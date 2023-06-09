Привилегии и льготы малого бизнеса — 2023

Субъекты МСП: цифровая платформа МСП

Малый и средний бизнес — это экономические субъекты, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на расширенную поддержку.

К ним относятся хозяйственные общества, товарищества, кооперативы, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Основными критериями являются численность и годовой размер дохода.

Предусмотрены 3 льготные категории: микропредприятия, малые и средние предприятия. Они определяются по следующим показателям.

Показатель Значение Основание Предельное значение среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год 15 человек — для микропредприятий; 16-100 человек — для малых предприятий; 101-250 человек — для средних предприятий Пункт 2 ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ Доходы за год по правилам налогового учета не превысят 120 млн рублей — для микропредприятий; 800 млн рублей — для малых предприятий; 2 млрд рублей — для средних предприятий Пункт 3 ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ; Постановление Правительства от 04.04.2016 № 265

Для предприятий легкой промышленности предельное значение среднесписочной численности работников составляет 1 тыс. человек. При этом предприятие должно вести деятельность в рамках класса 13 «Производство текстильных изделий», класса 14 «Производство одежды», класса 15 «Производство кожи и изделий из кожи» раздела С «Обрабатывающие производства» в соответствии с ОКВЭД.

Величина доходов определяется как сумма поступлений от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и внереализационные доходы (в том числе доходы в виде сумм восстановленных резервов, расходы по которым были ранее учтены).

Для разных организационных форм установлены еще дополнительные требования. Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества для получения поддержки должны соблюдать следующие ограничения:

не более 25% уставного капитала принадлежит государству, субъектам РФ, муниципалитетам, общественным и благотворительным организациям;

не более 49% принадлежит иностранным организациям и (или) компаниям, которые не являются субъектами МСП.

Для акционерных обществ ограничение по доле участия не распространяется на организации:

акции которых отнесены к акциям высокотехнологичного или инновационного сектора экономики;

которые внедряют (применяют на практике) результаты интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, базы данных, изобретения), исключительные права на которые принадлежат учредителям научных организаций или вузов;

со статусом участника проекта «Сколково»;

учредители (участники) которых включены в утвержденный правительством перечень компаний, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ.

Для информирования предпринимателей о мерах государственной поддержки была создана цифровая платформа МСП.

Это специализированный интернет-портал, который аккумулирует данные из государственных реестров и предоставляет малому бизнесу возможность воспользоваться полезными инструментами:

рассчитать рейтинг бизнеса: он учитывает наличие налоговой задолженности, нарушения при получении государственной поддержки и другие критерии;

провести полную диагностику деятельности, при которой специалисты определят, какие меры поддержки будут более эффективны;

использовать шаблоны документов для бизнеса. На платформе МСП создан конструктор, с помощью которого можно составить договоры, акты и другие документы;

определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса и режим налогообложения.

составить заявление на регистрацию бизнеса;

проверить правомочность электронной цифровой подписи.

На цифровой платформе есть раздел, посвященный бизнес-обучению, а также тесты для экспресс-проверки компетенций пользователя.

Сервис дает возможность найти персонального наставника по тому направлению, в котором нужно подтянуть свои компетенции.

Льготы малого бизнеса

Статус малого предприятия предоставляет различные возможности для развития бизнеса: вести упрощенный учет и сдавать меньше документов в составе регламентированной отчетности, платить меньше налогов, сдавать меньше статотчетности, не устанавливать лимит остатка кассы.

Большинство льгот доступны бизнесу, сведения о котором размещены в реестре малых предприятий. Чтобы попасть в реестр, не требуется формировать заявления.

Налоговые инспекторы самостоятельно проверят компанию (ИП) на соответствие критериям малого и среднего бизнеса по сведениям из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и отчетности о численности сотрудников и доходах.

Если организация и ИП соответствуют критериям малого или среднего бизнеса, их внесут в реестр.

Льготы малого бизнеса после включения в реестр:

Право вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по специальным формам.

Пониженные ставки налогов и налоговые каникулы. Льготы могут быть по УСН, имущественным и прочим налогам, а также по страховым взносам.

Субъекты малого предпринимательства сдают статистическую отчетность один раз в 5 лет.

Малые и микропредприятия вправе вести кассовые операции в упрощенном порядке, например, не устанавливать лимит остатка кассы.

Малый бизнес имеет право на поддержку от государства в виде финансовой, имущественной, информационной, консультационной и других видов поддержки.

Для большинства льгот требуется только включение компании (ИП) в государственный реестр.

Однако для некоторых инструментов поддержки (например, льготное кредитование) могут быть установлены дополнительные условия (по финансовым, кадровым и иным показателям).

Налоговые каникулы для ИП

Предприниматели, впервые зарегистрированные в качестве ИП и применяющие упрощенку, вправе воспользоваться налоговыми каникулами — это применение нулевой ставки налога в течение первых двух налоговых периодов.

Для использования этой льготы есть два условия: вид деятельности и доля доходов.

Право на нулевую ставку есть у ИП в производственной, социальной, научной сфере, в отрасли бытовых услуг населению, а также при сдаче внаем помещения для временного проживания.

В региональных законах могут быть указаны конкретные виды деятельности и другие ограничения, например, численности сотрудников и уровня доходов, облагаемых налогом на УСН по нулевой ставке.

Доходы от льготируемого бизнеса должны быть не менее 70%. Если поступления от прочих видов деятельности превысили 30%, все доходы ИП облагают налогом по обычной ставке — 6% или 15%.

ИП, который по итогам первого налогового периода нарушил условие о соотношении доходов, не сможет применять нулевую ставку и в течение второго налогового периода.

Налоговые каникулы для ИП действуют до 2025 года. Однако в каждом регионе свой срок действия и условия. Исчислять налог по нулевой ставке в течение двух налоговых периодов вправе вновь зарегистрированные ИП, если в регионе продолжают действовать или продлили законы о налоговых каникулах.

Этот инструмент поддержки действует в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Московской, Тюменской, Владимирской и других областях.

Пониженные тарифы страховых взносов

Организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют право на пониженный тариф страховых взносов в размере 15%.

Ежемесячные выплаты в сумме свыше федерального МРОТ облагаются не по общему 30% тарифу, а по льготному. Налоговая нагрузка для малых и средних предприятий снижается.

Этот инструмент поддержки является долгосрочной мерой: окончательный срок его действия не установлен. Чтобы применять пониженный тариф, не нужно оформлять специальных документов. Он не зависит от вида деятельности и кода основного ОКВЭД в реестре ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Начать применять льготу нужно с 1 числа месяца, в котором сведения о компании (ИП) внесены в реестр. Субъект МСП не обязан уведомлять ИФНС о том, что он начал применять пониженный тариф страховых взносов.

Для использования льготы необходимо разделить выплаты по каждому сотруднику за месяц на две части — в пределах и свыше МРОТ. Для расчетов необходимо использовать величину федерального МРОТ, который установлен на начало года.

Выплаты свыше минимальной зарплаты облагаются по пониженному тарифу 15%. Выплаты работнику в пределах федерального МРОТ облагаются взносами по общему тарифу.

При расчете зарплаты за каждый месяц необходимо взять суммарно все выплаты, которые облагаются страховыми взносами, в отношении сотрудника, в том числе все доплаты, надбавки и коэффициенты.

Льготный тариф с выплат свыше МРОТ не зависит от вида выплат. Его нужно применять к облагаемым взносами начислениям по трудовым договорам и по договорам ГПХ.

Перенос срока уплаты взносов

В 2022 году Правительство перенесло на 2023 год сроки уплаты страховых взносов для ряда налогоплательщиков.

Льгота распространяется на страховые взносы за сотрудников (за II и III кварталы 2022 года) и взносы на пенсионное страхование ИП с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2021 год.

Новые сроки уплаты определены для организаций и ИП, у которых на 1 апреля 2022 года основной вид деятельности в ЕГРЮЛ и ЕГРИП указан в постановлении Правительства от 29.04.2022 № 776.

Важно: перенос сроков уплаты взносов не меняет сроки представления отчетности по этому виду бюджетных платежей.

Таблица: «Новые сроки уплаты страховых взносов»

Платеж Обычный срок Новый срок Страховые взносы за сотрудников за апрель 2022 года 16.05.2022 15.05.2023 за май 2022 года 15.06.2022 15.06.2023 за июнь 2022 года 15.07.2022 17.07.2023 за июль 2022 года 15.08.2022 15.08.2023 за август 2022 года 15.09.2022 15.09.2023 за сентябрь 2022 года 17.10.2022 16.10.2023 Страховые взносы ИП за себя Взносы на пенсионное страхование ИП с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2021 год 01.07.2022 03.07.2023

Упрощенный бухгалтерский учет

Организации, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, обязаны вести бухгалтерский учет на общих основаниях.

Однако для них предусмотрено упрощенное отражение хозяйственных операций и составление регламентированной отчетности по специальным формам.

К упрощенным способам бухучета, в частности, относят:

сокращенный план счетов;

упрощенный порядок признания доходов и расходов;

упрощенный учет запасов, основных средств и капитальных вложений;

упрощенный учет процентов по кредитам и займам;

упрощенный порядок исправления ошибок и переоценки активов.

При этом организация имеет право выбирать, какие упрощенные способы бухучета ей применять, закрепив их в своей учетной политике. Организовать ведение бухучета на малом предприятии надо по общим правилам.

Организация ведения бухучета возлагается на руководителя субъекта малого предпринимательства. Вместе с тем руководитель обязан возложить ведение бухучета на главного бухгалтера или иное должностное лицо.

Для регистрации фактов хозяйственной жизни используют специальные ведомости, перечень которых обязательно должен быть закреплен в учетной политике. Малое предприятие может использовать:

ведомость учета основных средств и амортизации — форма № 1МП;

ведомость учета материально-производственных запасов — форма № 2МП;

ведомость учета затрат на производство — форма № 3МП;

ведомость учета денежных средств — форма № 4МП;

ведомость учета расчетов и прочих операций — форма № 5МП;

ведомость учета продаж — форма № 6МП;

ведомость учета расчетов с поставщиками — форма № 7МП;

ведомость учета расчетов с персоналом по оплате труда — форма № 8МП;

сводная ведомость (шахматная) — форма № 9МП.

В ведомостях регистрируются операции по соответствующим счетам.

При этом каждая операция регистрируется в двух ведомостях: в одной — по дебету счета с указанием номера кредитуемого счета (в графе «Корреспондирующий счет»), в другой — по кредиту корреспондирующего счета и аналогичной записью номера дебетуемого счета.

В обеих ведомостях делайте записи о содержании факта хозяйственной жизни. Кроме того, в ведомостях нужно указать отчетный период, за который они заполняются.

В конце отчетного периода подсчитайте итоговые показатели, а ответственный сотрудник, заполнявший ведомость, должен поставить свою подпись.

Льготное кредитование

Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса совместно реализуют Центральный Банк и Корпорация МСП.

Доступны программы «1764», «Стимулирование кредитования МСП», а также региональные и отраслевые программы. Кроме того, по льготным ставкам могут получить кредиты сельхозтоваропроизводители, системообразующие предприятия и IТ-компании.

Программа кредитования «1764» реализуется в соответствии с постановлением Правительства № 1764.

Целевое использование кредита — это пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитов, инвестиции, развитие предпринимательской деятельности.

Сумма кредита на инвестиционные цели — до 2 млрд рублей, на пополнение оборотных средств — до 500 млн рублей, на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн рублей.

Ставка по кредиту составляет не более ключевой ставки + 2,75% годовых или + 3,5% годовых — если кредит на развитие предпринимательской деятельности.

По программе «Стимулирование кредитования» малый бизнес может получить до 2 млрд рублей на инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование инвестиционных или оборотных кредитов, а также на иные цели, связанные с предпринимательской деятельностью.

Максимальная сумма кредита — 2 млрд рублей. Процентная ставка — от 10,5% до 12% годовых, зависит от ключевой ставки ЦБ. Срок кредита — до 144 месяцев, но льготная ставка действует до 36 месяцев. Банки предоставляют заемные средства под залог.

Кредит по ставке 3% могут получить субъекты МСП, которые работают в одном из приоритетных высокотехнологичных направлений. Цель кредита — инвестиции, пополнение оборотных средств. Ставка по кредиту — 3% годовых.

Максимальная сумма кредитования — до 500 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Обеспечение — по требованию.

Субсидии в 2023 году

В рамках программы развития малого и среднего бизнеса в России компании могут получить от государства финансовую помощь в виде субсидий. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно:

определить, может ли предприятие претендовать на государственное финансирование, то есть соответствует ли оно установленным критериям;

найти центр выдачи субсидий;

выбрать программу финансирования, изучить, на каких условиях и в течение какого периода она действует;

подготовить заявку на получение субсидии и пакет документов со сведениями о компании и ее деятельности для участия в конкурсе;

подготовиться к предварительным проверкам со стороны центра выдачи субсидий.

Перед подготовкой компании к участию в конкурсах на привлечение субсидий необходимо определить: есть ли возможность получить финансирование. Для разных видов субсидий действуют различные требования к микропредприятиям, малому и среднему бизнесу.

В частности, основные требования к среднему бизнесу: численность не более 250 человек и годовая выручка не выше 1 млрд рублей.

Государственные и муниципальные субсидии чаще всего являются целевыми: на пополнение оборотных средств, компенсацию процентов по кредитам, на финансирование научной деятельности и другие направления.

При выборе потенциального источника привлечения субсидий необходимо исходить из региональных программ, а также сферы деятельности предприятия.