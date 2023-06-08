Правила проведения проверок ККТ в 2023 году

Мораторий на проверки ККТ

В 2023 году проверки кассовой техники инспекции проводят с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства т 10 марта 2022 г. № 336.

Этим постановлением установлен мораторий на проведение внеплановых проверок ККТ в течение 2023 года.

Вместе с тем некоторые внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия возможны. Это:

документарные проверки (по решению руководителя/заместителя руководителя ФНС) — по согласованию с прокуратурой;

выездные обследования — без согласования, но с уведомлением прокуратуры;

контрольные закупки (в случае выявления нарушений) — без согласования, но с уведомлением прокуратуры.

В письме от 5 мая 2023 г. № Д-5-20/32@ ФНС привела критерии для отбора налогоплательщиков для проверок.

Критерии отбора на документарные проверки

Документарную проверку контролеры могут провести, если есть сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (ст. 57 закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).

Такие сведения могут поступить (ст. 58 закона № 248-ФЗ):

от граждан и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, из СМИ;

от проверяющих при проведении контрольного мероприятия.

Если из информации следует, что лица, работающие в сфере общепита, а также через сеть торговых объектов (сеть объектов по оказанию услуг), не применяют ККТ, а также в ней указаны место, дата, время совершения нарушения, инспектору достаточно оснований, чтобы составить мотивированное представление и проект решения о проведении документарной проверки.

Документы направляются на рассмотрение в Управление оперативного контроля ФНС.

Также будут проверять тех, кто, кроме этого, были ранее привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа за неприменение ККТ, либо в его адрес было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о применении ККТ, которое не исполнено.

При этом если совершено расчетов без ККТ на сумму более 1 млн. рублей, мотивированные представления о проведении документарной проверки вместе с проектами решений о проведении направляются руководителю (заместителю руководителя) ФНС через Управление оперативного контроля.

Сведения о проведении документарной проверки размещаются в едином реестре контрольных мероприятий.

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Контрольная закупка

Если истек срок исполнения предписания об устранении нарушения, которое выдано налогоплательщику после 1 марта 2023 года, по согласованию с прокуратурой инспекторы могут провести его внеплановую проверку (документарную или выездную), а также контрольную закупку (абз. 10 пп. «а» п. 3 постановления Правительства от 10 марта 2022 г. № 336).

Эти меры предусмотрены постановлением № 336, и ФНС, как следует из письма, поручила их применять инспекциям для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков, систематически нарушающих правила применения онлайн-касс.

В списке претендентов окажутся те, кто:

не имеет зарегистрированной ККТ (при наличии обязанности) или не применяет ее, нарушает порядок и условия регистрации и применения ККТ;

был ранее привлечен к административной ответственности в виде предупреждения (или административного штрафа) за нарушение требований о применении ККТ либо не исполняет предостережение;

по истечении срока, предложенного для исправления допущенного нарушения обязательных требований, не зарегистрировал ККТ или не начал ее применять.

Если при выездном (бесконтактном) обследовании выявлены признаки нарушений, контролеры вправе незамедлительно провести контрольную закупку.

Информация о ее проведении вносится в единый реестр контрольных мероприятий в течение одного рабочего дня с момента завершения.