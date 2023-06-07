Вебинары для бухгалтеров

Мероприятия для бухгалтера с 8 по 16 июня. Успейте записаться

Собрали для вас дайджест ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.

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Мероприятия для бухгалтера с 8 по 16 июня. Успейте записаться
Иллюстрация: freepik/freepik

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8 июня Налоговые риски и налоговые возможности 2023 года с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам

Время: с 10:30 до 15:00.

Формат: онлайн и очное участие.

Стоимость: 9900 руб. — онлайн, очно — 10500 руб.

Тезисы мероприятия:

  1. Меры налоговой поддержки компаний и ИП в 2023 г.

  2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании.

  3. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.

  4. Реальные сделки с законной налоговой экономией

  5. Провальные схемы и способы оптимизации налогов

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8 июня Как планировать свою карьеру

Время: с 14:00 до 15:00.

Формат: вебинар.

Стоимость: бесплатно.

Тезисы мероприятия:

  1. Что такое карьера и каким бывает карьерный рост.

  2. Какие факторы влияют на карьеру.

  3. Какие навыки важнее для карьерного роста — жесткие или мягкие.

  4. Что такое lifelong learning и зачем это нужно.

  5. Как составить личный план профессионального развития.

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9 июня Внешнеторговый контракт без ошибок

Время: с 10:00 до 15:00.

Формат: онлайн и очное участие.

Стоимость: очно 10500 руб., онлайн 9500 руб. Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Тезисы мероприятия:

  1. Выход на внешний рынок.

  2. Международный (внешнеторговый) контракт купли-продажи товаров.

  3. Характеристика основных контрактных условий: предмет, качество, цена.

  4. Характеристика основных контрактных условий: платеж, санкции, непреодолимая сила, арбитраж.

  5. Базисные условия поставки: роль и функции в обеспечении международной торговли.

  6. Товаросопроводительные документы, особенности подготовки и оборота.

+ кейсы к каждому блоку.

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13 июня Схема дробления бизнеса на УСН и ПСН в понимании налоговиков и судов

Время: с 10:00 до 11:00.

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно.

Тезисы мероприятия:

  • Какие схемы дробления бизнеса существуют и в чем их особенности.

  • Можно ли избежать квалификации взаимоотношений как схемы дробления бизнеса.

  • В каких случаях ФНС и суды могут признать налоговую выгоду необоснованной.

  • Как снизить налоговые риски.

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14 июня Субсидиарная ответственность: кого и за что могут привлечь? Новое в судебной практике 2023

Время: с 10:00 до 11:30.

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно.

Тезисы мероприятия:

  • Ответственность собственника бизнеса за номинального директора;

  • Продление срока исковой давности привлечения к субсидиарной ответственности;

  • Привлечение к субсидиарной ответственности за рамками процедуры банкротства;

  • Банкротство и субсидиарная ответственность иностранных лиц.

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14 июня Бухгалтерский и налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей

Время: с 11:00.

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно.

Тезисы мероприятия:

1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Учёт дебиторской задолженности

  • Резерв по сомнительным долгам

  • Учёт кредиторской задолженности

  • Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности

2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность

  • Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам

  • Как восстановить ошибочно списанную задолженность

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15 июня Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате, расчеты с мобилизованными и прочие изменения

Время: с 10:00 до 14:30.

Формат: очно и онлайн.

Стоимость: 8500 руб. — онлайн, очное участие — 9500 руб. Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Тезисы мероприятия:

  1. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России – реформа страховых

  2. Налог на доходы физических лиц

  3. Выплаты в пользу физических лиц: заработная плата, гарантии, компенсации и другие.

  4. Система оплаты труда. Составные части заработной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая.

  5. Гарантии и компенсации: определение, различия, порядок налогообложения.

  6. Выплаты, связанные с условиями труда, отличающимися от нормальных.

  7. Расчет среднего заработка при выплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

  8. Выплаты, связанные с увольнением работника.

  9. Порядок выплаты заработной платы (документальное оформление, депонирование, списание по истечении сроков исковой давности).

  10. Ответы на вопросы слушателей.

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16 июня Отчетность за полугодие 2023 г.: глобальные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении

Время: с 11:00 до 12:30.

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно.

Тезисы мероприятия:

  1. ЕНП: уведомления, отчетность и уплата налогов в 2023 г. Как привести в порядок сальдо по единому налоговому счету.

  2. Все изменения в отчетности за полугодие 2023 г.

  3. Новые правила в расчете и уплате налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов в 2023 г.

  4. 10 ошибок бухгалтере в учете основных средств по ФСБУ 6/2020 и аренды по ФСБУ 25/2018

  5. Ответы на вопросы участников семинара.

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