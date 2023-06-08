Общество

Тут рыбы нет: треть опрошенных студентов планирует эмигрировать из России при возможности

Власти решили исследовать настроение у учащихся в ВУЗах, заказав социологический опрос у студентов. Среди организаторов исследования — ВЦИОМ, Минобрнауки, Минпросвещения и Томский государственный университет.

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Тут рыбы нет: треть опрошенных студентов планирует эмигрировать из России при возможности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первый этап опроса прошел с 10 по 28 апреля 2023 года, остальные этапы планируют провести до осени этого года.

Так вот, результаты получились неутешительными, но они однозначно заставляют задуматься о том, все ли пошло по плану.

Так вот — треть опрошенных студентов хотели бы уехать из страны после обучения, 50% считают, что в стране серьезный кризис и упадок.

Если говорить о настрое опрошенной молодежи, то 36% испытывают тревогу и беспокойство, 25% — надежду, 20% — возмущение и разочарование, и лишь 12-14% — гордость за страну.

В качестве приоритетов развития страны большинство высказались за улучшение качество жизни и поддержки граждан во всех сферах, и лишь 13% отметили, что силы и ресурсы нужно направлять на военные цели.

Наибольшее желание уехать из страны выразили студенты Высшей Школы Экономики — таких там оказалось 58%. Вопрос о том, поддерживают ли студенты действия президента — организаторы им и вовсе решили не задавать.

В ВШЭ учатся довольно обеспеченные студенты, поэтому большинство из них действительно сможет продолжить обучение за рубежом или найти там себе оплачиваемую стажировку с помощью родителей.

Почему данные опроса оказались такими неутешительными

1. Фактор денег и перспектив

Скажем прямо, найти работу студентам без опыта на приемлемые деньги и раньше-то было не так-то просто, а сейчас задача усложняется в разы.

И пусть многие твердят о дефиците молодых кадров на предприятиях, когда речь заходит о найме бывшего студента без опыта, работодатели в очередь за ним не выстраиваются, как ни крути.

2. Карьерные возможности в международных компаниях

К тому же, многие студенты планировали начать карьеру в международных компаниях (с возможными командировками, стажировками, обменом опытом), а теперь все эти планы накрылись медным тазом. Не все международные компании, конечно же, ушли с рынка, но возможностей определенно стало меньше.

3. Фактор неопределенности

Сейчас мало кто может сказать, когда закончится кризис. И я отлично помню то время, когда я заканчивала ВУЗ. Будучи студентом, хочется легкости, а не преодолений кризисного периода.

Когда тебе 30-35+ и за плечами уже есть солидный опыт работы, несколько проще адаптироваться и воспринимать кризис как время новых возможностей.

Будут ли учтены данные опроса студентов в каких-либо созидательных целях корректировке внешней политики

Я не удивлюсь, если в ВШЭ и других ВУЗах, где процент желающих эмигрировать превысил среднее значения, начнутся «чистки» и поиски виновных среди педагогического состава — на тему того, почему студенты недостаточно патриотично настроены.

Хотелось бы других результатов и изменений, но пока верится с трудом. Посмотрим, какими будут более поздние исследования.

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