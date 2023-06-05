Право

Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации

Коммерческая тайна и конфиденциальная информация в отличие от других видов сведений с ограниченным доступом имеют много общих признаков. В чём совпадают эти понятия и чем отличаются, расскажем в нашем материале.

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Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Понятие конфиденциальной информации

Расшифровку понятия «конфиденциальная информация» можно найти в нескольких нормативных актах (например):

  1. По ст. 2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ — это определенные сведения, которые не подлежат без согласия их обладателя передаче и распространению лицом, получившим к ней доступ.

  2. По п. 2 Регламента обмена электронными документами, утвержденного приказом ФНС от 12.12.2006 № САЭ-З-13848@, — этотребующая защиты информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с:

    1. действующим законодательством;

    2. настоящим Регламентом.

  3. По ст. 2 утратившего силу закона «Об участии в международном информационном обмене» от 04.07.1996 № 85-ФЗ — это документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством.

Таким образом, к конфиденциальной относится информация, доступ к которой ограничен законом.

Расшифровка термина «коммерческая тайна»

Сведения, составляющие коммерческую тайну, расшифровываются:

  • в ст. 3 закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ — как информация любого характера, имеющая коммерческую ценность и недоступная для третьих лиц, в отношении которой обладатель ввел режим коммерческой тайны;

  • в п. 5 Перечня сведений конфиденциального характера (утв. указом Президента от 06.03.1997 № 188) — как связанная с коммерческой деятельностью информация, доступ к которой ограничен в соответствии с ГК и законами.

Для понимания специфичности термина «коммерческие сведения» важна детализация понятия «коммерческая тайна» (п. 1 ст. 3 закона № 98-ФЗ).

Под коммерческой тайной понимается специальный режим конфиденциальности, позволяющий обладателю коммерческих сведений:

  • упрочить положение на рынке товаров (работ, услуг);

  • улучшить финансовые показатели своей работы (увеличить доходы, избежать неоправданных расходов);

  • получить иную коммерческую выгоду.

Таким образом, термин «коммерческая тайна» относится к информации:

  • о коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта;

  • состав которой определяется ее обладателем;

  • защищаемой ее обладателем и лицами, получившими секретные коммерческие сведения в установленном законом порядке (должностными лицами госорганов, контрагентами и др.).

Сходство конфиденциальной информации с составляющими коммерческую тайну сведениями

Оба вида информации:

  • Являются важнейшим нематериальным ресурсом (активом).

  • Стали в современном мире товаром, продукцией, предметом труда и объектом услуг.

  • Обладают следующими основными свойствами (в идеале):

    • полезности (ценности, значимости);

    • достоверности (отражение реального положения дел);

    • полноты (достаточности для понимания);

    • объективности (независимости от чего-либо мнения);

    • актуальности (существенности и важности в определенный момент времени);

    • понятности.

Оба вида информации объединяет такое свойство с негативным оттенком, как уязвимость, выражающаяся в возможности нарушения:

  • сохранности информации;

  • ее целостности;

  • и закрытости для третьих лиц.

В связи с этим можно выделить еще один, объединяющий рассматриваемые понятия признак, — возможность применения для защиты секретных коммерческих сведений и конфиденциальной информации одинаковых способов защиты (алгоритмов снижения ее уязвимости).

Среди таких мер охранно-защитного характера можно назвать:

  • определение потенциальной ценности информации;

  • оценка степени ее уязвимости;

  • прогнозирование возможных угроз;

  • проведение комплекса мер по ограничению доступа к защищаемой информации и созданию условий, исключающих или затрудняющих несанкционированный доступ к ней.

Основное отличие сведений конфиденциального характера от секретной коммерческой информации

Исходя из расшифрованных в предыдущих разделах терминов конфиденциальной информации и коммерческой тайны, можно сформулировать их основное отличие:

  • коммерческую тайну составляют конфиденциальные сведения, имеющие специфичную направленность, связанную только с рыночной деятельностью хозяйствующего субъекта (имеющей своей целью получение прибыли);

  • термин «конфиденциальная информация» специфичного оттенка не имеет и включает в себя более широкий спектр информации с ограниченным доступом (помимо секретных коммерческих сведений): персональные данные, сведения, составляющие служебную тайну, профессиональную тайну, и др.

О других отличиях рассматриваемых понятий узнайте из следующего раздела.

Дополнительный отличительный признак конфиденциальных и секретных коммерческих сведений

Другим признаком, отличающим относимые в разряд коммерческой тайны сведения от конфиденциальной информации, является применяемый способ классификации информации:

  • перечень конфиденциальных сведений определен государством (указ Президента № 188);

  • формирование списка секретных коммерческих сведений является исключительной прерогативой ее обладателя (ст. 4 закона № 98-ФЗ), за исключением перечня не подлежащей засекречиванию информации, устанавливаемого законом (ст. 5 закона № 98-ФЗ).

При составлении списка секретных коммерческих сведений учитывается:

  • область деятельности компании;

  • специфика ее работы;

  • применяемые технологии;

  • особенности поставщиков;

  • интересы конкурентов и др.

В каком документе закрепляется «секретный» перечень, расскажем в следующем разделе.

Положение о коммерческой тайне на предприятии и работе с документами конфиденциального характера

Регулирование всех вопросов, связанных с порядком работы и алгоритмами защиты информации, может осуществляться с помощью отдельного локального документа — положения о коммерческой тайне, инструкции по работе с конфиденциальной информацией и др.

Его структура и содержание не регламентируется законом, поэтому каждый хозяйствующий субъект оформляет подобный документ самостоятельно, с учетом требований рассмотренных в нашем материале нормативных документов.

Среди основных разделов такого документа могут присутствовать следующие:

  • Организационный (расшифровка целей и оснований разработки документа, детализация терминов и определений).

  • Основной, содержащий описание:

    • групп и наименований сведений конфиденциального характера;

    • порядка допуска к конфиденциальной информации;

    • алгоритмов работы с конфиденциальными сведениями;

    • порядка хранения информации;

    • схем контроля за процедурой допуска к информации и порядком работы с ней;

    • мер ответственности за разглашение сведений конфиденциального характера.

  • Заключительный (порядок ознакомления сотрудников с документом, схема введения его в действие, а также процедуры его корректировки и отмены).

Итоги

Сведения, составляющие коммерческую тайну, являются составной частью объемного массива конфиденциальной информации наряду со сведениями из разряда служебной, профессиональной тайны и др.

Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Президентом в указе № 188, а перечень составляющих коммерческую тайну сведений каждый хозяйствующий субъект составляет самостоятельно (за исключением общедоступной информации, засекречивание которой запрещено законом). В него входит наиболее ценная для ее собственника информация, приносящая ему пользу и прибыль.

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