условием договора управления.
И если эта плата устанавливается в меньшем размере (по сравнению с договором), это нарушает интересы жильцов этого дома по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, а также причиняет убытки управляющей компании, которая обязана обеспечить надлежащее содержание общедомового имущества.
Но ВС высказался иначе (определение от 18 апреля 2023 г. № 45-КГ23-2-К7).
У управляющей организации не было законных оснований для того, чтобы в одностороннем порядке менять размер платы за свои услуги: и в договоре управления, и в ЖК предусмотрено (ч. 7 ст. 156 ЖК), что размер платы за содержание общедомового имущества должен соответствовать решению общего собрания собственников (п. 17 постановления Пленума ВС от 27 июня 2017 г. № 22).
Единственным исключением, которое признавала в свое время высшая инстанция, является ежегодная индексация тарифа управляющей организацией, предусмотренная договором управления (определение ВС № 301-КГ18-22044) — но здесь не тот случай.
По мнению ВС, управляющая организация могла оспорить решение общего собрания, представив доказательства того, что снижение тарифа является экономически необоснованным (она заявляла тариф 33 рубля, а собственники утвердили 13 рублей).
Но она не воспользовалась своим правом, а самовольно стала применять муниципальный тариф — хотя при наличии действующего решения общего собрания это недопустимо.
Дело направили на пересмотр — и, судя по всему, управляющей компании теперь придется сделать массовый перерасчет жителям дома, применив тариф, который они утвердили.
Чтобы пресечь незаконные действия управляющей компании и привлечь ее к ответственности в досудебном порядке, можно обратиться в региональную жилинспекцию, которая контролирует деятельность управляющих организаций.