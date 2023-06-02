Зачем россияне открывают вклады в юанях и дирхамах, ведь в рублях ставка выше и валюту на руки все равно не дают

Среди дружественных стран полно тех, чья валюта никому особо не интересна была бы для хранения сбережений. Например, национальные валюты ряда африканских стран очень неустойчивы, есть большой риск падения курса. То есть хранить средства в такой валюте с большой вероятностью может оказаться невыгодно.

А вот курсы дирхама ОАЭ и китайского юаня более стабильны. Но вот откроем мы вклад в юане.

По истечении срока деньги налом все равно можно будет получить только в рублях.

В валюте и с лимитом выдаются только средства с депозитов, открытых до 9 марта 2022 года.

Так почему же некоторые люди все же открывают подобные вклады, ведь ставка там ниже, чем в рублях?

Народ хочет так подстраховаться от риска падения рубля. То есть курс рубля, например, снизился на 20%, а вклад лежит в дирхамах.

Получается, что при итоговой фиксации, кроме % от банка, будет еще заработок около 20% на валютной переоценке (выдают валютные депозиты в рублях).

Почему не положить деньги на депозит в более привычных долларах или евро? По ним ставки часто ниже, чем по альтернативным предложениям.

Открыв banki.ru, можно увидеть, что там бывают и по 4-5% ставки по вкладам в долларах, только вот в условиях есть нюанс. По самым выгодным вариантам предлагается положить средства наличными. Считайте, «слить» валюту.

Вы принесете банку купюрами доллары или евро, а по закону обратно сможете забрать налом только рубли. И когда закончатся ограничения — неизвестно, пока конца и края не видно.

Третья причина — некоторые люди опасаются, что из-за нового витка санкций что-то будет со средствами на счетах в евро и долларах. Но я лично думаю, что даже при худшем сценарии российские банки такие депозиты не заморозят, а переведут в рублевые.

Может, банки попросят помощи государства, если потеряют доступ к корсчетам, где эта валюта учитывалась. Но риск какого-то радикального сценария тоже не нулевой.