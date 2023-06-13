Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд

Для жителей многоэтажек установка кондиционера сейчас представляет целую процедуру, которая, увы, не ограничивается тем, что нужно найти подходящую модель кондиционера и оплатить работы по его монтажу.

Судебная практика в последнее время пополнилась новыми решениями в отношении счастливых обладателей кондиционера в своей квартире.

Разберем показательное дело на эту тему, которое недавно рассматривал Верховный суд.

Между собственницей квартиры в московской многоэтажке и управляющей организацией разгорелся конфликт по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.

Организация требовала демонтировать внешний блок кондиционера, т. к. согласно договору управления с ней следовало проводить предварительное согласование работ по монтажу внешних блоков кондиционеров в местах общего пользования, что собственница квартиры проигнорировала.

Кроме того, не было решения общего собрания собственников помещений дома, которое разрешало бы установку систем охлаждения воздуха на фасаде дома.

В итоге управляющая организация обратилась в суд, требуя обязать собственницу демонтировать кондиционеры и восстановить фасад.