Мероприятия для бухгалтера с 8 по 16 июня. Успейте записаться

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8 июня Налоговые риски и налоговые возможности 2023 года с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам
Время: с 10:30 до 15:00.
Формат: онлайн и очное участие.
Стоимость: 9900 руб. — онлайн, очно — 10500 руб.
Тезисы мероприятия:
Меры налоговой поддержки компаний и ИП в 2023 г.
Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании.
Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.
Реальные сделки с законной налоговой экономией
Провальные схемы и способы оптимизации налогов
8 июня Как планировать свою карьеру
Время: с 14:00 до 15:00.
Формат: вебинар.
Стоимость: бесплатно.
Тезисы мероприятия:
Что такое карьера и каким бывает карьерный рост.
Какие факторы влияют на карьеру.
Какие навыки важнее для карьерного роста — жесткие или мягкие.
Что такое lifelong learning и зачем это нужно.
Как составить личный план профессионального развития.
9 июня Внешнеторговый контракт без ошибок
Время: с 10:00 до 15:00.
Формат: онлайн и очное участие.
Стоимость: очно 10500 руб., онлайн 9500 руб. Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.
Тезисы мероприятия:
Выход на внешний рынок.
Международный (внешнеторговый) контракт купли-продажи товаров.
Характеристика основных контрактных условий: предмет, качество, цена.
Характеристика основных контрактных условий: платеж, санкции, непреодолимая сила, арбитраж.
Базисные условия поставки: роль и функции в обеспечении международной торговли.
Товаросопроводительные документы, особенности подготовки и оборота.
+ кейсы к каждому блоку.
13 июня Схема дробления бизнеса на УСН и ПСН в понимании налоговиков и судов
Время: с 10:00 до 11:00.
Формат: онлайн.
Стоимость: бесплатно.
Тезисы мероприятия:
Какие схемы дробления бизнеса существуют и в чем их особенности.
Можно ли избежать квалификации взаимоотношений как схемы дробления бизнеса.
В каких случаях ФНС и суды могут признать налоговую выгоду необоснованной.
Как снизить налоговые риски.
14 июня Субсидиарная ответственность: кого и за что могут привлечь? Новое в судебной практике 2023
Время: с 10:00 до 11:30.
Формат: онлайн.
Стоимость: бесплатно.
Тезисы мероприятия:
Ответственность собственника бизнеса за номинального директора;
Продление срока исковой давности привлечения к субсидиарной ответственности;
Привлечение к субсидиарной ответственности за рамками процедуры банкротства;
Банкротство и субсидиарная ответственность иностранных лиц.
14 июня Бухгалтерский и налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей
Время: с 11:00.
Формат: онлайн.
Стоимость: бесплатно.
Тезисы мероприятия:
1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Учёт дебиторской задолженности
Резерв по сомнительным долгам
Учёт кредиторской задолженности
Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности
2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность
Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам
Как восстановить ошибочно списанную задолженность
15 июня Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате, расчеты с мобилизованными и прочие изменения
Время: с 10:00 до 14:30.
Формат: очно и онлайн.
Стоимость: 8500 руб. — онлайн, очное участие — 9500 руб. Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.
Тезисы мероприятия:
Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России – реформа страховых
Налог на доходы физических лиц
Выплаты в пользу физических лиц: заработная плата, гарантии, компенсации и другие.
Система оплаты труда. Составные части заработной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая.
Гарантии и компенсации: определение, различия, порядок налогообложения.
Выплаты, связанные с условиями труда, отличающимися от нормальных.
Расчет среднего заработка при выплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.
Выплаты, связанные с увольнением работника.
Порядок выплаты заработной платы (документальное оформление, депонирование, списание по истечении сроков исковой давности).
Ответы на вопросы слушателей.
16 июня Отчетность за полугодие 2023 г.: глобальные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении
Время: с 11:00 до 12:30.
Формат: онлайн.
Стоимость: бесплатно.
Тезисы мероприятия:
ЕНП: уведомления, отчетность и уплата налогов в 2023 г. Как привести в порядок сальдо по единому налоговому счету.
Все изменения в отчетности за полугодие 2023 г.
Новые правила в расчете и уплате налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов в 2023 г.
10 ошибок бухгалтере в учете основных средств по ФСБУ 6/2020 и аренды по ФСБУ 25/2018
Ответы на вопросы участников семинара.
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