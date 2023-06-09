Новая инструкция по персучету: какие изменения внесли

Приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н, утверждающий порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах в новой редакции, начинает действовать с 22 июня 2023 года. Инструкция Минтруда по ведению персучета приведена в соответствие с нормами НК, которые действуют с 1 января 2023 года.

В новой редакции инструкции скорректирован порядок подачи организациями персонифицированных сведений в составе формы ЕФС-1, указаны категории работников, которых включают в отчет.

Бухгалтер, который готовит отчет, должен включить в него сведения обо всех работниках, в том числе тех, с кем заключены:

трудовые договоры;

договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;

договоры авторского заказа;

договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательские лицензионные договоры; лицензионные договоры.

Об ошибках в отчетности и штрафах

Если представленные компанией сведения содержат ошибки или данные, которые «идут в разрез» со сведениями, имеющимися у Фонда, в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц изменения не вносятся.

По уведомлению об ошибке от фонда, компания должна в течение 5 рабочих дней представить в фонд уточненные индивидуальные сведения. Если уложится в это срок штрафов не будет.

Уведомление об устранении имеющихся ошибок и несоответствий фонд направит в течение 5 дней после их выявления:

по почте заказным письмом;

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

через личный кабинет компании на сайте;

с представителем фонда или курьером для выдачи лично под расписку.

Если уведомление отправлено по почтезаказным письмом датой вручения считается 6 день с даты отправления заказного письма.

Если уведомление направлено в электронном виде по ТКС, датой вручения считается дата, подтвержденная оператором ЭДО.

Если уведомления размещено в личном кабинете на сайте фонда, датой вручения считается дата размещения в личном кабинете.