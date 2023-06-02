Алименты на содержание родителей

Рассмотрим, как родителям оформить финансовые выплаты на свое содержание от детей в добровольном порядке. Поскольку в жизни нередко случается, что члены семьи не готовы финансово поддерживать друг друга, поговорим, как добиться алиментов через суд.

Могут ли родители подать на алименты

Общеизвестно, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних сыновей и дочерей. В отдельных случаях такая обязанность действует и в отношении совершеннолетнего ребенка.

Помимо этого, семейное право предусматривает обязанность других членов семьи финансово поддерживать друг друга. Это касается и трудоспособных совершеннолетних детей, которые должны содержать нуждающегося в помощи родителя.

Исполнить эту обязанность можно добровольно, уплачивая алименты (п. 1 ст. 87 СК).

Если же повзрослевшие сын или дочь отказываются выполнять свои обязанности и не помогают отцу и матери, последним остается добиваться справедливости в судебной инстанции.

Поэтому ситуация, когда родители подали иск о взыскании с детей алиментов, вполне реальна и соответствует положениям закона.

Основания для уплаты алиментов родителям

Повзрослевшие дети обязаны перечислять алименты для содержания своих родителей, если одновременно выполняются следующие требования (п. 1 ст. 87, п. 8 ст. 169 СК, п. 7 постановления Пленума ВС от 26.12.2017 № 56):

дети достигли совершеннолетнего возраста и признаются трудоспособными;

родители нетрудоспособны и нуждаются в помощи, в частности, если у них имеется инвалидность или матери уже исполнилось 55 лет, а отцу — шестьдесят.

Нуждающимся в финансовой поддержке может быть признан родитель, доходы которого не покрывают затраты на удовлетворение его первоочередных жизненных потребностей, исходя из возраста, здоровья и других обстоятельств.

Сюда относят покупку необходимых продуктов питания, одежды, медицинских препаратов, оплату жилого помещения, коммунальных услуг и прочие необходимые расходы.

Факт нуждаемости устанавливается судом в каждом конкретном случае индивидуально, учитывая обстоятельства данного дела (п. 9 постановления Пленума ВС № 56).

Дети могут быть избавлены от перечисления алиментов на своего нетрудоспособного, нуждающегося в помощи родителя, если суд выявит, что тот уклонялся от выполнения своих обязанностей.

Также сыновья и дочери освобождаются от уплаты алиментов матери или отцу, которых лишили родительских прав (п. 5 ст. 87, ст. 119 СК, п. 10 постановления Пленума ВС от 26.12.2017 № 56).

Взыскание алиментов на содержание родителей

Выплата взрослыми детьми алиментов на содержание отца или матери может быть добровольной, то есть по соглашению с ними, и принудительной — в судебном порядке.

Добровольно выплачивают такие финансовые средства на основании соглашения.

В нем устанавливается денежная сумма, причитающаяся родителю, который нуждается в финансовой поддержке, а также срок и порядок ее выплаты.

На основании соглашения осуществляется индексация размера алиментов.

Если в этом документе не прописан порядок индексации, она происходит пропорционально увеличению показателя прожиточного минимума для определенной социально-демографической группы населения по российскому региону, где проживает получатель алиментов, а если он не установлен — в целом по России.

Соглашение об уплате алиментов оформляют в письменном виде, а после удостоверяют у нотариуса (ст. 99, п. 1 ст. 100, ст. 105, п. 1 ст. 117 СК). Притом нотариально удостоверенное соглашение или его нотариально засвидетельствованная копия приравнивается к исполнительному листу, и может направляться в службу судебных приставов для открытия исполнительного производства и последующего взыскания денег.

Помимо этого, каждому из родителей предоставлено право обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств на свое содержание.

Иск можно подать, если было заключено соглашение об уплате алиментов, однако родителя не удовлетворяет размер выплат.

В этом случае нужно дополнительно заявить требование о расторжении соглашения или признания его недействительным. Также потребуется предъявить доказательства того, что родитель предпринял меры по урегулированию вопроса с плательщиком алиментов до суда.

Дела по искам о взыскании алиментов разбирают районные суды по месту жительства истца или ответчика (п. 2 ст. 87, п. 4 ст. 101 СК, ст. 24, 28, ч. 3, 10 ст. 29 ГПК, п. 4 постановления Пленума ВС № 56).

Вносить госпошлину взыскателю материального обеспечения не придется, ее перечислит плательщик алиментов (пп. 8 п. 1 ст. 333.20, пп. 2 п. 1 ст. 333.36). Величина такой госпошлины не зависит от суммы денежного содержания и равна 150 рублям (пп. 14 п. 1 ст. 333.19 НК).

По общему правилу дело о взыскании алиментов должно быть разрешено районным судом до окончания месяца с момента поступления иска в суд.

При этом время разбирательства может быть продлено, исходя из сложности дела, но не больше чем на 1 месяц (ч. 2, 6 ст. 154 ГПК, п. 1 постановления Пленума ВС от 26.06.2008 № 13).

Решение суда по такому делу должно быть исполнено немедленно. Это значит, что исполнительный лист выдается судом по заявлению взыскателя сразу же после принятия соответствующего судебного постановления. По ходатайству взыскателя суд может направить исполнительный лист для исполнения (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК).

Размер алиментов на содержание родителей

Когда речь идет о добровольных выплатах со стороны взрослого сына или дочери, то необходимую для финансовой поддержки родителя сумму стороны определяют самостоятельно, на свое усмотрение.

Если же дело дошло до судебного спора, то размер алиментов определяют в твердой денежной сумме, которая выплачивается ежемесячно. При этом учитывают финансовое и семейное положение как родителей, так и детей, а также другие заслуживающие выяснения моменты (п. 3 ст. 87 СК).

Так, при определении материального положения сторон учитывают все виды их доходов, а также любое принадлежащее им имущество, в том числе вклады, внесенные в банки.

Судебная инстанция попытается выяснить следующие вопросы (п. 4 ст. 87 СК, пп. 8, 39 постановления Пленума ВС № 56):

имеются ли у детей иные лица, которых они обязаны по закону содержать;

имеются ли у родителей другие трудоспособные совершеннолетние дети, а также кто из них и в какой форме и размерах оказывает им помощь, независимо от того, предъявлен ли к ним иск.

Нуждаемость отца или матери в средствах устанавливается в каждом случае отдельно.

Суд будет исходить из необходимости удовлетворения жизненных потребностей человека с учетом возраста родителя, состояния здоровья и иных обстоятельств (п. 9 постановления Пленума ВС № 56).

Если при рассмотрении дела будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих семейных обязанностей, суд может освободить детей от уплаты алиментов на таких отца или мать (п. 5 ст. 87 СК).

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается кратным величине прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения по российскому региону, где проживает получатель алиментов, а если он не установлен — в целом по стране. Так, алименты могут быть назначены в виде доли указанной величины (п. 2 ст. 117 СК, п. 13 постановления Пленума ВС № 56).

Заявление о взыскании алиментов на содержание родителя

Если трудоспособные совершеннолетние дети отказываются поддерживать финансово своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, средства на их содержание можно взыскать через суд (пп. 1, 2 ст. 87, п. 8 ст. 169 СК, п. 7 постановления Пленума ВС от 26.12.2017 № 56).

Для этого в первую очередь потребуется составить исковое заявление. В нем нужно указать (ч. 2 ст. 131 ГПК, п. 4 ст. 101 СК, п. 4 постановления Пленума ВС № 56):

наименование суда, в который подается заявление;

сведения об истце: фамилию, имя, при наличии — отчество, дату и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер водительского удостоверения. Также желательно указать контактный телефон и адрес электронной почты.

Если исковое заявление подается представителем, прописывают также установленные сведения о нем. Так, для представителя-физлица фиксируют его фамилию, имя, при наличии — отчество, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер водительского удостоверения.

сведения об ответчике: фамилию, имя, при наличии — отчество, дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы, если оно известно, один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер водительского удостоверения.

Если дата и место рождения, а также один из идентификаторов ответчика истцу неизвестны, об этом нужно указать в исковом заявлении.

Тогда суд запросит такую информацию в уполномоченных органах. По желанию можно прописать также контактный телефон и адрес электронной почты ответчика.

информацию о том, в чем заключается нарушение прав истца, требование о взыскании алиментов, а также обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Если между истцом и ответчиком было заключено соглашение об уплате алиментов, необходимо дополнительно заявить требование о признании его недействительным или о его расторжении. В последнем случае необходимо также представить доказательства, подтверждающие принятие заявителем мер по урегулированию этого вопроса с ответчиком во внесудебном порядке;

размер подлежащих взысканию алиментов;

сведения о предпринятых сторонами действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

список прилагаемых к иску бумаг.

В качестве приложений к исковому заявлению нужно будет подготовить следующие документы (ст. 132 ГПК, п. 8 ст. 169 СК):

Уведомление о вручении или другие бумаги, подтверждающие направление лицам, участвующим в деле, копий иска и приложений к нему. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. К ним относятся: свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя. Это может быть справка об инвалидности, копия паспорта со сведениями о достижении пенсионного или предпенсионного возраста; документы, подтверждающие нуждаемость заявителя: справка о размере пенсии, других выплат, документы о расходах на свое содержание и содержание жилого помещения; документы о мерах, принятых истцом в целях получения материального содержания во внесудебном порядке. Можно приложить телеграммы, заказные письма с уведомлением о вручении, включающие требование об уплате алиментов либо с предложением заключить соглашение о финансовом обеспечении. Доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя, при его наличии. Расчет взыскиваемой суммы, подписанный истцом или его представителем, с копиями для ответчика и третьих лиц. Документы, подтверждающие совершение сторонами действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

Если у истца нет документов, подтверждающих обстоятельства, на которых он основывает свои требования, допускается заявление ходатайства об истребовании судом нужных доказательств.

В ходатайстве прописывают, какие обстоятельства могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, причины, препятствующие его получению, а также местонахождение доказательства (ч. 1, 2 ст. 57 ГПК).

При подаче искового заявления с требованием о взыскании алиментов истец не уплачивает госпошлину (ст. 89 ГПК, пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК).

Алименты родителям, лишенным родительских прав

Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается для защиты интересов ребенка, если другим способом это сделать невозможно.

Происходит такое, когда родители отказываются от выполнения своих обязанностей в отношении собственных детей или, наоборот, злоупотребляют своими правами в ущерб сыну или дочери.

Также лишить родительских прав могут отца или мать, которые жестоко обращаются со своим ребенком, страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией и в некоторых других случаях.

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке. Последствиями этого является утрата всех прав, основанных на факте родства с сыном или дочерью.

В том числе отец или мать лишаются права на получение содержания от этого ребенка (ст. 87 СК). Поэтому дети освобождаются от уплаты алиментов матери или отцу, которых лишили родительских прав.

Кроме того, повзрослевших детей могут освободить от уплаты алиментов на нуждающегося в помощи родителя, если суд установит, что тот в свое время уклонялся от выполнения родительских обязанностей (п. 5 ст. 87, ст. 119 СК, п. 10 постановления Пленума ВС от 26.12.2017 № 56).