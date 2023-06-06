Методы управления оборотными активами предприятия

Типы политики управления оборотными активами

Политика управления — это совокупность принципов и намерений, которые реализуются через документы (протокол намерений, решение, соглашение о сотрудничестве) и процедуры (конкретные запланированные действия).

Политика устанавливает цели и намечает маршруты достижения этих целей.

В политике управления оборотными активами предприятия придерживаются таких основных принципов:

состав и структура оборотных активов должны быть оптимальными для предприятия, при этом должна учитываться не только текущая ситуация, но и запланированные изменения;

потребность в ОА должна быть определена достаточно точно: недостаток приведет к остановке производства, а излишек — к снижению показателей оборачиваемости и эффективности использования.

Политика управления активами может быть следующих типов:

умеренная,

агрессивная.

Если умеренная политика не имеет полярностей, то агрессивная политика в сфере управления ОА может быть направлена как на снижение активов, так и на наращивание. Направление «агрессии» зависит от множества факторов.

Но в целом агрессивная политика управления ОА может быть применена при наличии следующих взаимозависимых факторов:

денежные средства в распоряжении менеджера практически не ограничены;

это дает возможность наращивать запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;

позволяет держать на высоком уровне дебиторскую задолженность;

это приводит к увеличению удельного веса ОА в структуре активов предприятия;

оборачиваемость активов снижается;

уровень рентабельности при такой политике не может быть высоким.

Агрессивная политика управления оборотными активами предприятия имеет право на существование, если, например, организация ведет маркетинговую войну на рынке: создание запаса сегодня позволяет иметь низкую себестоимость продукции завтра. Плюс к этому предоставление льготных условий покупателям (например, отсрочки в расчетах) — и менее инициативный и рисковый конкурент выбит с рынка.

Умеренная политика позволяет сбалансировать соотношение оборотных и внеоборотных активов, снизить запасы, оптимизировав отгрузки готовой продукции. Эта политика нацелена на снижение дебиторской задолженности.

Предприятие, использующее умеренную политику, предпочитает работать «на чужих деньгах», получая беспроцентные товарные кредиты от поставщиков.

При всех плюсах такой политики существует риск, что менеджмент увлечется «балансировкой» оборотных активов и это негативно скажется на финансовом состоянии предприятия. Например:

доля кредитных средств значительно превысит собственные (что лишит предприятие финансовой независимости и приведет к снижению чистых активов);

предприятие начнут «выдавливать» из занятой рыночной ниши конкуренты с более агрессивными методами управления.

Методы управления оборотными активами: разнообразие подходов

Методы управления оборотными активами предприятия можно разделить на 3 большие группы:

организационно-распорядительные,

социально-психологические,

экономические.

Чаще всего на практике используется различное сочетание методов из перечисленных выше групп.

На рис. 1 приведена классификация методов управления оборотными активами предприятия.

Классификация организационно-распределительных методов приведена на рис. 2.

Виды экономических методов, используемых для управления оборотными активами:

планирование,

анализ,

обеспечение,

определение оптимальных цен.

Активами управляют люди. Поэтому управление любым видом активов сводится к управлению людьми.

Такие методы, как принуждение, побуждение, убеждение, личный пример, относятся к группе социально-психологических методов управления оборотными активами.

Управление оборотными активами организации: подходы к выбору методики

При выборе политики управления оборотными активами предприятию необходимо учитывать разнообразие объектов управления:

сырье и материалы,

запасы,

незавершенное производство,

готовая продукция,

денежные средства,

дебиторская задолженность,

прочие оборотные активы.

Типы политики и методологические подходы к управлению разными видами оборотных активов организации могут быть разными.

Экономические методы играют ведущую роль в управлении оборотными активами предприятия, поскольку они дают математические маркеры, точные цели, с которыми достаточно легко сравнивать полученные результаты.

Общие этапы работы по управлению оборотными активами предприятия:

анализ остатков,

анализ движения,

определение оптимального уровня,

прогнозирование и планирование,

сравнение фактического результата с прогнозом.

Для управления ОА предприятия применяют такие расчетные методы анализа, как:

аналитический,

расчет коэффициентов,

прямой счет (нормирование на основе расчетных показателей величины запасов).

В управлении денежными средствами для расчета прогнозных показателей применяются еще и математические модели:

Баумоля — модель управления на основе использования инвестиций в ценные бумаги как метода сохранения и приумножения имеющихся в распоряжении денежных средств в условиях стабильности и определенности;

Миллера-Орра — модель основана на предположении, что остаток денежных средств — величина случайная, подвержена изменению, которое достаточно сложно спрогнозировать. В расчетах используется коэффициент и размах вариации;

Стоуна — предлагает управлять целевым остатком, в отличие от модели Миллера-Орра, концентрирующей внимание на определении его величины;

Монте-Карло (модель Лернера) — подходит для расчета целевого остатка денежных средств, основанного на принципе признания вероятностного характера природы исходных и планируемых показателей.

Большое значение при применении математических методов управления оборотными активами предприятия имеют статистические методы исследования, основанные на изучении динамики изменения остатков во времени под действием определенных факторов.

Итоги

Методы управления оборотными активами предприятия достаточно разнообразны. Организация может выбрать при создании своей политики управления те методики, которые подходят именно ей.

Необходимо помнить: важнее бывает правильное определение тренда динамики изменения, нежели точный расчет показателя. Это связано с тем, что сложные расчеты, дающие высокую точность, бывают трудоемкими и занимают много времени. Время — один из наиболее дефицитных ресурсов.