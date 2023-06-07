Налоговый учет при УСН

Когда подавать уведомление об исчисленных авансах на УСН

Компания, работающая на УСН, вне зависимости от объекта налогообложения, ежеквартально платит авансы по налогу, до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Версия для печати
Когда подавать уведомление об исчисленных авансах на УСН
Иллюстрация: freepik/freepik

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (п. 5 ст. 346.21 НК).

Декларацию сдают один раз в год:

  • организации — не позднее 25 марта следующего за отчетным года,

  • ИП — не позднее 25 апреля.

Налог по итогам годам платится:

  • организациями — не позднее 28 марта года, следующего за истекшим годом (налоговым периодом);

  • ИП — не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим годом (налоговым периодом).

Поскольку ежеквартальные авансы платятся без подачи декларации, налоговикам нужны уведомления об исчисленных авансах (п. 9 ст. 58 НК), на основании которых они смогут зачесть уплату налога.

Каждый квартал бухгалтеру, который ведет учет в компании на УСН нужно подавать уведомления:

  • за 1 квартал — не позднее 25 апреля (код отчетного периода 34/01);

  • за полугодие — не позднее 25 июля (код отчетного периода 34/02);

  • за 9 месяцев — не позднее 25 октября (код отчетного периода 34/03).

ФНС напомнила, что без подачи уведомлений при наступлении срока уплаты авансов инспекторы не смогут распределить денежные средства в уплату УСН-налога. Результатом этого станут начисленные пени за прострочку.

Какую сумму указывать в уведомлении

В уведомлении, которое подается за квартал, нужно указать сумму авансов за квартал. Сумму нарастающим итогом с начала года указывать не нужно!

Например, за 1 квартал фирма рассчитала аванс к уплате на сумму 100 тыс. рублей, за полугодие — 150 тыс. рублей.

  • В уведомлении за первый квартал нужно указать — 100 000 рублей.

  • В уведомлении за полугодие нужно указать — 150 000 рублей.

  • Сумму нарастающим итогом: 250 000 рублей — не указывайте. Это грубая ошибка.

Если размер аванса не меняется в течение года

Если авансовый платеж не меняется в течение года, бухгалтерия может оформить одно уведомление на несколько периодов сразу.

Если убыток и размер аванса равен «0»

Если итоги работы за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) будут неутешительными, фирма покажет убытки, налога к уплате не будет.

В этом случае, уведомление по авансам подавать не нужно.

Например, по итогам работы УСН-компании:

  • в первом квартале аванс составил 100 тыс. рублей;

  • во втором квартале у фирмы образовался убыток, аванс равен 0 рублей;

  • по итогам третьего квартала, фирма снова вышла в прибыль, аванс составит 50 тыс. рублей.

Бухгалтерия должна подать уведомления только за первый квартал и 9 месяцев. Указав, соответственно, в уведомлении за первый квартал 100 000 рублей, в уведомлении за 9 месяцев — 50 000 рублей.

Декларация по году все исправит

Может оказаться так, что авансы, указанные в ежеквартальных уведомлениях, после корректировки данных учета не будут полностью соответствовать данным в годовой декларации, где дается «разбивка» по кварталам.

Сдавать уточненные декларации не нужно, как и уведомление за год.

Налоговая распределить в счет уплаты УСН-налога с сумм, поступивших на ЕНС, ту сумма налога, которая будут указана в декларации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Порядок применения онлайн-касс

Нужна ли касса при оплате QR-кодом

Оплата по QR-коду — один из способов бесконтактной оплаты, набирающий в последнее время все большую популярность. Удобен он не только покупателям, но и бизнесу. Разбираем, как происходит оплата по QR-коду и нужна ли для этого касса.

Нужна ли касса при оплате QR-кодом
Маркетплейсы

Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать

С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю. Выбираем подходящую форму бизнеса для работы на маркетплейсах.

Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать
Оптимизация налогообложения

Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.

Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023

Бухгалтеры все-таки дождались извинения от главы ФНС за внедрение ЕНП, но теперь их ждут новые поправки в ЕНС.

Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023
Читать еще