Право

Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд

Рассмотрим пример судебной практики о решении конфликта, возникшего между собственницей квартиры и управляющей организацией по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.

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Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд
Иллюстрация: Misha Yurov/unsplash

Для жителей многоэтажек установка кондиционера сейчас представляет целую процедуру, которая, увы, не ограничивается тем, что нужно найти подходящую модель кондиционера и оплатить работы по его монтажу.

Судебная практика в последнее время пополнилась новыми решениями в отношении счастливых обладателей кондиционера в своей квартире.

Разберем показательное дело на эту тему, которое недавно рассматривал Верховный суд.

Между собственницей квартиры в московской многоэтажке и управляющей организацией разгорелся конфликт по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.

Организация требовала демонтировать внешний блок кондиционера, т. к. согласно договору управления с ней следовало проводить предварительное согласование работ по монтажу внешних блоков кондиционеров в местах общего пользования, что собственница квартиры проигнорировала.

Кроме того, не было решения общего собрания собственников помещений дома, которое разрешало бы установку систем охлаждения воздуха на фасаде дома.

В итоге управляющая организация обратилась в суд, требуя обязать собственницу демонтировать кондиционеры и восстановить фасад.

Этот спор прошел все судебные инстанции, где его решали по-разному: в первой и второй инстанциях иск управляющей организации удовлетворили, но в кассации эти решения отменили.

Там посчитали, что истец не доказал факт нарушения ответчиком чьих-либо прав и законных интересов тем, что установил на фасаде кондиционер (экспертным заключением подтверждалось, что требования действующей нормативной строительно-технической документации соблюдены, негативного воздействия на третьих лиц, в том числе жителей дома, не оказывается).

Но Верховный суд не согласился с таким выводом, указав, что собственник помещения в многоквартирном доме вправе владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом лишь в случае достижения соглашения между всеми участниками долевой собственности.

Поэтому размещение на общем фасаде личного оборудования (кондиционера) без решения общего собрания собственников противоречит действующему законодательству (ст. 246 ГК, ст. 36 ЖК). Дело направили на пересмотр (определение ВС от 28 марта 2023 г. № 5-КГ22-150-К2).

Таким образом, даже если кондиционер полностью соответствует всем нормативным требованиям, суд признает его установку на фасаде незаконной, если отсутствует решение общего собрания собственников о согласовании соответствующих работ.

Правда, Верховный суд так и не ответил на вопрос, какое же количество голосов нужно набрать на собрании, чтобы соглашение по поводу установки кондиционера было достигнуто.

Учитывая, что ЖК для одобрения передачи общедомового имущества в пользование иных лиц требует не менее 2/3 голосов «за» от общего числа голосов собственников помещений (ст. 46), высока вероятность, что именно такое большинство голосов суд признает необходимым в случае спора. Хотя есть и другие точки зрения на этот счет.

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