Стоит ли отправлять письмо с темой «Хочу работать у вас», если в компании нет открытой вакансии? Отвечают рекрутеры

Разбираемся, в каких случаях можно и стоит писать письмо с темой «Хочу у вас работать», куда его отправлять и как составить, чтобы рекрутер дочитал до конца.

Что такое письмо о заинтересованности

В английском языке есть специальный термин для письма, выражающего интерес к компании, а не вакансии, — letter of interest. Вариантов перевода много: «письмо о заинтересованности», «письмо о намерениях», «письмо-запрос».

Но смысл один: обратить на соискателя внимание рекрутера или представителя компании. Так о человеке вспомнят, как только вакансия появится.

Не путайте письмо о заинтересованности с сопроводительным письмом. Сравним:

Сопроводительное письмо Письмо о заинтересованности нацелено на конкретную вакансию выражает желание работать в компании в целом и убедительно объясняет это желание доказывает ваше соответствие этой вакансии доказывает, что вы можете быть полезны компании, перечисляет релевантные навыки и опыт объясняет, почему вы подходите лучше других претендентов

«Периодически нам приходят запросы формата «Хочу у вас работать». Чаще всего соискатели проявляют инициативу на порталах, непосредственно не связанных с поиском работы, но важных для отрасли, — например, для нас это «Хабр». Бывает, что присылают письма сразу на электронную почту эйчару: контакты компании можно найти на сайте или в интернете», Айгуль Билык, HRD компании Hopper IT.

«На платформах по поиску работы и корпоративном сайте есть специальные разделы, куда можно сообщить о своем желании устроиться в нашу компанию. И это действительно работает: потенциальные кандидаты присылают отклики и в свободной форме, и в виде резюме. На данный момент мы получаем два-три таких отклика в месяц», Ольга Логиновская, руководитель подбора и адаптации персонала группы компаний «Велком».

Стоит ли отправлять такое письмо

«Мы всегда с интересом просматриваем сообщения о заинтересованности от кандидатов. Обращаем внимание на стек (навыки) и опыт работы. Если они подходят, показываем руководителям, которым может быть нужен такой человек, — даже если на данный момент нет открытых вакансий. Кандидатов с интересным для компании опытом всегда отправляем в кадровый резерв как главных претендентов на работу у нас», Айгуль Билык.

«Бывает, что мы еще не разместили объявление о поиске кандидата, но внутри компании понимаем, что намечается необходимость в новом менеджере. В этой ситуации письмо об интересе будет кстати», Анастасия Володина, заместитель исполнительного директора коммуникационного агентства «Идеи & решения».

«Иногда по разным причинам компания не афиширует поиск и публично не объявляет об открытии вакансии. В этой ситуации ваше письмо могут рассмотреть», Ольга Логиновская.

Когда стоит отправлять

От знакомого вам становится известно, что в компании появилась (или вскоре появится) вакансия , но ее еще не успели опубликовать.

Вы прочитали статью или новость об открытии нового подразделения или филиала в вашем городе.

Вы действительно хотите работать в этой компании и можете без запинки назвать две-три убедительные причины — потому что следите за сайтом и соцсетями компании, читаете блоги первых лиц, видите себя в определенной роли.

Когда не стоит отправлять

Не тратьте время напрасно на «массовую» рассылку по какой-либо базе шаблонного письма, найденного на просторах сети.

Письма об интересе работают тогда, когда они искренние и энтузиазм не нужно имитировать.

Как это бывает, или Истории успеха

«Был случай, когда соискатель предложил свою кандидатуру на вакансию бизнес-аналитика, требованиям которой он не отвечал. Просмотрев резюме, мы поняли, что у него прекрасные скилы и опыт, которые могут быть полезны компании. В итоге сделали ему оффер на другую позицию — системного аналитика, даже более интересную, чем та, на которую он претендовал», Айгуль Билык.

«Один наш сотрудник начал часто отпрашиваться, стал менее эффективным. Мы провели с ним несколько бесед, но это не помогало. И тут приходит письмо на почту с просьбой рассмотреть резюме. Я ознакомилась: компетенции хорошие, так что сохранила себе с пометкой «интересное». На следующий день вчерашний соискатель решил напомнить о себе звонком и выяснить, можно ли договориться о собеседовании. По результатам собеседования мы пригласили человека на позицию менеджера — и правильно сделали: сотрудник, который часто отсутствовал на работе по разным причинам, вскоре сообщил, что хочет сменить сферу деятельности», Анастасия Володина.

Как написать письмо о намерениях

Представьтесь.

Не обязательно писать формальное «Меня зовут Иван Иванов», но придумайте способ назвать себя и свой род занятий, например: «Я Иван, и, как опытный продакт-менеджер, я с восхищением отношусь к ярким запускам — как тот, что недавно провела ваша компания».

Объясните, почему пишете.

Ваша задача — в первых же строках письма убедить рекрутера, что письмо написано не по шаблону и что вы готовы аргументировать свое «хочу у вас работать».

Люди любят искреннюю лесть, будь то о себе или о компаниях, которые они представляют. А рекрутеры хотят нанимать людей, которые не просто ищут работу, но верят в компанию и ее миссию.

Расскажите, что вас привлекает в компании, почему вы хотели бы работать именно в ней. Поделитесь, например, историей, как впервые познакомились с их продукцией и с тех пор регулярно ее используете. Возможно, вы ежедневно читаете их рассылку, подписаны на генерального директора в соцсетях.

Ищите любой повод для начала общения, будь то яркое выступление директора по маркетингу на профильной конференции или презентация нового продукта на отраслевой выставке.

Будьте кратки, но убедительны: в этом помогут детали, найденные вами на сайте, в пресс-релизах или соцсетях компании.

Расскажите о себе как о профессионале.

Подчеркните навыки, образование и опыт, которые будут наиболее ценными для компании, свяжите их с целями, которые она декларирует на сайте или о которых объявила в свежей новости.

Объясните, почему вы быстро впишетесь в корпоративную культуру (изучите перед этим внимательно соцсети). Расскажите о своих достижениях, которые готовы и сможете повторить в компании мечты.

Используйте «внутренние» формулировки.

Ознакомьтесь с сайтом компании, обратите внимание на слог и стиль. Почитайте описание вакансий: какие формулировки и ключевые слова повторяются? Используйте их в своем письме.

Выразите готовность пообщаться.

Сначала выясните четко для себя, чего вы хотите добиться своим письмом: чтобы вас забрали в резерв? чтобы связались с вами, когда вакансия появится? чтобы пригласили просто познакомиться? Внятно это опишите.

Сообщите, что рассмотрите смежные вакансии (если это так). Или даже обрисуйте роль, которой пока нет в компании, но которая, как вам кажется, нужна — и на которую вы идеально подойдете.

Укажите контактную информацию.

Отправляя письмо со своего почтового ящика, перечислите все способы с вами связаться, включая номер телефона и соцсети. Можете добавить ссылку на портфолио или контакты людей, готовых вас рекомендовать.

«Составляя письмо с темой «Хочу у вас работать», постарайтесь заинтересовать рекрутера. Не забудьте приложить резюме. Пишите емко и конкретно: у эйчаров обычно высокая загруженность и они будут вам благодарны, если сэкономите их время. Не стоит использовать слишком самоуверенные посылы из разряда «вам точно нужно меня взять» или «я вам гарантированно подхожу» — это может спугнуть рекрутера. Предлагайте свою экспертизу, но не навязывайте ее», Айгуль Билык.

Общая же рекомендация такова: составляя письмо, будьте собой, потому что искренность «продает».

Если в жизни вы общаетесь суховато, по делу — пишите по строгой структуре.

Если любите пошутить — пишите живо и легко. Одним рекрутерам нравятся «серьезные» письма, другим — оригинальные, неожиданные, и угадать никак не получится. Пишите то, во что верите, — тогда поверят вам самому.

Частые ошибки

Не начинайте с общих, банальных и расплывчатых формулировок: «Мне нравится ваша компания и то, что вы делаете» или «Я большой поклонник вашей компании». Отбросьте шаблоны и лесть — переходите сразу к делу .

Не пишите о том, что ищете в своем следующем работодателе (об этом успеете рассказать на собеседовании). Вместо этого подчеркивайте, что можете компании предложить .

Не впадайте в крайности: не указывайте одну конкретную вакансию («мечтаю работать у вас специалистом по инвестициям в Азии») или, наоборот, слишком широкий набор навыков («готов к любой работе, связанной с инвестициями»). Предложите несколько вариантов, в которых можете быть полезны.

«В агентство регулярно приходят письма от желающих работать у нас, но иногда кандидаты допускают грубые ошибки: не прикладывают резюме либо предоставляют неполную информацию. Например, скрывают, что сейчас они еще работают или живут в другом городе и рассматривают только удаленный формат. В результате тратят и наше, и свое время», Анастасия Володина.

Куда отправлять письмо о заинтересованности

Лучший вариант — рекрутеру или эйчару компании.

Разведайте обстановку: найдите на сайте или выясните по телефону его имя и корпоративную почту (если почту не удастся «раздобыть», пишите на общий ящик с пометкой «для Ивана Иванова»).

Допустимо написать в соцсетях — при условии, что в них человек часто публикует посты о работе или даже вакансии.

Запасной вариант — написать потенциальному руководителю. В этом случае письмо может быть чуть более конкретным, включать цифры и профессиональный сленг.

Не стесняйтесь позвонить спустя два-три дня и уточнить, получили ли в компании ваше письмо, готовы ли познакомиться с вами.

Спросите, можно ли заполнить анкету для попадания в резерв.

P. S. «Какой эйчар не хочет заинтересованного и подходящего кандидата, который сам идет к нему в руки? Но важно понимать, что в крупных компаниях, где большой поток соискателей, на чтение писем об интересе может не хватать времени. И всё же если чувствуете, что подходите компании, — не бойтесь заявлять о своем желании работать в ней», Айгуль Билык.