Когда подавать уведомление об исчисленных авансах на УСН

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (п. 5 ст. 346.21 НК).

Декларацию сдают один раз в год:

организации — не позднее 25 марта следующего за отчетным года,

ИП — не позднее 25 апреля.

Налог по итогам годам платится:

организациями — не позднее 28 марта года, следующего за истекшим годом (налоговым периодом);

ИП — не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим годом (налоговым периодом).

Поскольку ежеквартальные авансы платятся без подачи декларации, налоговикам нужны уведомления об исчисленных авансах (п. 9 ст. 58 НК), на основании которых они смогут зачесть уплату налога.

Каждый квартал бухгалтеру, который ведет учет в компании на УСН нужно подавать уведомления:

за 1 квартал — не позднее 25 апреля (код отчетного периода 34/01);

за полугодие — не позднее 25 июля (код отчетного периода 34/02);

за 9 месяцев — не позднее 25 октября (код отчетного периода 34/03).

ФНС напомнила, что без подачи уведомлений при наступлении срока уплаты авансов инспекторы не смогут распределить денежные средства в уплату УСН-налога. Результатом этого станут начисленные пени за прострочку.

Какую сумму указывать в уведомлении

В уведомлении, которое подается за квартал, нужно указать сумму авансов за квартал. Сумму нарастающим итогом с начала года указывать не нужно!

Например, за 1 квартал фирма рассчитала аванс к уплате на сумму 100 тыс. рублей, за полугодие — 150 тыс. рублей.

В уведомлении за первый квартал нужно указать — 100 000 рублей.

В уведомлении за полугодие нужно указать — 150 000 рублей.

Сумму нарастающим итогом: 250 000 рублей — не указывайте. Это грубая ошибка.

Если размер аванса не меняется в течение года

Если авансовый платеж не меняется в течение года, бухгалтерия может оформить одно уведомление на несколько периодов сразу.

Если убыток и размер аванса равен «0»

Если итоги работы за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) будут неутешительными, фирма покажет убытки, налога к уплате не будет.

В этом случае, уведомление по авансам подавать не нужно.

Например, по итогам работы УСН-компании:

в первом квартале аванс составил 100 тыс. рублей;

во втором квартале у фирмы образовался убыток, аванс равен 0 рублей;

по итогам третьего квартала, фирма снова вышла в прибыль, аванс составит 50 тыс. рублей.

Бухгалтерия должна подать уведомления только за первый квартал и 9 месяцев. Указав, соответственно, в уведомлении за первый квартал 100 000 рублей, в уведомлении за 9 месяцев — 50 000 рублей.

Декларация по году все исправит

Может оказаться так, что авансы, указанные в ежеквартальных уведомлениях, после корректировки данных учета не будут полностью соответствовать данным в годовой декларации, где дается «разбивка» по кварталам.

Сдавать уточненные декларации не нужно, как и уведомление за год.

Налоговая распределить в счет уплаты УСН-налога с сумм, поступивших на ЕНС, ту сумма налога, которая будут указана в декларации.