Какие доплаты помимо пенсии сейчас положены пенсионерам, которые не работают

Именно это определение пенсии как компенсации и сыграло свою негативную роль в разделении российских пенсионеров на работающих и неработающих, с неравными правами в отношении индексации пенсий и правом на получение различных дополнительных выплат, добавок и льгот.

Если пенсии — это компенсация утраченного заработка, то из этого плавно вытекает и то, что работающим пенсионерам ничего особо компенсировать и не нужно, поскольку заработок они пока не утратили.

Что же касается неработающих пенсионеров, то они, с точки зрения пенсионного обеспечения, находятся в более выгодном положении, так как для них, помимо непосредственно самой пенсии, предусмотрены различные доплаты, надбавки и льготы.

Правда, здесь следует отметить, что доплаты, надбавки и льготы также имеют свою специфику, в связи с чем их получателями являются разные категории неработающих пенсионеров.

Поэтому, чтобы выяснить, какие доплаты кому положены, а кому — нет, надо учитывать особенности каждой выплаты или льготы и требования, установленные для ее получателя.

Федеральные и региональные доплаты

Прежде всего, следует принять во внимание, что доплаты и льготы для пенсионеров могут быть установлены на федеральном и на региональном уровне.

Федеральные меры поддержки распространяются на всех российских пенсионеров, независимо от региона, в котором они проживают.

Региональные меры поддержки, напротив, действуют только в пределах территории региона и их число, объем и условия в каждом регионе будет отличаться, иногда очень существенно.

Социальные выплаты

Другой важный фактор, который следует учитывать — размер пенсии.

Большинство доплат и льгот (хотя и не все) являются мерами финансовой поддержки и предназначаются для пенсионеров, которые в ней реально нуждаются.

Здесь решающее значение будет иметь соотношение между размером пенсии и прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), установленным как на федеральном уровне, так и на уровне региона.

Если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, то пенсионеру назначают:

федеральную социальную выплату — разницу между размером пенсии и федеральным ПМП;

региональную социальную выплату — разницу между размером пенсии и региональным ПМП (если региональный ПМП выше федерального).

Оба вида социальных доплат назначаются автоматически. Никаких специальных заявлений для этого подавать не надо.

Важно: при определении размера социальных выплат учитывают не только саму пенсию, но и суммы других денежных выплат, если они назначены.

ЕДВ

В соответствии с законом 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», некоторым категориям пенсионеров положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Эта выплата распространяется только на льготные категории пенсионеров:

инвалидов;

ветеранов;

узников фашизма;

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;

героев СССР и РФ, героев труда.

В размер ЕДВ также включается и так называемый НСУ (набор социальных услуг), который по желанию пенсионера можно получать не только в натуральной форме (в виде бесплатных лекарств, лечебного питания, путевок в санаторий и т.д.), но и в денежном эквиваленте полностью или частично.

ДМО и ДЕМО

ДМО и ДЕМО — это выплаты по так называемому доп. мат. обеспечению. ДМО полагается только за особые заслуги и достижения (героям орденоносцам) и устанавливается к пенсии. Выплачивается только при условии, что пенсионер не работает.

Размер ДМО определяется размером пенсии, поэтому эта доплата у разных пенсионеров, имеющих право на получение ДМО может существенно различаться.

ДЕМО — это тоже доп. мат. обеспечение, но уже предназначенное для инвалидов и участников ВОВ, узников концлагерей, вдовам погибших или инвалидов в годы ВОВ и т.д.

Размер ДЕМО весьма незначительный — 500 или 1000 рублей в зависимости от категории, к которой относится получатель данной меры соц. поддержки.

Срочная пенсионная выплата

Этот вид пенсионных выплат доступен только тем, кто делал добровольные отчисления на накопительную пенсию через программу софинансирования или за счет средств маткапитала.

Надбавки за возраст и инвалидность

Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы независимо от возраста имеют право на надбавку к пенсии в виде удвоения фиксированной выплаты, составляющей базовую часть пенсии.

Северные доплаты

Жители Крайнего Севера или те, кто отработал там определенный стаж, имеют право на так называемую надбавку к пенсии в размере 50% от фиксированной выплаты.

При этом те, кто остался на Крайнем Севере и не работает, имеют право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха на территории РФ.

Сельские доплаты

За большой трудовой стаж в условиях сельской местности (30 лет) положена доплата в размере 25% от фиксированной выплаты.

Доплата за иждивенцев

Если на полном содержании пенсионера находятся иждивенцы (несовершеннолетние дети, инвалиды или другие пенсионеры), то назначается доплата в размере чуть более 2 тысяч рублей прибавки к фиксированной выплате.

Другие выплаты

Кроме вышеперечисленных выплат, при соответствии установленным критериям, пенсионеры могут получать такие выплаты и льготы, как:

субсидии на оплату услуг ЖКХ и капремонт;

компенсация транспортных расходов;

другие меры поддержки.

Это уже региональные меры поддержки. Поэтому их ассортимент, объем и условия назначения будут различаться от региона к региону.