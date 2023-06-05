Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации

Понятие конфиденциальной информации
Расшифровку понятия «конфиденциальная информация» можно найти в нескольких нормативных актах (например):
По ст. 2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ — это определенные сведения, которые не подлежат без согласия их обладателя передаче и распространению лицом, получившим к ней доступ.
По п. 2 Регламента обмена электронными документами, утвержденного приказом ФНС от 12.12.2006 № САЭ-З-13848@, — этотребующая защиты информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с:
действующим законодательством;
настоящим Регламентом.
По ст. 2 утратившего силу закона «Об участии в международном информационном обмене» от 04.07.1996 № 85-ФЗ — это документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством.
Таким образом, к конфиденциальной относится информация, доступ к которой ограничен законом.
Расшифровка термина «коммерческая тайна»
Сведения, составляющие коммерческую тайну, расшифровываются:
в ст. 3 закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ — как информация любого характера, имеющая коммерческую ценность и недоступная для третьих лиц, в отношении которой обладатель ввел режим коммерческой тайны;
в п. 5 Перечня сведений конфиденциального характера (утв. указом Президента от 06.03.1997 № 188) — как связанная с коммерческой деятельностью информация, доступ к которой ограничен в соответствии с ГК и законами.
Для понимания специфичности термина «коммерческие сведения» важна детализация понятия «коммерческая тайна» (п. 1 ст. 3 закона № 98-ФЗ).
Под коммерческой тайной понимается специальный режим конфиденциальности, позволяющий обладателю коммерческих сведений:
упрочить положение на рынке товаров (работ, услуг);
улучшить финансовые показатели своей работы (увеличить доходы, избежать неоправданных расходов);
получить иную коммерческую выгоду.
Таким образом, термин «коммерческая тайна» относится к информации:
о коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта;
состав которой определяется ее обладателем;
защищаемой ее обладателем и лицами, получившими секретные коммерческие сведения в установленном законом порядке (должностными лицами госорганов, контрагентами и др.).
Сходство конфиденциальной информации с составляющими коммерческую тайну сведениями
Оба вида информации:
Являются важнейшим нематериальным ресурсом (активом).
Стали в современном мире товаром, продукцией, предметом труда и объектом услуг.
Обладают следующими основными свойствами (в идеале):
полезности (ценности, значимости);
достоверности (отражение реального положения дел);
полноты (достаточности для понимания);
объективности (независимости от чего-либо мнения);
актуальности (существенности и важности в определенный момент времени);
понятности.
Оба вида информации объединяет такое свойство с негативным оттенком, как уязвимость, выражающаяся в возможности нарушения:
сохранности информации;
ее целостности;
и закрытости для третьих лиц.
В связи с этим можно выделить еще один, объединяющий рассматриваемые понятия признак, — возможность применения для защиты секретных коммерческих сведений и конфиденциальной информации одинаковых способов защиты (алгоритмов снижения ее уязвимости).
Среди таких мер охранно-защитного характера можно назвать:
определение потенциальной ценности информации;
оценка степени ее уязвимости;
прогнозирование возможных угроз;
проведение комплекса мер по ограничению доступа к защищаемой информации и созданию условий, исключающих или затрудняющих несанкционированный доступ к ней.
Основное отличие сведений конфиденциального характера от секретной коммерческой информации
Исходя из расшифрованных в предыдущих разделах терминов конфиденциальной информации и коммерческой тайны, можно сформулировать их основное отличие:
коммерческую тайну составляют конфиденциальные сведения, имеющие специфичную направленность, связанную только с рыночной деятельностью хозяйствующего субъекта (имеющей своей целью получение прибыли);
термин «конфиденциальная информация» специфичного оттенка не имеет и включает в себя более широкий спектр информации с ограниченным доступом (помимо секретных коммерческих сведений): персональные данные, сведения, составляющие служебную тайну, профессиональную тайну, и др.
О других отличиях рассматриваемых понятий узнайте из следующего раздела.
Дополнительный отличительный признак конфиденциальных и секретных коммерческих сведений
Другим признаком, отличающим относимые в разряд коммерческой тайны сведения от конфиденциальной информации, является применяемый способ классификации информации:
перечень конфиденциальных сведений определен государством (указ Президента № 188);
формирование списка секретных коммерческих сведений является исключительной прерогативой ее обладателя (ст. 4 закона № 98-ФЗ), за исключением перечня не подлежащей засекречиванию информации, устанавливаемого законом (ст. 5 закона № 98-ФЗ).
При составлении списка секретных коммерческих сведений учитывается:
область деятельности компании;
специфика ее работы;
применяемые технологии;
особенности поставщиков;
интересы конкурентов и др.
В каком документе закрепляется «секретный» перечень, расскажем в следующем разделе.
Положение о коммерческой тайне на предприятии и работе с документами конфиденциального характера
Регулирование всех вопросов, связанных с порядком работы и алгоритмами защиты информации, может осуществляться с помощью отдельного локального документа — положения о коммерческой тайне, инструкции по работе с конфиденциальной информацией и др.
Его структура и содержание не регламентируется законом, поэтому каждый хозяйствующий субъект оформляет подобный документ самостоятельно, с учетом требований рассмотренных в нашем материале нормативных документов.
Среди основных разделов такого документа могут присутствовать следующие:
Организационный (расшифровка целей и оснований разработки документа, детализация терминов и определений).
Основной, содержащий описание:
групп и наименований сведений конфиденциального характера;
порядка допуска к конфиденциальной информации;
алгоритмов работы с конфиденциальными сведениями;
порядка хранения информации;
схем контроля за процедурой допуска к информации и порядком работы с ней;
мер ответственности за разглашение сведений конфиденциального характера.
Заключительный (порядок ознакомления сотрудников с документом, схема введения его в действие, а также процедуры его корректировки и отмены).
Итоги
Сведения, составляющие коммерческую тайну, являются составной частью объемного массива конфиденциальной информации наряду со сведениями из разряда служебной, профессиональной тайны и др.
Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Президентом в указе № 188, а перечень составляющих коммерческую тайну сведений каждый хозяйствующий субъект составляет самостоятельно (за исключением общедоступной информации, засекречивание которой запрещено законом). В него входит наиболее ценная для ее собственника информация, приносящая ему пользу и прибыль.